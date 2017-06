Il essaie d’échapper à une arrestation en dégainant une carte «Sortie de Prison» du Monopoly

«Wanted», un américain de 35 ans. Cause du mandat d’arrêt? Possession et/ou vente de «substances contrôlées» (pour la liste complète de ces substances, rendez-vous ici), crime «de cinquième degré» (le plus haut dans la juridiction du Minnesota, État dans lequel il a été arrêté).

Le week-end du 24 juin, le policier adjoint Mike Vai repère une voiture appartenant à une personne sous mandat d’arrêt. Un des passagers ne portant pas de ceinture de sécurité, le policier effectue un contrôle d’identité et constate que lui aussi est sous mandat d’arrêt pour possession et/ou vent de drogues, selon un journal local.

En fouillant le suspect, les policiers ont retrouvé dans la manche du «gentleman» une carte Chance du Monopoly: «Get Out Of Jail Free». L’homme aurait déclaré à l’officier qu’il la gardait toujours sur lui «au cas où». La petite blague lui a valu un petit message attentionné sur les réseaux sociaux du commissariat. «Ce week-end, le policier Vai a arrêté un gentleman sous mandat d’arrêt. Il avait sur lui cette carte. Nous lui mettons un A pour les efforts fournis».

Deputy Vai arrested a gentleman this weekend on an outstanding warrant. He carried this Monopoly card just in case. "A" for effort! pic.twitter.com/EMA2pzTguT

Le capitaine du commissariat a déclaré aux médias locaux qu’il essayait de ne pas mettre d’histoires glauques sur les réseaux sociaux et que cette histoire leur permettait de montrer «la raison d’être de son département» rendre service à la communauté et aussi faire preuve d’humour.

Malheureusement pour le suspect, les effets n’ont pas été ceux escomptés: «Allez en prison, sans passer par la case départ. Vous ne touchez pas 200$», écrit Fox News sur son site. Sur Twitter, les réactions à l’article sont majoritairement amusées, mais certains n’ont pas pu s’empêcher de faire référence à la politique. «Pour les politiques la carte marche et en plus, ils touchent les 200 dollars».

I am sure many in Washington are printing their own versions of these as we speak... (In real life, this sometimes works on traffic stops)