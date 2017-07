Le gif contre CNN tweeté par Trump ressemble beaucoup à celui créé par un internaute raciste et islamophobe sur Reddit

L'amour de Donald Trump pour le catch et sa détestation des médias ont ponctué sa campagne et le début de sa présidence. Dimanche 2 juillet, le président des États-Unis s'est de nouveau défoulé sur la presse sur Twitter, en publiant un gif dans lequel on le voit se battre avec un homme dont la tête a été remplacée par le logo de la chaîne d'information en continu CNN.

Le tweet en question, posté sur le compte personnel du président américain a été retweeté par ce dernier et suscité l'indignation générale. La principale cible, CNN, a dénoncé via un communiqué une incitation à la violence. L’association de défense des journalistes, Reporters Committee for freedom of the press, a quant à elle qualifié l'attitude de Trump de «menace de violence physique contre les journalistes», considérant ce tweet comme «indigne du statut de président».

Ce gif n'est autre qu'un extrait retouché de la célèbre vidéo dans laquelle Trump se jette sur un milliardaire concurrent au cours d'un combat de catch, lors du WrestleMania de 2007. Et il n'a pas choqué tout le monde. Quelques minutes après la publication, les membres du forum «The_Donald», hébergé sur Reddit et connu pour être le repère de remarques racistes, sexistes, islamophobes et antisémites pro-Trump, se sont réjouis et félicités de la reprise du montage que l'un des leurs a créé par le président des États-Unis en personne.

Le gif publié par Trump ressemble à celui réalisé par un utilisateur nommé HannAssholeSolo. Cependant, le journaliste de Buzzfeed Ryan Broderick note que le cadrage est légèrement différent.* On entend aussi du son et on voit le mention «FNN – Fraud News Network» à la fin de la séquence. Si l'on ne connaît ni le sexe, ni l'âge, ni la nationalité de HannAssholeSolo, ses convictions semblent assez claires.

Il ou elle s'est inscrit(e) sur Reddit en décembre 2015, est un(e) habitué(e) de la sous-section «The_Donald», apprécie particulièrement les sujets qui rabaissent les noirs, les musulmans, les femmes, et bien sûr, les libéraux. Sa réaction au tweet de Trump ne s'est pas fait attendre: «Wow!! Je n'aurais jamais imaginé que mon mème aurait été retweeté par l'Empereur Dieu lui-même!!!»

Il semblerait que la panique ait succédé à son sentiment d'intense satisfaction. Il/elle a dû s'attendre à ce que son profil soit scruté de près et s'est lancé(e) dans une grande opération de nettoyage: ses posts les plus choquants ont disparu et avec eux, le mot «nègre» et les évocations de meurtres de musulmans.

Malgré ces modifications effectuées dans la précipitation, de nombreux contenus sensibles qu'il/elle a partagés figurent encore sur le site. Par exemple, un mème mettant en scène des soldats américains roulant sur des mulsulmans avec un tank. Ou encore une grille des journalistes de CNN, tous marqués de l'étoile de David.

Il/elle s'est aussi fait remarquer en déclarant que les Américains dépensaient moins pour la fête des pères que pour celle des mères car «beaucoup de noirs ne savent pas qui est leur père». Loin de s'en cacher, HanAssholeSolo paraît prendre un malin plaisir à troller et à s'attirer les foudres d'internautes outragés. «Ne faites pas attention à moi», a-t-il/elle écrit en légende d'un Coran en flammes, «je poste juste une image pour blesser l'islam.»

Ce n'est pas la première fois que Trump s'inspire de cette page du forum à son nom pour oser des déclarations scandaleuses. En juillet 2016, lors d'une session de questions-réponses avec les membres de «The_Donald», il n'avait pas hésité à avouer qu'il espérait que la Russie ait hacké des mails d'Hillary Clinton. Cinq mois plus tard, il avait adressé une réponse à un tweet de l'actrice Rosie O'Donnell (message relayé sur «The_Donald» peu de temps avant), qui appelait au licenciement du directeur du FBI de l'époque, James Comey.