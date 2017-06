Les Sœurs du djihad: «C'est une règle qu'on va t'apprendre: ne pose pas de questions»

En février 2017, France 2 (dans «Envoyé Spécial») et France 24 diffusaient Les Sœurs. Ce documentaire de Slug News/TVPresse racontait la vie des femmes au sein du djihad grâce à l'exploration de leur territoire favori: le web. Les «sœurs», comme on appelle ces femmes, avaient révélé à l'équipe d'investigation leurs parcours, leurs histoires, leurs doutes. Pour parvenir à en savoir plus, l'équipe avait aussi enquêté auprès des recruteurs, comme Rachid Kassim, un cadre français de Daech alors très recherché.

Que s'est-il passé à la suite de la diffusion de l'enquête? Slug News a maintenu intacts ses contacts et ses réseaux. Suite de l'enquête dans notre web-série, en partenariat avec France 24 et Slate.fr.

