«T'as appelé les shérifs?»: un appareil domestique intelligent domestique intelligent prévient la police d'une agression conjugale

Eduardo Barros a dû se demander comment la police a bien pu être au courant. Il était chez lui avec sa compagne et sa fille, à Tijeras, dans le Nouveau-Mexique, quand le couple a commencé à se disputer. L'altercation est ensuite devenue bien plus violente, explique une porte-parole de la police locale, à ABC.

Quand il a posé cette question, l'assistant personnel intelligent qui se trouvait dans la maison (et dont la marque n'a pas été précisée) n'a pas bien compris ce qui était en train de se passer, et a interprété «appeler les shérifs» comme une demande d'appel aux services d'urgences.

«Le département du shérif indique que des adjoints sont arrivés sur les lieux et ont pu évacuer la femme et sa fille de la résidence. La femme a été blessée lors de l'altercation, mais n'a pas été emmenée à l'hôpital. Sa fille n'a pas été blessée. Une équipe de négociation de crise, et une équipe du SWAT ont été dépêchées sur les lieux, et ont pu placer Barros en garde à vue, après une confrontation de plusieurs heures.»