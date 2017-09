Se déguiser en vagin, une fausse bonne idée?

Le déguisement coûte 149 dollars, soit environ 134 euros. Il représente un vagin d’environ 1 mètre de long, dessiné et fabriqué à Brooklyn, aux États-Unis, par un couple d’Américains à l’origine de la marque Conceived in Brooklyn, fondée en 2015. Derrière le déguisement, l’ambition politique du projet et de ses créateurs est de sensibiliser l’opinion publique et lutter contre les discriminations et les difficultés d’accès aux soins menstruels élémentaires pour les femmes issues de milieux défavorisés à travers le monde

Pour donner encore plus de poids et de légitimité à cette initiative, le couple s’est associé avec l’ONG 50 Cents. Period., une association spécialisée dans la défense des droits des femmes, de leur santé et dans des programmes d’éducation sexuelle. Pour chaque costume acheté (149 dollars + 15 dollars de frais de port), 10 dollars seront reversés à l’association. Et voilà à quoi ressemble le déguisement:

#cruisin #conceivedinbrooklyn #costumeforacause #conceptioncostume #madeinbrooklyn #brooklyn #newyorkcity Une photo publiée par Conception Costumes (@conceivedinbrooklyn) le 17 Mai 2016 à 10h43 PDT

Mais, en dépit de toute la bonne volonté que semble avoir le couple dans cette aventure, le costume remplit-il véritablement sa mission? C’est discutable, selon Slate.com, qui s’interroge sur le sens et surtout la forme du message:

«L’issue la plus probable de ce produit de Conceived in Brooklyn sera probablement plus de susciter des rires qu’une déstigmatisation du vagin ou une sensibilisation sur les besoins des jeunes filles en matière de santé menstruelle dans les zones rurales de l’Inde.»

Pour s’en convaincre, Slate.com cite un exemple assez frappant: la photo d’un agent immobilier de New York arborant le costume de Conceived in Brooklyn dans une soirée... accompagnée, en légende, d’une blague que l’on peut aisément qualifier de potache. Ou, en tout cas, de mauvais goût.

«On m’a toujours dit que j’en étais une alors pourquoi ne pas l’être pour de vrai» (en anglais, «pussy» signifie à la fois poltron et chatte, dans le sens sexe féminin)

Le couple, lui, se défend en expliquant sur leur site internet qu’il n’y a rien de mal à utiliser l’humour pour «attirer l’attention des gens sur un sujet peu considéré». Sur Facebook, il ajoute: