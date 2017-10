Voici la maison idéale selon 2 millions de Suédois

Voici «La Maison du clic» («The House of Clicks»), une expérience architecturale suédoise baptisée ainsi parce que sa conception est le résultat des préférences de 2 millions d’internautes. Comme l’explique le site Quartz, cette expérience de «big data» prédictif appliquée au design a été réalisée grâce à l’analyse du trafic de 200 millions de clics sur Hemnet, le site de ventes immobilières le plus populaire de Suède, concernant 86.000 biens mis en vente. L’idée était d’en déduire les caractéristiques de la maison rêvée des internautes.

À quoi ressemble donc cette maison qui est statistiquement la plus désirable selon les Suédois? Exactement à ce qu’on imaginerait être la résidence d’un designer suédois: ouverte, avec une cuisine donnant sur le salon, une absence de portes entre les pièces et de larges fenêtres carrées, minimaliste, avec des murs blancs et des angles droits. Elle intégre aussi une terrasse intérieure et un petit garage à vélo.

Hemnet Home © Tham & Videgård Arkitekter

La maison cubique possède une belle façade en bois peinte en rouge de Falun, célèbre couleur qui orne les maisons traditionnelles scandinaves. La structure extérieure, cubique, évoque un conteneur de marchandises. La maison, conçue par les architectes de Tham & Videgård Arkitekter, est composée de plusieurs niveaux pour une superficie totale de 120 mètres carrés.

Hemnet Home © Tham & Videgård Arkitekter

Et, bien sûr, les vues de l’intérieur de cette maison idéale ressemblent aux mises en scène du catalogue Ikea. Le site immobilier suédois prévoierait d’ailleurs de mette en vente cette maison idéale, pour un prix d'environ 375.000 euros.

Cette expérience de crowdsourcing pose la question du rôle des architectes, qui, traditionnellement considérés comme des artistes visionnaires, devront peut-être devenir des sortes d’interprètes et de traducteurs des goûts et aspirations des futurs propriétaires, analyse Quartz.