Voici 21 idées de podcasts à écouter cet été

Chez Slate, nous adorons les podcasts, nous en produisons –vous pouvez tous les écouter en boucle–, nous y réfléchissons, nous en écoutons beaucoup aussi, parfois même plus vite qu'il ne faudrait. Si vous ne comprenez pas encore comment ça marche, sachez que vous pouvez en écouter dans cet article. Si ça vous plaît, vous pourrez retrouver ces émissions, ces séries sur votre smartphone, sur l'application podcast d'Apple pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou d'iPod, sur Google Play Music pour les utilisateurs d'Android, ou sur Stitcher (il y a beaucoup de possibilités en fait). Nous vous avons aussi demandé quels podcasts vous aimiez pour enrichir notre liste, et vous nous avez donné plein d'idées!

Arte Radio - Cassez la voix

Le podcast grinçant. Klaire Fait Grr ne nous fait pas seulement rire sur internet, elle s'amuse aussi à démonter les injonctions faites aux femmes dans une chanson. Tirée d'une série intitulée «Cassez la voix» sur Arte radio, on a beaucoup aimé sa chanson «Peau d'orange is the new black»:

«Cet été, le bras c'est le nouveau décolleté Faites la guerre à la peau d'orange Faites la guerre à la cellulite (...) Le poil est l'ennemi de la peau lisse Vas-y nique le business du complexe Les vautours de nos soirées kleenex Brule plutôt ton soutif et le dernier Biba Vas-y on les emmerde les vendeurs de Barbie Revendique, revendique le poil de pubis»

En cet été où les magazines féminins continuent à suggérer aux femmes qu'il faut être mince pour être belle, cette chanson a toute sa place dans notre playlist de départ en vacances.

Arte radio - Les Braqueurs

La série qu'on écoute comme un thriller. Trois grands braqueurs racontent leur dangereux métier en 11 épisodes de 8 à 18 minutes. Prenant et saisissant. «J'ai basculé à 23 ans en faisant une attaque de fourgon dans un fourgon dans lequel je travaillais. J'ai eu l'idée de me faire engager dans la section transports de fond en me disant je vais étudier le système de transport de valeurs pour pouvoir mieux le voler.»

La Poudre

Le podcast pour écouter les femmes parler. La journaliste Lauren Bastide interviewe tous les quinze jours une femme dans La Poudre, une longue interview d'une heure de personnalités à qui on ne laisse pas toujours la parole assez longtemps. Quand Amandine Gay, réalisatrice, figure du mouvement afro-féministe, est son invitée, on est frappé à chaque minute de son témoignage.

À propos de son éducation: «Jusqu'à la maternelle, c'était super, puis j'ai changé d'école quand je suis allée en grande section dans une autre école parce que ma mère a été mutée. Et là ça a été autre chose, parce que c'est la grande section de maternelle, où les enfants sont effectivement beaucoup plus articulés. J'ai vécu cette arrivée en grande section de maternelle où on m'a dit: “je te donne pas la main, tu es noire”. Ce qui a été un double moment catastrophique: j'ai appris que j'étais noire et on refusait de me donner la main.» Son discours éclaire ce que c'est d'être une femme noire en France. «À partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais noire dans cette violence du rejet et ça ne s'est jamais arrêté, ça s'est formulé sous plein d'autres enjeux: les amis dont les parents votent Front national et qui n'ont pas de mal à vous le dire "Mais c'est pas pareil, toi on t'aime bien".»

Vu du Banc

Le podcast qui parle vraiment de foot. La saison de Ligue 1 vient de reprendre, et avec elle l'un des tout meilleurs podcasts sur le foot. Vu Du Banc, c'est trois passionnés: Florent Toniutti, Raphaël Cosmidis et Christophe Kuchly qui parlent de jeu, de tactique, et de tout ce à quoi on ne fait pas forcément attention lorsque l'on regarde un match. Si vous voulez enfin comprendre pourquoi un schéma de jeu ou un recrutement réussi ou raté peut faire la différence sur 90 minutes ou une saison, c'est par là.

