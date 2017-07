Les parlementaires britanniques peuvent faire tomber la cravate

L’arrivée de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France insoumise sans cravate à l’Assemblée nationale, le 27 juin, a suscité l'émoi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la manche, le président de la Chambre des communes britannique vient de décréter qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que les élus siègent sans cravate.

Le 29 juin, John Bercow, président de la Chambre, a été interpellé par un parlementaire conservateur lui demandant pourquoi il avait laissé s’exprimer un membre qui ne possédait pas de cravate, ce à quoi il lui avait répondu:

Les règles de bonne conduite et vestimentaires sont nombreuses à la Chambre des communes, et certaines sont des vestiges des premiers temps de cette assemblée. Les parlementaires ont notamment l’obligation de s’adresser aux membres de leur parti en les gratifiant d’un «Mon honorable ami», tandis que ceux des camps opposés ont le droit à «Honorable membre».

Contrairement à celui de l’Assemblée nationale en France, le règlement de son homologue britannique stipule que les parlementaires doivent s’habiller d’une manière qui témoigne de leur «respect pour la Chambre et pour sa position centrale dans la vie de la nation», ce qui implique pour les hommes de porter «une veste et une cravate». Pour les femmes, il est stipulé que le «même niveau de formalité est attendu».

D’après les règles, une personne faisant preuve d'«un irrespect flagrant dans sa manière de s’habiller» doit être chassé de la Chambre. Mais aux yeux du président John Bercow, ces règles sont aujourd’hui archaïques et méritent d’être remises à jour.

Une idée qui n’a pas plus à tout le monde, puisque certains parlementaires, comme Chris Huhne, s’insurgent contre cette décision sur Twitter:

Can now freely enter the commons chamber without a tie?!?!? What next? MPs in dressing gowns and slippers?! #Ridiculous