Il fait tellement chaud en Arizona que certains avions ne peuvent pas décoller

Avec des prévisions météo annonçant 48,8 degrés à Phoenix en Arizona ce mardi 20 juin, la compagnie aérienne American Airlines a dû annuler près de cinquante vols. En effet, sur certains trajets régionaux, la compagnie utilise des avions Bombardier CRJ, qui ne peuvent pas fonctionner s'il fait plus de 47,7 degrés.

La chaleur extrême a un impact sur le processus de décollage. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, plus il fait chaud, plus un avion a besoin d'aller vite pour décoller. Or, la piste de l'aéroport de Phoenix n'est potentiellement pas assez longue pour que cette vitesse supérieure soit atteinte, explique USA Today. Seuls les avions prévus entre 15 heures et 18 heures ont été affectés, et les avions plus gros, comme les Airbus et Boeing, devraient fonctionner comme d'habitude.

Cactus fondu

La même chose était arrivé le 26 juin 1990, avec une température record de 50 °C et plusieurs annulations de vol.

Lorsque la canicule touche Phoenix, les boutiques mettent des revêtements sur les poignées de portes brûlantes, et les chiens ne peuvent pas marcher sur le bitume sans se brûler les pattes.

Les chaînes d'info locales s'adaptent aussi: le 19 juin, la chaîne ABC 15 Arizona a live-streamé le processus de fonte d'un énorme cactus en glace (par une température de 47,2 degrés). La sculpture a disparu en 5 heures et 16 minutes.