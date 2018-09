VieDeProf : comment apprendre à gérer son stress en classe

Vous êtes enseignant et vous ne pouvez plus y échapper, c’est la rentrée. En vous levant ce matin, vous avez ressenti un noeud au creux de votre estomac à l’idée de vous retrouver devant une classe d’une trentaine d’adolescents surexcités et peu enclins à apprendre les subtilités du théorème de Pythagore? Lorsque vous prenez la parole, même devant une rangée d’yeux attentifs et bienveillants, vous vous surprenez à avoir la bouche sèche et les mains qui tremblent? Vous n’êtes pas sur.e de savoir gérer la redoutable 4ème3 qui a donné des sueurs froides à votre collègue de musique dès le premier jour de cours?

Muscler sa prise de parole en public

Prendre la parole en public, c’est comme un sport: cela se pratique, s’exerce et s’améliore. Si vous vous sentez sûr de vous en arrivant en classe - et certain de maitriser vos outils d’expression en public - vous vous épargnerez une bonne dose de stress.

Quelques astuces: travailler son articulation et sa diction en faisant des exercice de prononciation, prendre soin de sa voix tout au long de l’année et pourquoi ne pas prendre des cours de chant ou de théâtre pour parfaire son éloquence et sa technique? Certes, une salle de classe n’est pas une salle de spectacle, mais si les élèves sont captivés comme devant un one man show c’est en partie gagné!

Passer à l’action

Vous passez beaucoup (trop) de temps penché sur vos cahiers (ou votre clavier) à préparer vos cours et à corriger des copies. Mais, quelle que soit la matière que vous enseignez, votre corps est aussi un outil de travail! Pensez à en prendre soin et à le mettre en action. Vous vous sentirez plus en forme et plus détendu face aux élèves.

Faire cours debout est un premier pas vers une prise de parole active, mais essayez de trouver en dehors de la salle de classe des activités physiques qui vous motivent. Course à pied, natation, vélo ou salle de sport, les possibilités ne manquent pas, que vous soyez urbain ou rural. Les sports qui allient un savant mélange de travail de respiration, de relaxation et d’effort physique sont aussi un bon moyen de lâcher du lest et de prendre du recul. Explorez le yoga, le taï-chi ou les pilates. Vous arriverez en cours plus alerte. Si votre langage corporel renvoie cette confiance, les élèves le sentiront au premier regard !

Améliorer son hygiène de vie

Un des meilleurs moyens de lâcher du lest est surtout de prendre soin de sa santé. Essayer de diminuer votre consommation de caféine, de nicotine et d’alcool est évidemment bénéfique pour votre bien-être.

Mais il s’agit aussi de mettre en pratique ce que vous conseillez sûrement à vos élèves: diminuer l’usage des écrans le soir et adapter la luminosité de votre smartphone ou de votre ordinateur avant de vous coucher vous aidera à améliorer la qualité de votre sommeil. Et, lorsque viendront, bien assez vite hélas, les longues soirées d’hiver, pensez à investir dans une lampe de luminothérapie. Un prof bien reposé en vaut deux!

Ne pas hésiter à consulter

Adopter la zen attitude

Tout le monde sait respirer. Certes, mais contrôler sa respiration est une condition sine qua non pour faire face au stress. La technique dite de la respiration abdominale - faire partir le souffle du bas du ventre - permet de se recentrer rapidement, et discrètement, si vous sentez que votre cours vous échappe ou que vous n’êtes pas dans votre assiette.

S’adonner à la méditation, à la sophrologie ou au Qi-Gong peut être d’une grande aide. Et, lorsque vous maîtriserez des techniques de relaxation, pratiquez-les en cours. Faire respirer vos élèves avant un devoir sur table ou proposer des techniques de relaxation à une classe surexcitée peut ramener une ambiance studieuse et apaisée.