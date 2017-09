Femmes nues ou pas, voici les meilleurs articles de Playboy

A l'occasion de la dispartion du fondateur du magazine, Hugh Hefner, nous republions cet article sur les meilleurs articles de la revue érotique.

Playboy a été dépassé par son succès. En 2015, plus grand monde n'a besoin du mythique magazine américain de Hugh Hefner pour voir des photos de femmes nues. Pour toute une génération d'Américain qui n'avaient pas encore de connexion internet, lire Playboy était pourtant un rituel, note le New York Times. Le tirage est passé de 5,6 millions d'exemplaires en 1975 (après un pic à sept millions en novembre 1972) à près de 800.000 actuellement. Mais la direction a décidé qu'à partir de février 2016 –au moment du lancement d'une nouvelle maquette–, les femmes ne seront plus totalement nues.

L'occasion de rappeler que si cette publication est connue pour ça, de grandes plumes ont aussi contribué à remplir ses pages: Truman Capote, Haruki Murakami, William S. Burroughs et beaucoup d'autres. Grâce à ses chiffres de vente importants, Playboy a ainsi contribué à faire évoluer le journalisme.

Si vous aviez en effet eu entre les mains le numéro de décembre 1968, voilà notamment ce que vous auriez pu y lire (entre autres choses): le compte-rendu d'un débat sur la créativité qui réunissait des contributions de Truman Capote, Henry Miller, Georges Simenon ou John Updike; une biographie de Ernest Hemingway par son fils Patrick; la première traduction en anglais d'un poème de l'Allemand Goethe. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, soulignait le site Salon en 2002.

Des plumes et des grandes interviews

Nous avons donc voulu réunir quelques articles, interviews, textes de fiction qui ont marqué l'histoire de Playboy et dont des extraits, ou parfois l'intégralité, sont encore disponibles sur internet:

– Une interview de Martin Luther King sur son enfance, les menaces auxquelles il a fait face, l'extrémisme;

– Une interview avec Miles Davis en 1962 où il parle de race, de culture américaine, de la différence entre son public en Europe et aux Etats-Unis;

– Une rencontre avec Vladimir Nabokov datant de 1964, où il évoque son roman controversé Lolita;

– Une interview de Stanley Kubrick en 1968 au moment de 2001, L'Odysée de l'espace. Il y est question de Dieu, de métaphysique et de philosophie;

– Une interview de 1991 des deux critiques de cinéma les plus influents à Hollywood: Gene Siskel et Robert Ebert;

- Une interview de Steve Jobs en 1985;

– «Guts», une nouvelle de Chuck Palahniuk (Fight Club) publiée en mars 2004. Un conte très violent sur la masturbation;

– «Bitch», une nouvelle de Roald Dahl (pas du tout pour enfants);

– «Late Night», une nouvelle de David Foster Wallace (lorsqu'il n'était pas encore le romancier reconnu qu'il a été) sur une femme invitée à une émission de télévision.

Ils ne sont pas disponibles en ligne mais d'autres textes de grands auteurs dont Gabriel Garcia Marquez, Vladimir Nabokov, Philip Roth, Jack Kerouac ou Ian Fleming (le père de James Bond) ont été réunis en 1994 dans un livre intitulé Playboy Stories: The Best of 40 Years of Short Fiction.

En 2009, le magazine a décidé de publier gratuitement cinquante-trois numéros sur le site Playboy Cover to Cover. Ils ne sont malheureusement plus disponibles aujourd'hui.

Jeux vidéo et longs récits

Mais Playboy, ce n'est pas que des archives. Ce 12 octobre, après la diffusion de l'information rapportant le changement de ligne éditoriale du magazine, un journaliste français spécialiste de jeux vidéo pour la revue Canard PC soulignait ainsi la qualité de sa couverture vidéoludique.

Assez épaté de voir que Playboy devient lentement mais sûrement le meilleur site de jeux vidéo américain. http://t.co/Yp62zASt9E — - ̗̀ apiipo ̖́- (@Pipomantis) October 13, 2015

Au-delà des jeux vidéo, Playboy publie régulièrement de longs articles aux sujets très variés, de Tinder à un homme qui a mystérieusement disparu à Mexico. Si les femmes restent objectifiées, comme soulignait cet article paru en 2013 avant les soixante ans du magazine, Hugh Hefner peut se rassurer: ses lecteurs ne semblent pas intéressés que par les images de seins.