The Daily

Le podcast à écouter si vous ne suivez pas trop l'actu. Tous les jours, vers midi (tôt le matin, aux États-Unis), Michael Barbaro publie The Daily: il y interroge un invité (généralement un journaliste du New York Times) pour parler de l'actualité du jour. Mais le talent de Barbaro, c'est de se mettre à la place du lecteur pour rendre l'interview (d'une dizaine de minutes) la plus didactique possible. On en ressort avec le sentiment d'avoir tout compris à des sujets parfois très compliqués. Attention cependant, si vous êtes allergique à Donald Trump: le président américain, ses frasques et potentiels ennuis judiciaires sont des invités récurrents de l'émission.

Pod Save The World - Snowden and Surveillance with Glenn Greenwald

Le podcast qui aide à comprendre le monde (vu par les anciens proches d'Obama). Prenez Tommy Vietor, l'ancien porte-parole du Conseil de sécurité nationale sous Barack Obama, et le journaliste Glenn Greenwald, auteur des révélations Snowden. Deux personnes qui ont eu à l'évidence pas mal de désaccords au cours des dernières années. Donnez-leur un micro dans l'émission sur la politique internationale animée par le premier et écoutez-les débattre des critiques formulées à l'encontre d'Edward Snowden, du renseignement américain, de la collecte de données et de plein d'autres sujets, et vous obtenez l'une des meilleures émissions de l'année.

Science Vs.

Le podcast qui explique scientifiquement la vie. Plutôt que de se laisser porter par les arguments de chaque côté, Wendy Zuckerman a décidé de demander à des experts (généralement des scientifiques), et à la science de se pencher sur différents sujets de société. Sa dernière saison de Science Vs. s'intéresse aux édulcorants, à la méditation, au véritable amour, aux antioxydants, à l'avortement, aux OGM, aux fantômes, à l'immigration, au changement climatique ou encore à l'acné. Mais celui qui a particulièrement retenu notre attention se concentre sur le nucléaire, et sur les véritables risques qui y sont associés.

Invisibilia

Le podcast qui explore les forces invisibles qui nous entourent. C'est la troisième saison de Invisibilia, une émission que nous adorons chez Slate, et dont nous parlions déjà en 2015. Deux ans après, la dernière saison vient de s'achever il y a quelques semaines. Alix Spiegel et Hanna Rosin ont continué leurs recherches sur ces forces invisibles qui nous entourent, et ont notamment rencontré un homme, qui a découvert une nouvelle émotion, et qui a mis des années avant d'être en mesure de pouvoir la ressentir, bien malgré lui.

99% Invisible

Le podcast qui répond aux bonnes questions. Pourquoi l'équipe nationale de foot du Brésil, qui a longtemps joué en blanc, est-elle passée au jaune du jour au lendemain (ou presque)? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette histoire, Roman Mars et Joe Sykes ressassent les vieux démons brésiliens, évoquent la «finale» de la Coupe du monde 1950 et le «Maracanazo», et l'histoire du concours (remporté par un homme tiraillé entre deux pays), qui a vu naître la tenue la plus mythique du foot mondial. Bonus, si vous n'êtes pas encore sûr qu'il faut écouter ce podcast: Roman Mars a la plus belle voix que l'on connaisse.

Hot Takedown

Le podcast qui préfère l'analyse aux «hot takes». Et si au lieu d'écouter des chroniqueurs balancer des énormités, on prenait un peu de recul et on essayait de comprendre les performances d'athlètes en s'appuyant en partie sur les statistiques et les chiffres? Hot Takedown, c'est le podcast sport de FiveThirtyEight, le site spécialisé dans l'analyse des chiffres. Alors quand ils se penchent sur un sujet en particulier Neil Pain, Kate Fagan et Chadwick Matlin le font généralement mieux que tout le monde, et permettent de prendre un peu de recul sur les fameuses «hot takes», qui hantent les plateaux télé et radio. Petit avertissement: ce podcast venant des États-Unis, il parle beaucoup (vraiment beaucoup) de sports américains.

