Regardez (et écoutez) le meilleur chef italien cuisiner des lasagnes

Massimo Bottura est l'un des plus grands chefs du monde. Tenez-en pour preuve le titre de meilleur restaurant du monde 2016 attribué à son restaurant, L'Osteria Francescana, à Modène en Italie, par le classement annuel «The World's 50 Best Restaurants». On pourrait regarder cuisiner Massimo Bottura pendant des heures. Il a revisité la lasagne de son enfance et propose dans son restaurant ce qu'il appelle «la partie croquante de la lasagne», en souvenir aux coins des lasagnes bien croustillants qu'il préférait manger.

Alors imaginez une expérience où, en plus de l'image, des micros viennent enregistrer à la perfection les moindres bruits de sa cuisine –les spaghettis qui frappent le fond de la casserole, le rouleau à patisserie qui froisse le papier sulfurisé...– lors de la confection du plat. Vous êtes prêts? Ouvrez grand vos yeux (et vos oreilles).

Le New York Times a tenté l'expérience. Ils ont en effet demandé au chef italien de cuisiner pour eux le plat préféré de son enfance, ces fameuses lasagnes. Massimo Bottura et une cuisine éphémère ont été installés à l'intérieur d'une salle complètement insonorisée. Une multitude de micros ont été disposés autour du chef et de ses assistants afin de capter le moindre son qui s'échappe de son plan de travail.

Le résultat est magnifique, surprenant et, appétissant.