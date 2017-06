Mattel lance un Ken hipster qui porte un chignon

Pour renouveler Ken, la marque Mattel a misé sur le look hipster. Sur les quinze nouveaux Ken qui viennent de sortir, il y en a un qui porte une chemise à carreaux et des lunettes, un autre en cravate slim et jean slim, et même un Ken portant un chignon masculin, le fameux «man bun».

Barbie, get ready for man-bun and dad-bod Ken. 15 new Kens join the lineup https://t.co/SZj7u7U00P pic.twitter.com/h80Fucba9d — Los Angeles Times (@latimes) June 20, 2017

C'est surtout le Ken chignon qui a fait parler de lui –malgré son bermuda délavé un peu ringard. À Brooklyn, un café branché a annoncé que tout homme se présentant avec un «man bun» gagnerait un Ken gratuit.

Tomorrow at 25 Jay: Free @mattel Man Bun Ken dolls to all coffee lovers wearing their hair in buns. While supplies last! #barbie #kendoll pic.twitter.com/HAMgMQWKyr — Brooklyn Roasting Co (@BklynRoasting) June 20, 2017

«Dad Bod»

Au-delà du style, l'autre innovation de la nouvelle ligne est d'avoir introduit plusieurs degrés de corpulence: aux côtés du Ken basique, on trouve maintenant un Ken plus mince et un Ken un peu plus gros. Ce dernier est déjà surnommé Ken «dad bod». Les nouveaux Ken seront aussi disponibles dans sept tons de couleurs différents, du pâle au marron.

L'année dernière, le lancement de nouvelles Barbies avec des corps et des couleurs de peau plus variées, avait fait augmenter les ventes de 7%. Ceci dit, ces nouveaux Ken ne devraient pas avoir le même effet: en général les enfants ont un seul Ken pour six ou sept Barbies.

Niveau design, la prochaine étape révolutionnaire est le Ken barbu. La marque y songe déjà sérieusement, comme l'explique un directeur chez Barbie: «Nous voulons faire des barbes. Les poils sur le visage sont tendance.»