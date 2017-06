Pour de meilleurs transports en commun, il faut regarder vers Séoul

La capitale sud-coréenne, Séoul, est l'une des villes avec le système de métro le plus bondé au monde, juste derrière Moscou et Tokyo. Une densité certes contraignante, mais dont elle est parvenue à s'affranchir avec brio. À plusieurs reprises, son réseau de métro a d'ailleurs été reconnu et classé comme l'un des meilleurs au monde. Pour Mic, ce dernier est un modèle dont les villes du monde entier devraient s'inspirer.

Pour se faire une idée de ce que les usagers du métro de Séoul vivent chaque jour, la journaliste Kelly Kasulis décrit le décor: des petites épiceries, des stands de nourriture à emporter, des magasins de matériel électronique, des kiosque à bijoux, des tailleurs, voire même des coiffeurs.

«Même le plus fatigué des usagers peut profiter de son petit fix sur la route du travail: en insérant une pièce (50 centimes) dans une fente, vous pouvez observer un café chaud couler directement dans une tasse en papier», écrit-elle.

Pratique et rapide

À Séoul, puisque les transports en commun occupent une place importante dans le quotidien des habitants de la ville, tout est organisé de manière méticuleuse: les toilettes publiques vendent des tampons hygiéniques et des lingettes pour bébés; les wagons disposent du wi-fi, de la climatisation; les automates et distributeurs de tickets sont accessibles dans de nombreuses langues différentes...

C'est l'avantage d'une «transit-oriented city», explique Chang Yi, un expert en transports en commun et chercheur au Séoul Institute.