Admirez la beauté vintage des défauts de vos vieilles cassettes vidéo

Il est loin le temps des cassettes vidéo, ces fameuses «VHS». Le temps où l'on enregistrait méticuleusement un film à la télévision pour le regarder ensuite, encore et encore, jusqu'à en user la bande magnétique. Il est loin le temps où votre passage préféré d'un film était perturbé par un saut d'image, un grésillement ou un écran tout noir.

Si cela vous manque, sachez que vous n'êtes pas seuls. Poussé par la nostalgie, l'artiste Corey Johnson s'est lancé dans la collection de cassettes vidéo afin d'en extraire les plus beaux «glitch», ces défauts techniques dûs à une défaillance électronique ou électrique qui perturbent le bon fonctionnement des têtes de lecture de la bande magnétique.

Le projet est simple: mettre en valeur la beauté sous-estimée de l'usure de nos bonnes vieilles cassettes vidéo. Sur son Tumblr –agencé comme un petit musée virtuel et nommé Art of the Glitch–, Corey Johnson a mis en ligne ses plus belles trouvailles. En voici quelques-unes, issues de son compte Vine, dont cette vidéo d'un squelette particulièrement endommagée.

Ici, l'extrait vidéo montre un poisson en train de nager dans un aquarium et, quelques secondes plus tard, le fameux «glitch» de la bande magnétique.

Dans un autre style, voici un autre aperçu de l'extrait de la vidéo de l'aquarium.

Et la passion de Corey Johnson pour les défauts de cassettes vidéo endommagées ne s'arrête pas aux GIFs et aux Vine. Il les explore également dans une série de courts métrages à retrouver sur sa chaîne YouTube ou Vimeo. Nous vous conseillons fortement celle-ci, intitulée Marble, qui compile des images en noir et blanc de statues en marbre.

À l'ère du pixellisé

Aujourd'hui, il serait faux de penser que de telles défaillances appartiennent au passé. Elles ont simplement pris aujourd'hui un autre aspect, par exemple, lorsque une vidéo est mise en ligne (sur un site de streaming ou sur YouTube) en mauvaise qualité, lorsque le son est désynchronisé de l'image ou un DVD rayé. Et il n'est pas dit que, dans dix ou vingt ans, personne n'aura l'idée de ressortir ces extraits pixellisés, en basse définition, et de les présenter comme les petits trésors d'une période révolue. C'est juste une question d'époque.

Pour suivre son travail, voici son Tumblr, son compte Twitter, son compte Vine, son compte Instagram, sa page Facebook et sa chaîne YouTube ou Vimeo.