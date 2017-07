VIDÉO. Six saisons de «Game of Thrones» résumées en douze minutes

Plus qu'une semaine avant la reprise de «Game of Thrones». Le premier épisode de la septième saison de la série de HBO doit être diffusé ce dimanche 16 juillet sur la chaîne américaine (le lendemain sur OCS, en France), plus d'un après la fin de la sixième saison.

Autant dire qu'il est sans doute compliqué pour certains de se rappeler exactement où on en était. Une agence londonienne a bien lancé un chatbot sur Facebook pour répondre aux questions des fans (et permettre notamment de se souvenir qui est vivant et qui est mort), mais si vous avez du mal à vous souvenir du nom de tous les personnages, cela ne suffira peut-être pas.

Alors voici une solution encore plus simple: un petit résumé des six saisons déjà écoulées. C'est le gros projet dans lequel s'est embarqué GamesRadar, mais dont on sort avec le sentiment de savoir à peu près où on en est (et de bien prendre la mesure du nombre de personnages qui y sont passés jusque-là). Reste qu'on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Gendry, porté disparu depuis trois saisons.