On a classé les 82 films Netflix des meilleurs aux plus mauvais

Cet article sera régulièrement mis à jour au gré du calendrier de diffusion de nouveaux films dits «Original Netflix».



À lire en parallèle, ma longue analyse du cinéma selon Netflix, cliquez ici.

Depuis 2013, Netflix s'est sérieusement investi dans la production et distribution de contenus exclusifs. Si ses séries sont largement commentées dans à peu près tous les médias, les films, eux, restent à quelques exceptions près –parfois spectaculaires comme Okja, sélectionné à Cannes et mis en ligne sur la plateforme ce mercredi 28 juin– confidentiels.

L'interface du géant de la SVOD aide peu. L'éditorial n'y a pas sa place, chaque titre étant traité à égalité avec les autres sans réelle hiérarchie sinon la mise en avant des dernières sorties et des tendances, sans oublier les suggestions de l'algorithme.

Il est donc essentiel que les médias s'y plongent avec plus de curiosité pour offrir de nouveaux regards sur une production promise à un boom massif. Rien que pour son catalogue de films dit «Original», Netflix annonce 50 nouveaux titres pour cette année 2017. Voici un guide subjectif de ceux déjà disponibles sur la plateforme française, classés par ordre antéchronologique de sortie au sein de chacune des cinq catégories.

Sommaire:

–À ne pas manquer (9 films)

–Recommandé (19 films)

–Ça se tente bien (17 films)

–Allez soyons fous (19 films)

–Bon, si vous y tenez vraiment (18 films)



À NE PAS MANQUER (9 films)



Okja (Bong Joon-Ho, 2017, 1h58)

Netflix tient certainement sa première œuvre majeure avec Okja, sélectionné à raison en compétition lors du dernier Festival de Cannes. Le Coréen Bong Joon-Ho y déploie avec agilité son imaginaire naviguant entre la féérie enfantine d'un Miyazaki, la farce grotesque et une critique sans fard du capitalisme. Un mélange des genres détonant porté par un drôle de cochon, qui ajoute une touche de poésie bienvenue à un univers décidément noir mais porteur d'espoir. Comme c'est écrit sur les affiches, du grand cinéma.





War Machine (David Michôd, 2017, 2h02)

Quelques mois après la sortie en salle du très réussi Un jour dans la vie de Billy Lynn signé Ang Lee, War Machine de l'Australien David Michôd confirme que les récits les plus passionnants touchant à la guerre ont désormais quitté les zones de combat. C'est dans sa première heure –relatant la préparation de la mission de ce général inspiré par l'histoire vraie de Stanley McChrystal en Afghanistan– que le film est le plus original, drôle et pertinent. Un regard acéré sur la guerre moderne, porté par un Brad Pitt enjoué, qui malheureusement perd ensuite de son mordant.





Get Me Roger Stone (Dylan Bank & Daniel DiMauro, 2017, 1h41)

Si Donald Trump est aujourd'hui président des États-Unis, c'est grâce à lui. Du moins, Roger Stone est prêt à tout pour vous le faire croire. Ce documentaire passionnant sur un des plus influents hommes de l'ombre du parti républicain n'a rien à envier à House of Cards. De mensonges en coup bas, on revit plus de quarante ans de coulisses de la politique américaine du Watergate, où il était l'un des plus jeunes mis en cause, à la victoire de George W. Bush, qui ne lui est pas non plus tout à fait étrangère. Le diable probablement.





Casting JonBenet (Kitty Green, 2017, 1h20)

Si peu de films Netflix brillent par l'originalité de leur forme, Casting JonBenet est l'exception qui confirme la règle. Plutôt que de mettre en scène directement ce faits divers impliquant une jeune fille de 6 ans découverte morte dans la cave de la maison de ses parents à Boulder (Colorado), quelques heures après qu'ils ont signalé sa disparition, Kitty Green filme son casting des personnages principaux de l'affaire. Les acteurs auditionnent certaines scènes clés, donnant au passage leur interprétation divergente de ce qui a bien pu se passer, chacun prenant fait et cause pour celui qu'il est sensé incarner. Une brillante mise à distance critique de la réalité pour une affaire toujours irrésolue à ce jour.





I Don't Feel at Home in This World Anymore (Macon Blair, 2017, 1h36)

Grand prix du jury au dernier Festival du film de Sundance, le premier long métrage du scénariste Macon Blair impressionne par sa narration jusqu'au-boutiste. Ce Big Lebowski chez les white trash mais revisité sur un ton résolument dark et pince-sans-rire offre une perspective à la fois drôle et étonnante sur les méfaits de la connerie humaine. Un joli coup pour Netflix.





