Des milliers d'internautes pistent les lieux qui collent à la perfection au cinéma de Wes Anderson

Avant de tourner le magnifique The Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson avait visité pas moins de cinq pays afin de dénicher les décors idéaux de son film, comme le rappelle Quartz. Si jamais le réalisateur américain est un jour en manque d’inspiration –sait-on jamais–, il pourra toujours aller faire un tour sur le subreddit «Accidental Wes Anderson», que des milliers d’internautes alimentent avec des photos qui auraient toute leur place dans La Famille Tenenbaum, Moonrise Kingdom ou n’importe quelle autre de ses réalisations.

Simon Sarris, le modérateur de la page, a expliqué à Quartz que c’était une photo de la Princesse Yvonne et du Prince Alexander d’Autriche qui l’avait poussé à se lancer: «Quelqu’un a commenté la photo en disant “on dirait que ça vient d’un film de Wes Anderson”». C’est l’étincelle pour Simon Sarris. Puis en à peine deux mois, «Accidental Wes Anderson» explose et compte désormais plus de 40.000 redditors.

Des hôtels atypiques aux tons pastel, des intérieurs acidulés directement inspirés des années 1970, des façades colorées et une symétrie quasi parfaite: près de 700 photos prises aux quatre coins du monde semblent venir directement de l’univers ultra stylisé et kitsch qui colle tant à la peau de Wes Anderson. Des décors au milieu desquels il pourrait sans problème poser sa caméra et faire évoluer ses personnages loufoques et hauts en couleurs.

Le Parlement estonien, qui n'est pas sans rappeler le Grand Budapest Hotel de Nebelsbad. parismorton, via Reddit

L'hôtel Belédère en Suisse. pierreor, via Reddit.

Une chambre de l'hôtel Ostel à Berlin. Meunderwears via Reddit.

Une salle de conférence aux couleurs acidulées en Corée du Nord. Nekhera via Reddit.

Le salon de thé sketch Gallery à Londres. LloydFace via Reddit.

L'aquarium de Belle Isle, à Détroit. morrocahamed via Reddit.

Des centaines d'autres clichés sont à découvrir sur «Accidental Wes Anderson».