This American Life

Un podcast pour accompagner nos réflexions sur la vie. Doit-on encore vous présenter This American Life? Oui, même si nous l'avons déjà fait 2015, encore en 2015 et en 2016. Cette émission très américaine décortique la vie en racontant des histoires (ce qu'ils appellent les «acts» et qui rythment l'émission). Dans cette émission de juin 2016, tout tourne autour du fait d'être «gros» et de la façon dont on en parle aux États-Unis. Lindsey West, auteure du livre Shrill, évoque son parcours, son coming-out en tant que personne «grosse» –après avoir longtemps préféré qu'on ne la remarque pas dans la rue–, et de son angoisse permanente de casser des chaises –elle n'en a cassé qu'une dans toute sa vie, précise le présentateur Ira Glass–, mais elle dit y penser chaque fois qu'elle s'assoit. «Casser une chaise, c'est la confirmation que vous êtes géante, que les meubles ne peuvent pas vous supporter.»



Il y avait tellement d'épisodes dans lesquels piocher ces dernières semaines. Mais «Ask a Grown Up» est l'un des plus touchants de ces derniers mois parmi ceux diffusés par This American Life. On y entend l'histoire d'enfants ou d'ados qui posent leurs questions à des stars (dont le groupe de rap Run the Jewels), qui répondent à ces quelques questions très sincèrement. On y entend aussi l'histoire d'un rédacteur en chef qui répond aux e-mails les plus haineux qu'il reçoit et essaie de lancer une conversation, et l'on y entend une autre discussion compliquée entre un père et son fils. Passionnant du début à la fin.

Vos suggestions de podcasts à écouter cet été

Vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage, plus d'un millier.

Flober ayant poussé ses abonnés Twitter à voter pour lui, c'est presque logiquement qu'il arrive en tête avec son Floodcast, une émission humoristique allant de 50 minutes à deux heures, dans laquelle on retrouve «des invités sympathiques sans égo surdimensionné. On a l'impression de passer une soirée avec des potes» (Thomas).

Henry Michel et son Riviera Détente font également partie de vos préférés, simplement parce que pour certains c'est «un podcast déjanté qui fait du bien» (F.L. M.), et que c'est «le truc le plus drôle sur internet en ce moment» (Matthieu).

Même succès pour 2 heures de perdues, un podcast animé par «une bande de potes qui revient sur des films avec la plus mauvaise foi du monde et énormément d'humour. C'est à chialer de rire, à se taper le cul par terre même». (Antonia).

L'humour, c'est justement le sujet de Comedy News Weekly, un podcast où Anthony Mirelli et Dan Gagnon parlent du monde de la comédie, et qui est «probablement la meilleure source d'info francophone sur l'humour aux États-Unis. Et en plus ils sont drôles» (Barthélémy).

Vous avez été également très nombreux à recommander L'apéro du Captain, podcast sur la high-tech et internet, encensé pour ses «news de qualité, ses dossiers intéressants, ses chansons hilarantes et ses invités passionnants» (Harokas).

Vous retenez également ZQSD sur les jeux vidéo, mais aussi pour sa bonne ambiance puisque ces «gens qui sont les plus drôles de la podcastosphère font mine de parler de jeux vidéo, alors qu'en vrai ce n'est qu'un prétexte pour passer trois heures entre potes» (Julien).

On note aussi la présence de Studio 404, qui parle avec mauvaise foi de société numérique (et auquel participe notre rédactrice en chef adjointe, Mélissa Bounoua). Vous en retenez une «approche sociétale du numérique, l'impact de l'utilisation sur nos vie [...] et ses 4 chroniqueurs avec des avis intéressants, divergents, mais toujours dans la bonne humeur» (Tn4430).

La Poudre, le podcast féministe dans lequel Lauren Bastide interviewe différentes femmes revient également à de nombreuses reprises, pour ses «portraits toujours percutants, sans langue de bois, sans faux semblants, avec des personnalités étonnantes, et des entretiens intimes» (Elise).

Chiffon, un podcast centré sur la mode, est plusieurs fois cité «parce qu'il donne la parole à des personnes qui font la mode, jour après jour, dans leurs vies quotidiennes, et permet d'avoir une vision unique du rapport au vêtement, autre que celle lissée et glacée des magazines» (Capucine).

Enfin, on compte plusieurs fans de Nouvelle École, un podcast où Antonin Archer passe une heure à discuter avec «des gens passionnés au parcours atypique»: «une source d'inspiration et de motivation» (Ludovic), avec «des personnes passionnantes qui ont beaucoup à nous apprendre de leur histoire» (Melen).

Et, surtout, n'oubliez pas Transfert, les podcasts de Slate.fr. Bonne écoute!