«À la maison blanche» a gagné: le mot «Thing» vient de prendre un nouveau sens

Il est peu de dire qu'internet, la télévision ou le cinéma modifient nos habitudes linguistiques, amenant les dictionnaires à se mettre régulièrement à jour. Rien qu'en juin, l'Oxford English Dictionary (OED) a ajouté sur sa liste, 1.200 nouveaux mots et tournures . Mais plus intéressant, ce sont les sens nouveaux que prennent certains mots anciens.

Jusqu'à la dernière mise à jour de l'OED, le mot «Thing» –chose en anglais– désignait une référence à un objet, à une fonctionnalité ou à un événement. Lorsqu'il était employé dans une phrase, il décrivait surtout une action, un signe ou un intérêt quelconque : «Regardez cette chose là», «Ne vous inquiétez pas d'une chose», etc.

Mais ça, c'était avant qu'il ne prenne un nouveau sens grâce entre autres à la série À la Maison Blanche diffusée entre 1999 et 2006 sur la NBC. Utilisé différemment dans des phrases comme « Didn’t you two used to be a thing?» [vous deux n'avaient pas été ensemble à un moment?], «So this is gonna be a thing!» [alors ça va devenir une mode], le sens du mot a légèrement évolué comme le suggère l'OED dans sa dernière mise à jour, rapporte le site américain Quartz . Chose peut désigner désormais un phénomène ou une pratique authentique et établie.

L'influence grandissante des TIC

Bien des mots que nous employons aujourd'hui avaient une signification totalement différente il y a vingt ans. En 2015, le Washington Post avait, par exemple, répertorié une liste de vingt-quatre mots en anglais dont l'usage et le sens ont évolué à cause d'internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On y retrouve des mots comme empreinte, ami, profil, suivre, texte...

Alors qu'un mot comme ami désignait strictement une personne avec laquelle on avait un attachement affectif très marqué, à l'heure des réseaux sociaux, il peut faire référence à n'importe quel quidam que l'on sur sa liste de contact et avec qui on entretient une quelconque relation sur la toile.