VIDÉOS. Ce que portent les jeunes dans le XVIe arrondissement de Paris (partie 2)

Ils sont jeunes, approchent dangereusement de l'âge adulte et vivent à Paris ou dans sa proche-banlieue. Chaque matin, avant de partir à l'école, ils réfléchissent à la manière dont ils vont s'habiller, se chausser, se coiffer, s'apprêter ou se maquiller.

Ils sont jeunes et, comme pour chaque génération, ils portent un regard bien spécifique sur la mode, les tendances et les codes vestimentaires à adopter ou, à l'inverse, à absolument éviter. Afin d'interroger et documenter le rapport de ces jeunes à la consommation et, plus particulièrement, à la mode, nous sommes partis avec une caméra arpenter quelques lycées de Paris ou de sa proche-banlieue.

Pour la deuxième étape de cette série, Cadavre Exquis, direction l'une des plus grandes cités scolaires de la capitale française, le lycée Janson-de-Sailly, dans le XVIe arrondissment de Paris, où nous avons rencontré Axelle, Éléonore, Hugo, Benjamin et David.

Épisode 1 | «Les pieds»

Épisode 2 | «Les bustes»

Épisode 3 | «Les têtes»

À paraître le 16 juin