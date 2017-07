À la Maison-Blanche, les femmes sont payées 20% de moins que les hommes

Travailler à la Maison-Blanche n'est visiblement pas une partie de plaisir depuis quelques semaines. Et si vous êtes une femme, vous le faites pour encore moins d'argent que les hommes. CNN explique ainsi que les femmes travaillant à la Maison-Blanche gagnent 80 centimes pour chaque dollar versé à leurs collègues masculins. Cette différence est encore plus forte que celle relevée au niveau national par le Département du Travail qui a constaté que les femmes sont, en moyenne, payées 18 centimes de moins sur chaque dollar.

«Le salaire moyen chez les hommes travaillant à la Maison-Blanche est de près de 104.000 dollars annuel, selon une analyse publiée vendredi. Pour les femmes, il est de 83.000 dollars, soit 21.000 dollars de moins, en moyenne. Cette disparité est principalement due au fait que les femmes occupent des postes moins élevés dans la hiérarchie. La moitié des hommes travaillant à la Maison-Blanche gagnent 95.000 dollars ou plus, contre 70.100 pour les femmes. Le salaire le plus élevé pour les employés permanents à la Maison-Blanche est de 179.700 dollars. Sur les 22 employés qui touchent un tel salaire annuel, seuls six sont des femmes.»