Au fin fond de la fournaise (Werner Herzog, 2016, 1h47)

Rien ne ressemble moins à un film Netflix qu'un film de Werner Herzog. C'est sans doute pourquoi ce documentaire sur les volcans à toute sa place sur la plateforme. Le cinéaste autrichien y prend pour prétexte l'accompagnement du vulcanologue britannique Clive Oppenheimer au plus près des entrailles de la Terre pour questionner notre rapport à la vie, à la mort ainsi qu'à nos origines. Peu de cinéastes parviennent comme lui à capter l'essence d'un mystère.





Le 13e (Ana Duvernay, 2016, 1h40)

Le documentaire d'Ana Duvernay (Selma) est un modèle d'intelligence et de sensibilité. Le 13e –référence au 13e amendement qui a aboli l'esclavage en 1865 tout en incluant, on le sait moins, une clause restrictive pour les criminels– décrypte avec brio les diverses mesures qui, au fil du temps, ont fait des Afro-Américains des citoyens de seconde zone, privés pour beaucoup de leurs droits élémentaires, simples pions de la machine capitaliste. À force d'analyses et de témoignages, le film dessine les contours d'une tragédie dont les mécanismes sont malheureusement trop peu exposés.





Tallulah (Sian Heder, 2016, 1h51)

Premier long métrage d'une scénariste d'Orange is the New Black, Tallulah se démarque légèrement des convenances du film indé américain en prenant résolument le parti des femmes. Cette histoire d'une jeune un peu paumée qui kidnappe un bébé délaissé après s'être fait larguer –brillamment interprétée par Ellen Page et Alison Janney– est le prétexte à trois beaux portraits de personnage blessés en butte avec une société patriarcale.





Team Foxcatcher (John Greenhalgh, 2016, 1h31)

S'il n'est pas tout à fait à la hauteur du puissant film de Bennett Miller avec Steve Carell, Mark Ruffalo et Channing Tatutm sur la même affaire, ce documentaire assez classique sur la forme passionne par la folie grandissante de son personnage –le milliardaire excentrique John Du Pont–, pris dans une spirale paranoïaque qui finit dans la violence. Un récit maîtrisé aux vrais airs de tragédie.



Retourner au sommaire



RECOMMANDÉS (19 films)



Counterpunch (Jay Bulger, 2017, 1h31)

La boxe, c'était mieux avant? C'est en tout cas le constat amer que fait ce très beau documentaire consacré à l'état de la discipline aujourd'hui aux États-Unis. Jay Bulger pointe avec force la lente disparition d'un esprit olympique, social et solidaire au profit d'un appât du gain qui met en faillite tout logique sportive. Les vrais champions de l'Amérique désormais sont ceux qui perdent avec dignité.

Voir la bande-annonce



Shimmer Lake (Oren Uziel, 2017, 1h23)

Ce pur film de scénariste autour d'une histoire de braquage qui finit par mal tourner exploite avec intelligence sa narration qui remonte le temps pour mieux nous en délivrer le mystère. Les acteurs et la mise en scène sont au diapason d'un premier essai convaincant.





Rodney King (Spike Lee, 2017, 52 minutes)

Spike Lee filme ici le long monologue de l'acteur Roger Guenver Smith (Do The Right Thing, Summer of Sam, American Gangster...) autour de la vie de cet Afro-Américain à l'origine des émeutes de Los Angeles en 1992 après l'acquittement des policiers qui l'avaient battu aux yeux du monde. Un texte puissant sur un destin accidenté porté par une performance habitée.

Voir la bande-annonce



Ne t'endors pas (Mike Flanagan, 2017, 1h37)

L'histoire d'un couple qui, quelques années après avoir perdu son enfant, en adopte un autre aux étranges pouvoirs. Une approche poétique et profondément humaine du film fantastique servie par une esthétique soignée, entre rêve et cauchemar.







Small Crimes (E. L. Katz, 2017, 1h35)

Coscénarisé par Macon Blair, le réalisateur de I Don't Feel At Home In This World Anymore, ce thriller porté par Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) emporte l'adhésion par le masochisme avec lequel il traite son personnage tentant de se réinsérer à sa sortie de prison.

Voir la bande-annonce



Win It All (Joe Swanberg, 2017, 1h26)

Figure centrale du mouvement Mumblecore, Joe Swamberg reste fidèle ici à son approche lo-fi et impressionniste selon laquelle le personnage transcende le récit. Jake Johnson (New Girl), également coscénariste, est attachant en loser accro au jeu en quête de réhabilitation.

