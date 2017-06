Amusons-nous un peu avec le bingo de la kermesse de l’école 2017

Tu préfères tenir un stand de pêche à la ligne un samedi à 8 heures du matin ou lécher des aisselles un jour de canicule? Tu préfères écouter une reprise d’ «Imagine» à la flûte à bec ou assister à un meeting de Jean-Christophe Cambadélis?

Si vous êtes parent et que votre enfant est scolarisé, vous n’aurez pas à tâcher de répondre à ces cruels dilemme: la vie, l’Éducation nationale, et Satan s’en sont chargés pour vous. Ce sera stand de pêche à la ligne, reprise d’ «Imagine» et bien plus encore. Même si certains d’entre nous préfèreraient encore lécher les aisselles de Jean-Christophe Cambadélis un jour de canicule…

Car avec la régularité des trucs relous mais obligatoires (frottis annuel, paiement du tiers provisionnel, détartrage), la kermesse nous rappelle chaque année, à la mi-juin, à nos obligations parentales: on doit nourrir nos enfants, les éduquer, les aimer, ET participer à la fête de l’école (et donc les aimer un tout petit peu moins dans les jours qui suivent). On le sait, le degré de pénibilité de la kermesse de l’école se situe entre «The Voice Kids» et le waterboarding mais, au moins, vous aurez le gratifiant sentiment du devoir accompli. Et vous pourrez toujours le rappeler à vos enfants quand ils ne viendront pas vous voir à l’EHPAD. Mais c'est surtout l'occasion de jouer au Bingo de la kermesse de Slate.

Rappelons les règles: sur chaque grille, vous trouverez des phrases ou des situations susceptibles de se produire au cours de la kermesse. Il vous suffit de cocher au fur et à mesure. Si la kermesse de votre enfant a déjà eu lieu, vous pouvez toujours cocher la grille de manière rétroactive. Si la kermesse de votre enfant n'a pas encore eu lieu, soyez forts. Et rappelez-vous, même Beyoncé s’est tapé le récital de danse de sa fille Blue Ivy.