Les ordinateurs de retour sur de nombreux vols reliant le Moyen-Orient aux États-Unis

L'administration Trump revient peu à peu sur sa politique d'interdire à certaines compagnies aériennes du Moyen-Orient de transporter des passagers avec des ordinateurs portables dans les vols en direction des États-Unis. Neuf d'entre elles étaient concernées par la mesure adoptée en mars dernier. Après Etihad Airways, Emirates et Turkish Airlines, c'est au tour de la compagnie Qatar Airways de ne plus être concernée, indique Time.

La compagnie a affirmé, ce jeudi 6 juillet, que la levée de la mesure d'interdiction avait effet immédiat: «Tous les appareils électroniques personnels peuvent embarquer à bord de tous les vols de l'aéroport international de Hamad [aéroport central de Doha, ndlr] vers les États-Unis.» Saudi Arabian Airlines espère, elle aussi, pouvoir les rejoindre, «au plus tard le 19 juillet».

Renfort des mesures de contrôle

Les quatre compagnies ont mis en place des mesures de sécurité pour satisfaire les exigences de Washington. Sans divulguer tous les détails , Turkish Airlines a précisé, par exemple, utiliser désormais des scanners CT, sorte d'appareils permettant de détecter des explosifs. La direction déclare aussi avoir circonscrit ses vols en direction des États-Unis à deux portes d'embarcation. Quant à Etihad, elle dispose de l'aide du service des douanes et de protection des frontières des États-Unis à l'aéroport d'Abu Dhabi.

Les mesures d'interdiction américaines étaient survenues dans un contexte de tensions entre les compagnies du Golf et celles américaines. Les dernières accusant les premières de concurrence déloyale parce qu'elles bénéficieraient de plusieurs milliards de dollars de subventions étatiques.

Menace terroriste

Le 21 mars, invoquant des risques d’attentats «terroristes», les autorités américaines avaient annoncé ces mesures d'interdiction pour neuf compagnies aériennes en provenance de huit pays: Jordanie, Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, Maroc. Washington s'était appuyé sur le précédent d'Al-Shabbaab. Le groupe somalien affilié à al-Qaida avait revendiqué en février 2016 l'explosion d'une bombe dans un avion quittant Mogadiscio. Celle-ci avait échappé aux appareils de contrôle.