Voir la bande-annonce



The Discovery (Charlie McDowell, 2017, 1h26)

Robert Redford, Jason Segel, Rooney Mara… Pour son deuxième film, Charlie McDowell (The One I Love) a vu grand côté casting pour cette dystopie où la Terre connaît une folle inflation du nombre de suicides depuis qu'un scientifique a déclaré avoir des preuves de la vie après la mort. Son approche de la science-fiction, ancrée sur le drame humain, n'en garde pas moins une certaine modestie. Rooney Mara est parfaite, as usual.





Imperial Dreams (Malik Vitthal, 2017, 1h27)

Présenté quelques années plus tôt à Sundance, ce drame intimiste sur un jeune père afro-américain qui tente de retrouver une vie normale après sa sortie de prison a fini par traverser l'Atlantique. L'occasion d'admirer la performance poignante de John Boyega.

Voir la bande-annonce



I Am the Pretty Thing That Lives in the House (Osgood Perkins, 2016, 1h29)

Sur une plateforme où priment les effets de scénario, cette histoire de fantôme signée du fils d'Anthony Perkins tranche par la puissance de son esthétique qui vire presque à l'abstraction (et au vide). Une vraie curiosité



Jadotville (Richie Smyth, 2016, 1h48)

Jadotville nous replonge avec une belle maîtrise dans une page injustement oubliée de l'histoire, soit l'envoi dans le cadre d'une opération des Nations unies de soldats irlandais dans l'État sécessionniste du Katanga en Afrique, peu après l'assassinat de Patrice Lumumba. Sur place, rien ne se passera comme prévu, au grand dam de ces gardiens de la paix bien éloignée de leur patrie. Guillaume Canet, en chef des mercenaires, et Emmanuelle Seigner, en descendante de colons, complètent l'affiche.

Voir la bande-annonce



Barry (Vikram Gandhi, 2016, 1h44)

En s'attachant aux années Columbia du jeune Barack Obama, Vikram Gandhi livre un film touchant sur la difficulté de s'intégrer quand on est le fruit du mélange de deux cultures. Un biopic fin et sensible.



Les Casques blancs (Orlando Von Einsiedel, 2016, 40 min)

Oscar du meilleur court métrage documentaire, le film d'Orlando Von Einsiedel ouvre une fenêtre sur le quotidien de ces secouristes bénévoles des zones rebelles en Syrie. Le portrait poignant d'un pays résilient malgré la tragédie de la guerre.

Voir la bande-annonce



Audrie & Daisy (Bonni Cohen & Jon Shenk, 2016, 1h38)

Avant le succès de la série 13 Reasons Why, ce documentaire s'intéressait au problème douloureux du harcèlement en ligne en donnant la parole aux victimes et à leurs proches. Un récit particulièrement touchant sur l'effet dévastateur d'agressions sexuelles filmées à l'insu de jeunes femmes qui ne finissent plus d'en payer le prix.





Tony Robbins: I Am Not Your Guru (Joe Berlinger, 2016, 1h56)

Ce documentaire signé Joe Berlinger, à qui l'on devait déjà un film jubilatoire sur la thérapie des membres du groupe Metallica, nous plonge au cœur d'un séminaire de six jours d'une des stars du développement personnel aux États-Unis. Le résultat, sans aucun jugement, est fascinant, notamment par les témoignages intenses que Tony Robbins arrive à faire accoucher chez ceux qui sont venus l'écouter.

Voir la bande-annonce



Beasts Of No Nation (Cary Joji Fukunaga, 2015, 2h17)

Pour son tout premier film de fiction labellisé «Original», Netflix n'était pas allé à la facilité avec cette histoire à la fois touchante et dure d'enfants soldats embrigadés auprès d'un rebelle charismatique interprété par Idris Elba. Toujours juste, le film de Cary Joji Fukunaga, à peine sorti de True Detective, portait la promesse d'un cinéma à visée internationale ambitieux. Joli départ.

Voir la bande-annonce



Tig (Kristina Goolsby & Ashley York, 2015, 1h31)

Ce documentaire modeste touche une corde sensible en suivant la comédienne Tig Notaro dans la préparation de son nouveau spectacle. En 2012, tout juste diagnostiquée d'un cancer, elle écrit un one-woman-show sur sa maladie. La bande audio connaît un important succès viral. Des mois plus tard, une fois le traitement terminé, comment faire rire à nouveau quand le corps et l'esprit se remettent à peine? Quelle juste distance trouver avec sa maladie? Quel sens donner à sa vie? Autant de questions joliment effleurées.





