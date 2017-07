Que se passe-t-il réellement quand les gens font l'expérience de la transcendance?

En 2005, Janeen Delaney a été disgnostiquée comme souffrant d'un cancer en phase terminale. Effrayée à l'idée de la mort, selon le site Science of US, elle a voulu donner un sens à son existence en faisant l'expérience de la transcendance. Car en l'absence d'une vie spirituelle, la mort représentait pour elle la fin absolue.

En 2008, elle s'inscrit à l'université Johns Hopkins pour expérimenter l'auto-transcendance pratiquée par le psychiatre Roland Griffiths sur des personnes qui se savaient condamnées d'avance. L'équipe de chercheurs voulait savoir si la prise de psilocybine, une sorte de champignon magique connu pour ses effets psychotropes, aiderait des gens comme Janeen Delaney à aborder la mort avec sérénité.

Se sentir en harmonie avec l'univers

L'auto-trascendance est un moment transitoire où l'on se sent connecté à quelque chose de plus grand: l'univers, la nature, Dieu… Grâce à la psilocybine, Janeen était plus détendue. Allongée sur un canapé, elle écoutait une bande sonore conçue par les chercheurs. Selon David Yaden, psychologue à l'université de Pennsylvanie et auteur principal de The Varieties of Self-Transcendent Experience, la prise de psilocybine dans ce cas précis a bien eu un effet positif sur la pyschée humaine.

Contrairement à ce que croyait Freud, les sentiments que la transcendance procure ne sont pas les signes d'un esprit dérangé. D'ailleurs, les substances comme la psilocybine qui modifient l'esprit ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres de faire l'expérience de la transcendance.

«Il existe des expériences transcendantales majeures où votre sens de soi se dissout complètement et vous vous sentez en harmonie avec l'univers. Il y a aussi celles quotidiennes, par exemple lorsque vous écoutez une belle mélodie ou que vous prenez part à un office religieux», explique David Yaden.

«Quand la conscience disparait, les craintes et les angoisses le sont également»

Ces expériences peuvent changer l'être de façon durable. Dans une étude de 2014 , des étudiants en avaient fait l'expérience en regardant un bosquet d'eucalyptus de 200 pieds de hauteur durant une minute seulement. Ils avaient par la suite déclaré se sentir moins autocentrés et se sont même comportés plus généreusement. D'autres recherches montrent aussi qu'après des expériences transcendantales, les gens paraissent plus satisfaits de leur existence.