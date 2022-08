L'eau pétillante désaltère-t-elle plus que l'eau plate?

Temps de lecture: 3 min

L'été, la lutte contre les intenses chaleurs ressemble à un âpre combat. On barricade son appartement en fermant toutes les fenêtres, priant pour qu'une température clémente perdure jusqu'au coucher; on dépérit devant un ventilateur qui ne fait que brasser de l'air chaud sur un corps bien trop moite et, dès que l'on met un pied dehors, on lutte avec les masses pour grappiller le moindre coin d'ombre sur le chemin. Une bataille de chaque instant.

Au milieu de cette bagarre pour survivre aux températures étouffantes, se joue un autre duel: un bras de fer entre les adeptes de l'eau plate et les fans d'eau pétillante. Les puristes de chaque bord montent au front en période de canicule. L'hydratation étant placée au cœur des préoccupations, chacun fait valoir les bienfaits de sa boisson fétiche.

Faisons aujourd'hui monter les deux protagonistes –avec ou sans bulles– sur le ring, pour un affrontement sans merci. Qui de l'eau pétillante ou de l'eau plate désaltère le plus?

Égalité... ou presque

Avant de lâcher les chiens, il convient de présenter un peu plus les deux participants. Qu'elle soit plate ou gazeuse, l'eau reste dans tous les cas le meilleur moyen de s'hydrater pour s'assurer du bon fonctionnement du corps –de la régulation de la température aux transports des nutriments, en passant par l'élimination des déchets. Et si l'eau pétillante, avec ses petites bulles créées grâce au dioxyde de carbone, rend la tâche plus amusante et vous permet de vous maintenir hydraté, grand bien vous fasse!

C'est l'heure du duel. Mais l'affrontement à peine commencé, il s'arrête déjà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débat: les deux boissons ont le même ingrédient de base et, qu'elle soit plate ou gazeuse, un verre contient toujours le même nombre de molécules d'eau. Chacune hydrate donc tout autant. Égalité, fin du match.

Mais pas si vite. Si aucune de ces deux boissons n'hydrate plus que l'autre, l'une d'entre elles aurait tendance à duper nos sens. L'eau gazeuse, avec ses petites bulles malicieuses, ferait ressentir plus rapidement une sensation de soif étanchée, met en garde Futura Science. Les adeptes de l'eau pétillante ont plus rapidement l'impression d'avoir bu de grandes quantités d'H 2 O, alors qu'il n'en est rien.

Ils boivent donc moins et finissent en bout de course par être moins hydratés que leurs confrères et consœurs platistes (comprenez les fans d'eau plate). Léger avantage pour l'eau non gazeuse.

Aussi bon pour la santé?

Si, sur le terrain de l'hydratation, le match reste à égalité (ou presque), ces deux boissons n'ont pas tout à fait les mêmes conséquences pour la santé. On l'a vu, l'eau gazeuse est une bonne façon de s'hydrater pour celles et ceux qui rechignent à boire de l'eau plate, jugée pas assez «funky» par certains. Mais elle aurait un inconvénient: son acidité n'est pas forcément bénéfique pour nos dents fragiles.

L'eau contenant du dioxyde de carbone produit de l'acide carbonique dont le pH est faiblement acide (entre 3 et 4 sur cette échelle). Notre bouche et notre salive, en revanche, ont un pH compris entre 6 et 7, et cette différence entraîne l'activation chimique des récepteurs de la douleur sur notre langue, qui réagit à cet acide. C'est ce sympathique petit goût piquant que l'on ressent d'ailleurs en buvant de l'eau gazeuse.

Sympathique, mais aussi quelque peu problématique. À la longue, l'acidité peut entraîner une déminéralisation de la dent et fragiliser l'émail, jusqu'à son érosion. C'est d'autant plus vrai pour les sodas! Pour l'eau gazeuse, la conséquence est certes bien moindre mais suffit à faire de l'eau plate la meilleure option, avec un pH d'environ 7.

L'eau plate a également l'avantage de ne pas provoquer de ballonnement désagréable. Le gaz de l'eau peut en effet s'accumuler, mettant à rude épreuve les intestins les plus sensibles. Lourdeurs, gêne abdominale... ces petites bulles rigolotes peuvent vite vous faire déchanter, notamment pendant les repas.

En revanche, l'eau pétillante peut empêcher les crampes après une séance de sport, en luttant contre l'acidité produite par les muscles. Quoi qu'il en soit, avec les fortes chaleurs, il faut boire, et re-boire de l'eau. Bulles ou pas bulles, le combat pour l'hydratation n'en a que faire!