Hot Girls Wanted (Jill Bauer & Ronna Gradus, 2015, 1h22)

Sur un sujet choc –les jeunes femmes se lançant dans le porno amateur–, Jill Bauer et Ronna Gradus signent un documentaire à la fois alarmant sur l'avidité d'un système en constante recherche de chair fraîche, et humain par la place laissée à ses actrices en herbe d'exprimer à la fois leurs espoirs et leurs désillusions. Le film a par la suite été décliné en série.

Voir la bande-annonce



Mitt (Greg Whiteley, 2015, 1h33)

En France, on a eu le film de Yann L'Hénoret Les Coulisses d'une victoire sur la campagne Macron vécue de l'intérieur. Aux États-Unis, il existe un équivalent avec Mitt, pour un résultat tout différent. Le réalisateur Greg Whiteley a suivi la famille Romney le temps des deux campagnes perdues de 2008 et 2012. Devancé par McCain pour l'investiture républicaine, le candidat est ensuite choisi pour défier le président sortant quatre ans plus tard. Une vision de ce qu'est une campagne politique approchée par la face intime, avec quelques scènes très fortes, comme ce presque soulagement de ses proches au moment de l'annonce de sa défaite.

Voir la bande-annonce



The Battered Basterds of Baseball (Chapman & Maclain Way, 2014, 1h20)

Autant ce documentaire n'a strictement aucun intérêt formel, alternant images d'archives et interviews posées, autant l'histoire qu'il raconte est particulièrement jouissive. Soit, dans les années 1970 à Portland, le lancement d'une franchise de baseball totalement indépendante par le passionné papa de Kurt Russell, avec une armée de marginaux et autres rejetés du monde professionnel prêts à montrer ce qu'ils valent vraiment. Bien sûr, la sauce prendra comme par magie avant que les tenants de l'ordre viennent siffler la fin de la partie. Passionnant.





Retourner au sommaire



ÇA SE TENTE BIEN (17 films)



Le Procès d'une presse libre (Brian Knappenberger, 2017, 1h35)

Prenant pour appui le procès intenté par Hulk Hogan à Gawker avec le soutien de Peter Thiel ainsi que la rhétorique anti-médias de Donald Trump et le rachat secret par une puissante famille locale d'un quotidien de Las Vegas, le documentaire de Brian Knappenberger pointe les menaces de plus en plus fortes qui pèsent sur la liberté de la presse aux États-Unis. L'ensemble, comme écrasé par son enjeu, manque un peu de nuances.

Voir la bande-annonce



You Get Me (Brent Bonacorso, 2017, 1h29)

Ils sont jeunes, beaux, vivent sur la cote californienne et se baignent (parfois) dans de somptueuses piscines. Mais bien sûr, il y a un loup, ou en l'occurence une louve qui vient perturber cette image idyllique. Entre teen drama et thriller, You Get Me maîtrise la mécanique qui entraîne ses personnages. Dommage que ces derniers peinent à dépasser l'archétype. Un possible plaisir coupable de ce début d'été.





Blame! (Hiroyuki Seshita, 2017, 1h46)

Pour son tout premier anime japonais, Netflix a misé sur un manga signé Tsutomu Nihei, un auteur dont la plateforme a déjà adapté Knights of Sidonia en série originale. Le point de départ de l'histoire? Les humains ont été dépassés par les machines, qui ont pris le pouvoir dans des villes en constante expansion et en chassent les dernières communautés rebelles esseulées. Une histoire de survie mâtinée de scènes d'action.

Voir la bande-annonce



La Femme la plus détestée d'Amérique (Tommy O'Haver, 2017, 1h31)

Il y a de grande chance pour que vous ne connaissiez pas Madalyn Murray O'Hair. Ce biopic à la narration soignée, qui place en son cœur une sombre affaire d'enlèvement, est l'occasion de découvrir le destin de cette cheffe de file de l'athéisme, qui a notamment obtenu de la justice l'arrêt de la prière du matin dans les écoles publiques. Un portrait habité sans flagornerie inutile.





Girlfriend's Day (Michael Paul Stephenson, 2017, 1h10)

Les amateurs de la série Better Call Saul seront heureux de retrouver Bob Odenkirk dans ses œuvres. Soit l'histoire d'un touchant écrivain de carte postale au charme anachronique et à l'humour pince-sans-rire qui traîne sa lose en attendant de rebondir. Une comédie de personnage joyeusement désuète.

