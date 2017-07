La compagnie aérienne nationale israélienne interdite de changer des femmes de siège pour des raisons religieuses

La justice israélienne a tranché: les membres d’équipage de la compagnie aérienne israélienne Al El ne pourront plus demander à une personne de changer de siège en raison de son sexe, selon The Guardian. C’est la survivante de l’Holocauste Renee Rabinowitz, 83 ans, qui a poursuivi la compagnie en justice.

En 2015, elle embarque depuis l’aéroport de Newark (près de New-York) pour un vol à destination de Tel Aviv. À côté d’elle s’asseoit un Haredim, un homme de confession juive ultra-orthodoxe:

«Je lui ai dit bonjour, et je pensais que ça s’arrêterait là. Mais j’ai remarqué qu’il parlait avec un steward et qu’ils chuchotaient entre-eux. Le steward me demande alors de changer de place en m’expliquant qu’il y en a une meilleure ailleurs. Mais la place n’était pas forcément meilleure, et j’ai compris qu’il m’avait déplacée car l’homme l’avait réclamé. Il ne voulait pas que je sois assise à côté de lui. J’ai donc demandé au steward quel était le problème, et il m’a répondu que la Torah interdisait cela. J’étais à la fois vexée mais je ne voulais pas non plus passer 11 heures de vol à côté de cet homme qui ne voulait pas de moi, donc j’ai décidé de rester à ma nouvelle place de mon propre chef.»