VIDÉO. Une Canadienne exige que son fils soit examiné par un docteur blanc

Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario a déclaré:

«Je crois que nous devrions tous être choqués. Si nous ne sommes pas choqués, c'est un vrai problème. On a parfois l'impression d'être une société ouverte et puis un incident comme ça arrive...il faut prendre du recul et se demander: qu'est-ce qui se passe?»