Voir la bande-annonce



IBoy (Adam Randall, 2017, 1h30)

Visuellement très réussi, ce film de science-fiction vient chasser sur les terres des plus modestes des super-héros, dans la lignée de Chronicle. Adam Randall s'attache ici à un ado qui développe d'étranges pouvoirs après qu'un bout de son téléphone s'est logé dans son cerveau à la suite d'une rixe. La narration ne tient pas tout à fait le niveau de l'esthétique, mais l'ensemble se regarde avec plaisir, là encore comme une très belle promesse.



L'Autoroute (Chester Tam, 2017, 1h20)

Cette comédie aux tonalités presque stoner autour d'un duo de jeunes adultes vaguement losers déterminés pour l'un à quitter les États-Unis pour l'Amérique du Sud, pour l'autre à se rendre à un festival de musique, se démarque par une narration travaillée, découpée en saynètes qui bousculent la chronologie mais n'en n'emmènent pas moins nos personnages de catastrophe en catastrophe.

Voir la bande-annonce



Clinical (Alistair Legrand, 2017, 1h44)

Les films produits par Netflix ne sont soumis à aucune classification équivalente à ceux produits pour le cinéma. Pourtant, quasiment aucun des cinéastes ne s'est pour l'heure réellement emparé de cette libérté. Ce thriller psychologique qui n'hésite pas ponctuellement à se jouer d'une esthétique horrifique permet d'une part de retrouver Vinessa Show loin de l'univers du Two Lovers de James Gray, d'autre part de frissonner devant les aventures de cette psy traumatisée confrontée à un drôle de patient.

Voir la bande-annonce



Justin Timberlake + Tennesse Kids (Jonathan Demme, 2016, 1h30)

Ultime film de Jonathan Demme, grand cinéaste de la musique, cette captation de la dernière tournée de Justin Timberlake s'ouvre modestement avec la présentation de chacun des participants au spectacle avant de coller au plus près, grâce à un savant montage, au show sophistiqué de l'acteur-chanteur-performer.





Amanda Knox (Rod Blackhurst & Brian McGinn, 2016, 1h32)

S'il y a un domaine de la fiction que Netflix maîtrise, c'est bien le récit de faits divers. Toutefois, si on ne s'ennuie pas devant l'histoire de cette étudiante américaine prise dans une drôle d'affaire de meurtre de sa colocataire lors d'une année passée en Italie, Amanda Knox n'a pas la force magnétique d'autres fictions de la plateforme. La jeune femme au cœur du documentaire se joue pourtant très bien de l'ambiguïté de son image.

Voir la bande-annonce



Extremis (Dan Krauss, 2016, 24 minutes)

En fin de vie, quels choix adapter face à la mort? Ce court documentaire suit les débats qui animent deux familles de proches hospitalisés. Un questionnement touchant et difficile traité avec sensibilité.

Voir la bande-annonce



The Fundamentals of Caring (Rob Burnett, 2016, 1h37)

Un adolescent atteint d'une myopathie de Duchenne se lie d'amitié avec son aide soignant qui se remet tout juste de la mort de son fils. Un film plein de bons sentiments mais pas gnangnan, qui trouve une juste distance pour parler de la maladie et emmène sur sa route une poignée de personnages secondaires attachants.





Tigre et Dragon 2 (Yuen Woo-Ping, 2016, 1h40)

Moins poétique qu'Ang Lee, Yuen Woo-Ping, chorégraphe de Kill Bill ou Matrix, apporte ici toute sa science du découpage pour de nombreuses scènes de combat très réussies dans des décors flamboyants. Le prétexte d'une lutte de pouvoir entre deux clans autour d'un sabre légendaire fascine moins.

Voir la bande-annonce



What happened, Miss Simone? (Liz Garbus, 2015, 1h42)

Au-delà d'ouvrir une fenêtre sur l'œuvre à la portée universelle de la célèbre chanteuse, ce documentaire s'attarde sur l'enfer intime qui l'a peu à peu broyé, aidé du témoignage de certains de ses proches et d'images d'archives. Nina Simone, icône tragique.

Voir la bande-annonce



E-Team (Katy Chevigny & Ross Kauffman, 2014, 1h29)

Une plongée fascinante dans le quotidien des enquêteurs de Human Rights Watch, en Syrie notamment pour documenter les crimes d'Assad, mais aussi en Libye. Un travail d'alerte essentiel dont on mesure la complexité au regard de l'importance des enjeux politiques. À travers trois figures touchantes, le documentaire sert de vibrant plaidoyer pour défendre un peu plus cette exigence de vérité et de justice.







