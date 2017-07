À Wimbledon, les joueurs doivent supporter les grognements déstabilisants du public

Alors que vient de s’ouvrir sur la pelouse londonienne l’édition 2017 de Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem de l’année, les tennismen et tenniswomen vont de nouveau devoir jouer sous les grognements du public, relève le New York Times.

S’il y a bien quelque chose d’aussi ancré dans la tradition du tournoi que l’obligation de porter une tenue blanche, il s’agit de l’habitude qu’ont les supporters britanniques de grogner en réaction aux fautes commises par les joueurs. Le New York Times décrit ce bruit par une sorte de long «uuuurrrr..», que l’on pourrait traduire par un «oooohhhh...» en français.

Quand un joueur commet une double faute au service, «ooohhh…», lorsqu’il envoie une balle dans le filet alors que le coup semblait facile, «ooohhh...», s’il met la balle dehors alors qu’il avait tout le court pour lui, «ooohhh...». Un grognement qui témoigne du mécontentement du public pour les coups manqués par les joueurs et les joueuses.

Ce type de grognement n’est pas propre à Wimbledon, mais lors des autres tournoi du Grand Chelem (l’Open d’Australie, l’US Open et Roland Garros), la foule a en général l’habitude de se taire et d’offrir un silence religieux aux joueurs dès que le point démarre.

Les «ooohhh» de désapprobation du public de Wimbledon ont, à l'inverse, perturbé plus d’un joueur depuis des décennies.

L’Australien Pat Cash, vainqueur du tournoi en 1987, a confié qu’il «détestait vraiment ça»:

Pam Shriver, ancienne joueuse de tennis américaine, a perdu face à Anke Huber au deuxième tour du tournoi en 1996. Pour elle, les grognements ont joué leur rôle dans la défaite cuisante qu’elle a subi (6-2, 6-1):

«J’ai entendu beaucoup de grognements, et sur le court central, ça peut être très déstabilisant. C’était mon dernier Wimbledon, après dix-neuf ans passés à jouer ici. Sur la balle de match, j’ai fait une double faute au service. La balle a touché mon cadre de raquette et a atterri dans mon carré de service. Pour le dernier point de ma carrière à Wimbledon en simple, je les ai bien entendus!»

Et sur un court central qui peut accueillir jusqu’à 15.000 personnes, on imagine l’ampleur que peut prendre le fameux «ooohhh...». De quoi énerver les joueurs.

Pour Stanilsas Wawrinka, actuel n°3 mondial au classement ATP, les grognements désapprobateurs du public de Wimbledon sont à appréhender de manière positive:

«Je trouve ça plutôt bien de voir que le public est à fond dans le match. Bien sûr, on n’est jamais content après avoir commis une erreur de jeu, mais ce n’est pas de la faute du public. On a des fans superbes dans notre sport. On fait tous des fautes et quand le point semblait facile, la foule est surprise. N’a-t-on pas tous fait pareil, en regardant des matchs à la télévision?»