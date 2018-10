VieDeProf: comment échapper à la grippe automnale?

La rentrée est derrière vous. Vous avez la sensation d’être bien rodé.e face à vos élèves et vous vous apprêtez à enseigner jusqu’aux vacances de Noël à un rythme régulier. C’était sans compter avec les premiers éternuements qui sévissent en classe alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre dégringole.

Voici un de vos cauchemars sur le point de se réaliser : vous allez passer des heures dans une salle de classe confinée et emplie d’élèves éternuant et toussant. Vous risquez de terminer l’année épuisé.e, entre votre paquet de copies et votre paquet de mouchoirs.

En partenariat avec Intériale et AXA, nous vous donnons une série de bonnes pratiques pour éviter d’être systématiquement contaminé.e par votre classe à la moindre épidémie de grippe.

Avoir de bons réflexes

Pour échapper à la grippe automnale, il n’y a pas trente-six solutions. Il faut en premier lieu prendre soin de sa santé au quotidien. Un soupçon de sport, une écharpe chaude à enrouler autour de son cou et un rythme de sommeil raisonnable, voici un bon début!

Quand on est enseignant, on sait aussi qu’il est nécessaire d’aérer quelques minutes la salle de classe après chaque heure de cours, un bon moyen de chasser les microbes, même s’il fait froid dehors. Si vous êtes fumeur, c’est le moment de tenter de diminuer votre consommation quotidienne de cigarettes. Et n’oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, tout au long de la journée, on n’est jamais assez prudent!

Un des meilleurs moyens d’être en bonne santé est de s’alimenter avec sagacité. Privilégiez les produits de saison et les légumes d’automne pour vous abreuver de potages réconfortants et vitaminés. Même si vous vous dépêchez pour ne pas être en retard, ne sautez pas le petit déjeuner pour éviter les baisses de régime.

Faire un bilan de nutrition

Vous pouvez aussi faire appel à des spécialistes. Avec l’offre Evoluo, mutuelle santé-prévoyance d’Intériale et AXA, vous pouvez consulter un naturopathe à raison d’un remboursement de 150 euros par an ou faire appel à l’avis d’un diététicien. Vous prendrez ainsi de nouvelles habitudes alimentaires qui feront de vous un enseignant armé pour l’hiver.

Vous avez un chat dans la gorge quand vous faites cours? Pour lutter contre les coups de froid et les poussées de fièvre, préparez-vous des infusions au thym associées à des cuillerées de miel et à de la cannelle.

Si vous vous sentez exténué.e, ajoutez-y - avec la plus grande modération - une rasade de rhum pour vous faire un grog digne de ce nom. Ultime astuce : un jus de citron frais pressé chaque matin dans de l’eau tiède vous aidera à protéger votre système immunitaire et à éviter les extinctions de voix en cours.

Vivre sa santé connecté

Malgré tous vos efforts, vous avez attrapé ce qu’on appelle dans le langage familier «une bonne vieille crève». Et, le nez sous votre couette, vous n’avez plus le courage d’affronter le frimas et le crachin pour vous rendre chez votre médecin traitant.

Grâce aux services innovants de l’offre Evoluo, mutuelle santé prévoyance d’Intériale en partenariat avec AXA, vous pouvez désormais faire appel aux services d’un médecin via une téléconsultation en ligne. Vous avez même la possibilité d’obtenir une ordonnance 2.0, votre pharmacien sera le premier impressionné!

Mais on vous souhaite bien évidemment d’échapper aux premières grippes et d’achever le trimestre en pleine santé!