Print The Legend (Luis Lopez & Clay Tweel, 2014, 1h39)

Ce documentaire sur le marché émergent de l'imprimante 3D juxtapose les visions concurrentes de plusieurs entrepreneurs pour mieux saisir les enjeux à la fois économiques et idéologiques qui ont cours dans la Silicon Valley. Un éclairage incarné et passionnant.

Voir la bande-annonce



Mission Blue (Robert Nixon & Fisher Stevens, 2014, 1h34) Bel hommage au combat de l'exploratrice sous-marine Sylvia Earle pour la sauvegarde de notre environnement. Un documentaire alternant images d'archive et beaux plans de la nature aussi irréprochable que son modèle.



(Retourner au sommaire)



ALLEZ, SOYONS FOUS! (19 films)



Lucid Dream (Jun-seong Kim, 2017, 1h41)

Ce film coréen sur un père obsédé par la perte de son fils au point de revisiter ses rêves à la recherche du moindre indice permettant de le retrouver rappelle trop Inception sans l'inventivité formelle pour qu'on s'y attache durablement.

Voir la bande-annonce



Laerte-se (Lygia Barbosa Da Silva & Eliane Brum, 2017, 1h40)

Plongée dans la vie et l'œuvre du dessinateur brésilien Laerte Coutinho, dont l'imaginaire devançait déjà la transformation en femme. Portrait touchant d'une femme trans qui laisse la part belle à la fantaisie.

Voir la bande-annonce



Mindhorn (Sean Foley, 2017, 1h29)

Même dans leurs comédies à moitié réussies, les Britanniques ont un sens de l'absurde et de la lose inégalé. Un ancien acteur télé connu pour un rôle d'inspecteur reprend ici du service à la demande d'un assassin. Steve Coogan a le droit à sa petite apparition, ce qui fait toujours plaisir.





Tramps (Adam Leon, 2017, 1h22)

Après le succès de Gimme The Loot, Adam Leon revient avec la déambulation attachante de deux jeunes acteurs unis par les circonstances dans une drôle de combine sans savoir à quel point ils peuvent se faire confiance. Plaisant et l'occasion de voir Grace Van Patten dans ses œuvres en attendant de la retrouver dans The Meyerowitz Stories, signé Noah Baumbach.

Voir la bande-annonce



Slam (Andrea Moliaoli, 2017, 1h39)

Cette romance à l'italienne met en scène un jeune homme effrayé par sa paternité à venir qui va chercher des conseils en s'intéressant de plus près à la vie de son idole, le skateur Tony Hawk. Une narration riche en imagination.

Voir la bande-annonce



Sandy Wexler (Steven Brill, 2017, 2h11)

Pour son troisième film Netflix, son plus réussi, Adam Sandler fait son Broadway Danny Rose en incarnant un agent au grand cœur qui met toute sa passion à représenter toutes sortes d'artistes plus loufoques les uns que les autres jusqu'au jour où il découvre une chanteuse pleine de promesses. Différence majeure: là où le film de Woody Allen durait 1h24, celui-ci dure 2h11.







Pandora (Park Jeong-woo, 2017, 2h16)

Ce film catastrophe sud-coréen commence comme une virulente charge politique contre le nucléaire dans un climat post-Fukushima. Il s'embourbe malheureusement peu à peu dans un héroïsme sacrificiel grandiloquent. Tellement dommage.

Voir la bande-annonce



Burning Sands (Gerard McMurray, 2017, 1h42)

Prenant pour prétexte une histoire de bizutage scolaire au sein d'une fraternité, Burning Sands explore la question suivante: jusqu'où est-on prêt à mettre un voile sur sa morale pour s'intégrer?

Voir la bande-annonce



Mercy (Chris Sparling, 2016, 1h27)

Cette histoire de mère mourante soutenue par une mystèrieuse communauté au moment où sa famille recomposée se déchire déjà pour des questions d'héritage vaut surtout pour son ambiance presque macabre, quelque part entre le drame et le film fantastique.





Spectral (Nic Mathieu, 2016, 1h48)

Visuellement très réussi, ce petit film de science-fiction dans lequel l'armée américaine se retrouve confrontée à une mystérieuse force dotée de super-pouvoirs manque de souffle, de profondeur et d'incarnation. La promesse reste inaboutie.

