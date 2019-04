Deux recettes douces comme un agneau

Temps de lecture: 2 min

Pour celles et ceux qui ont grandi ou un peu vécu en Italie, il y a un proverbe auquel on échappe difficilement pendant les deux festivités chrétiennes majeures, et cela indépendamment de ses orientations religieuses. Plutôt qu'un proverbe, c'est une règle d'or: «Natale con i tuoi, e Pasqua con chi vuoi», c'est-à-dire que si on doit impérativement passer Noël en famille, pour Pâques on a le droit de choisir.

En dehors des implications légèrement oppressives de la première partie de cette règle, j'aimerais bien en garder la seconde pour ce qui concerne les choses qu'on va manger pendant ce long week-end. Mes ami·es italien·nes me demandent souvent si en France, Pâques a la même importance qu'en Italie. Généralement, je leur réponds que c'est un peu le cas: la seule exception vient du fait que, en France, le lundi de Pâques est presque plus important que le dimanche. Parce que le lundi de Pâques veut dire pique-nique, soleil, copains, copines et liberté.

Je me suis donc dit que c'était l'occasion idéale de m'aventurer dans des ingrédients un peu inhabituels pour moi, qui d'habitude ne propose quasiment que des légumes et des pâtes. Donc un gros morceau de viande pour le dimanche, et une salade faite avec les restes pour le lundi.

Épaule d'agneau rôtie au poivre de Timut

C'est une recette à la fois très rapide et très longue à faire: rapide parce que le temps de préparation effectif ne dépasse pas les 5 minutes, longue parce que la cuisson est de 5 heures: prenez de l'avance, et faites plein d'autres choses pendant ce temps. L'ingrédient qui change tout est le poivre de Timut, un faux poivre extrêmement aromatique qui a un goût de pamplemousse: vous en trouverez dans les meilleurs magasins d'épices, dans des boutiques orientales ou sur internet. Pour 4 personnes, en plat, il vous faut:



1 épaule d'agneau

1 cuillère à café de graines de poivre de Timut

1 citron jaune non traité, coupé en rondelles

1/2 cuillère à café de piment en poudre

2 gousses d'ail

1 cuillère à café d'origan séché

2 cuillères à café de sel non raffiné

poivre du moulin

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Allumez le four à 150°C. Mélangez dans un petit bol tous les autres ingrédients: massez la viande pour la napper avec cette marinade. Enveloppez soigneusement l'épaule d'agneau assaisonnée dans du papier aluminium, posez-la dans un grand bac allant au four, enfournez et oubliez-la pendant 4 heures.

Après 4 heures, sortez du four, enlevez l'aluminium (en faisant attention à garder tous les jus de cuisson qui vont sortir). Montez la température à 180°C. Remettez la viande dans le four et cuisez encore 1 heure. Servez avec les accompagnements que vous voulez (que vous pouvez préparer pendant que votre viande cuit).

Salade d'agneau aux artichauts

Si jamais il devait vous rester un peu de viande collée à l'os, le lendemain vous pouvez l'effilocher pour faire cette salade. Il vous faut:



4 artichauts poivrade

2 œufs issus de poules élevées dans des conditions dignes

deux tiges de menthe fraîche, les feuilles d'un côté et les tiges de l'autre

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 citron jaune, zesté et pressé

1 cuillère à café de sel non raffné

À l'aide d'une fourchette, effilochez ce qui reste de la viande et regroupez-la dans un bol.

Remplissez une petite casserole d'eau salée que vous portez à ébullition. Plongez-y les œufs (à température ambiante) et cuisez pendant 6 minutes, puis refroidissez-les avec de l'eau courante. Nettoyez les artichauts et plongez-les dans de l'eau fraîche avec quelques gouttes de jus de citron. Dans une petite casserole pour laquelle vous avez un couvercle, posez les artichauts avec la tige vers le haut, couvrez d'eau, ajoutez les tiges de menthe et cuisez à eau frémissante, avec couvercle, durant 15 minutes.

Pendant que les artichauts cuisent, écaillez les œufs et coupez-les en quatre quartiers. Une fois les artichauts cuits, coupez-les en quatre également et ajoutez-les dans le bol avec l'agneau. Assaisonnez la salade avec le zeste du citron et divisez en deux petites assiettes, puis ajoutez les quartiers d'œufs. Arrosez enfin avec un peu d'eau de cuisson des artichauts.