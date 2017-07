VIDÉO. Rencontrez la terrifiante (fausse) famille d'influenceurs

Les Anderson sont une famille d'influenceurs –ils postent des contenus sur les réseaux sociaux, et éventuellement un blog– qui comptent en tout près de sept millions d'abonnés. Grâce aux contenus sponsorisés et à la publicité, ils ont gagné 1,3 million de dollars l'année dernière.

Avec leur nouveau métier, ils profitent de chaque occasion pour prendre des photos, se filmer, et donner l'impression d'être une belle et jolie famille pour tout abandonner une fois le shooting terminé. Ils s'organisent aussi des réunions pour parler de l'engagement sur leurs publications et se féliciter, quand il est en hausse sur chacun des comptes de la famille.

Alors oui, rappelle Boing Boing, ce faux-reportage de la CBC n'est qu'une satire (même s'il existe probablement des exemples bien réels déjà), mais elle a quand même réussi à nous retourner un peu l'estomac.