Voir la bande-annonce



7 años (Roger Gual, 2016, 1h17)

Cette histoire de médiation autour d'un casse-tête juridique visant à déterminer lequel des quatre associés d'une entreprise menacée par la justice doit se sacrifier pour les autres a des petits airs de film d'arnaque. Qui bluffe?

Voir la bande-annonce



L'échelle celeste: l'art de Cai Guo-Qiang (Kevin MacDonald, 2016, 1h19)

Quatre ans après Marley, Kevin MacDonald s'aventure sur un terrain un peu plus pointu avec ce portrait d'un artiste chinois qui a choisi pour terrain d'expression la pyrotechnie à grande échelle. Une œuvre éphémère à la beauté fascinante.







ARQ (Tony Elliott, 2016, 1h28)

Une relecture d'Un jour sans fin version apocalyptique où un groupe d'ingénieurs doit revivre la même journée jusqu'à résoudre l'énigme qui les maintient prisonniers. Malin à défaut d'être complètement brillant.

Voir la bande-annonce



Je dormirai quand je serai mort (Justin Krook, 2016, 1h19)

Ce documentaire consacré au DJ Steve touche une corde sensible quand il évoque ses difficiles relations avec un père froid et ambitieux.

Voir la bande-annonce



Special Correspondents (Ricky Gervais, 2016, 1h41)

Ce remake de notre Envoyés très spéciaux relocalisé entre les États-Unis et le Venezuela vaut surtout pour la performance de Ricky Gervais, toujours parfait pour incarner des personnages totalement à côté de la plaque et donc terriblement humains.

Voir la bande-annonce



My Beautiful Broken Brain (Sophie Robinson & Lotje Sodderland, 2016, 1h24)

Ce documentaire sous haut patronage lynchien offre une forte leçon de vie à travers la longue convalescence d'une jeune femme dont le cerveau se remet difficilement d'un AVC. Une invitation à être davantage à l'écoute de ses rêves pour regarder le monde autrement.







Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (Evgeny Afineevsky, 2015, 1h38)

Ce récit des troubles politiques qui ont secoué l'Ukraine entre 2013 et 2014 autour de la question du rapprochement avec l'Union européenne se regarde comme un feuilleton.

Voir la bande-annonce



Keith Richards: Under the influence (Morgan Neville, 2015, 1h22)

Invité à interviewer le guitariste des Rolling Stones à l'occasion de la sortie d'un de ses albums solo, Morgan Neville débarque chez Keith Richards avec un tas de vinyles sous le bras. S'ensuivent trois heures d'interviews sur ceux qui ont inspiré le musicien, qui en appelleront d'autres les jours suivants. Une belle porte d'entrée dans la musique des Rolling Stones.

Voir la bande-annonce



The Other One: The Long Strange Trip of Bob Weir (Mike Fleiss, 2015, 1h24)

En s'attachant à la figure de Bob Weir, Mike Fleiss retrace non seulement l'épopée musicale du Grateful Dead, mais raconte aussi une belle aventure riche en amour et en amitiés.





(Retour au sommaire)

BON, SI VOUS Y TENEZ VRAIMENT (18)



Joshua: Teenager vs. Superpower (Joe Piscatella, 2017, 1h19)

À Hong Kong, le combat d'un jeune activiste politique adolescent pas loin de faire trembler le pouvoir pro-chinois. La démocratie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?

Voir la bande-annonce



The Mars Generation (Michael Barnett, 2017, 1h37)

Ce plaidoyer geek pour une poursuite de la conquête spatiale est porté par une telle bande de premiers de la classe qu'il en deviendrait presque contreproductif. La Nasa approuve.

Voir la bande-annonce



Le Phare aux orques (Gerardo Olivares, 2017, 1h50)

Une comédie familiale pleine de bons sentiments, tournée dans un beau décor de Patagonie dans laquelle un orque vient aider un enfant autiste. Un hymne à la vie. Cute.



Handsome, une comédie policière Netflix (Jeff Garlin, 2017, 1h21)

Malgré un lead assez peu charismatique –Jeff Garlin se met lui-même en scène ici–, cette comédie policière Netflix peut se prévaloir de quelques personnages secondaires et gags rigolos. C'est à la fois peu et déjà beaucoup.

Voir la bande-annonce



Deidra & Laney Rob a Train (Sydney Freeland, 2017, 1h40)

Alors que leur mère est en prison, deux adolescentes se mettent à voler la marchandise de trains. La platitude du titre saisit assez bien la valeur de l'ensemble, qui se regarde sans réel plaisir.

Voir la bande-annonce



Coin Heist (Emily Higgins, 2017, 1h37)

Cette comédie légère qui suit quatre lycéens bien décidés à sauver leur établissement de la faillite se joue de ressorts très attendus. Les protagonistes n'en restent pas moins très attachants.

Voir la bande-annonce



Les Mémoires d'un assassin international (Jeff Wadlow, 2016, 1h38)

Ça commence avec espièglerie façon Le Magnifique avec Belmondo, puis la grosse comédie d'action vient doucement reprendre le dessus sur le décalage entre ce que l'on souhaiterait être et ce que l'on est. Dommage.







The Ivory Game (Kief Davidson & Richard Ladkani, 2016, 1h52)

L'Afrique, ses éléphants sauvages, son douloureux trafic d'ivoire. Construit comme une enquête, ce documentaire culmine dans une scène de caméra cachée en Chine où l'appareil enregistreur est repéré par ceux qui étaient espionnés. Le reste devrait peu vous surprendre.

Voir la bande-annonce



Mascots (Christopher Guest, 2016, 1h29)

Ce faux documentaire sur des mascottes sportives amenées à s'affronter dans un concours est à réserver aux amateurs d'humour absurde et pince-sans-rire. On est loin toutefois de l'hilarant niveau de malaise de The Office.

Voir la bande-annonce



XOXO (Christopher Louie, 2016, 1h32)

Ce petit film hédoniste sur de jeunes adultes se rendant à un festival de techno aux États-Unis a l'ambition de faire vivre l'événement de l'intérieur. Réalisé par un passionné à la vision très romancée, l'objet a la qualité de ses défauts: un goût très prononcé pour la légèreté.

Voir la bande-annonce



Rebirth (Karl Mueller, 2016, 1h40)

Sorti sur Netflix le même jour que le documentaire Tony Robbins, sur un sujet proche mais avec un point de vue beaucoup plus mordant, Rebirth tente de venir marcher sur les plates-bandes de David Fincher période The Game/Fight Club. Autant dire que la comparaison est peu flatteuse pour Karl Mueller.



The Do-Over (Steven Brill, 2016, 1h48)

Cette histoire de losers tentant de se faire passer pour morts, entre rebondissements poussifs et ersatz de scènes d'action, s'appuie sur un humour légèrement grinçant et bas du front. Adam Sandler, cet ami qui vous veut beaucoup trop de bien.

Voir la bande-annonce



Naman le brahmane (Qaushiq Mukherjee, 2016, 1h35)

Est-ce la barrière culturelle? Cette comédie indienne loufoque mêlant quiz show et débordements de testostérone m'a laissé totalement pantois. Netflix tient-il là son premier nanar? À réserver aux plus curieux.

Voir la bande-annonce



Pee-wee's Big Holiday, (John Lee, 2016, 1h29)

Trente-et-un ans après le premier film de Tim Burton, revoilà le personnage loufoque toujours coincé quelque part entre son corps d'adulte et l'imaginaire de l'enfance. Est-ce moi qui ai vieilli? Le road trip vire ici à la farce un peu grotesque.

Voir la bande-annonce



The Ridiculous 6 (Frank Coraci, 2015, 2h)

Honni comme une sorte d'incarnation du diable –il n'y a qu'à voir la violence des critiques sur Rotten Tomatoes–, le premier film Netflix d'Adam Sandler, un drôle de western autour d'une histoire poussée de filiation, n'est pas la catastrophe annoncée. Il suscitera néanmoins difficilement plus que quelques sourires.



My Own Man (David Sampliner, 2015, 1h22)

Ce documentaire à la première personne s'attaque à la question de la filiation et de la virilité. Sur le point de devenir père à 40 ans, David Sampliner s'interroge sur l'image de la masculinité qu'il renvoie et qu'il veut transmettre. Le face-à-face avec son père reste assez touchant.

Voir la bande-annonce



Virunga (Orlando von Einsiedel, 2014, 1h30)

Produit par Leonardo DiCaprio, ce documentaire engagé dénonce la corruption internationale qui pille les ressources de l'Afrique. L'ensemble est assez bavard. Les gorilles sont néanmoins très mignons.

Voir la bande-annonce



The Short Game (Josh Greenbaum, 2013, 1h40)

Ce documentaire sur un prestigieux tournoi de golf pour enfants suit plusieurs compétiteurs en herbe venus de différents pays, de leur préparation à l'annonce des résultats. Une réflexion sur les bienfaits et les limites de cette obsession pour la gagne.

(Retour au sommaire)