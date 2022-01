Pourquoi certaines personnes ont-elles l'oreille absolue?

Temps de lecture: 4 min

Qu'entendez-vous quand vous tapez sur votre clavier d'ordinateur? Quand votre bouilloire bout? Quand une voiture klaxonne? Un bruit. Une sonorité brouillonne, plus ou moins descriptible, voire totalement indéfinissable. Du moins, si vous n'êtes pas doté de cette mystérieuse faculté: l'oreille absolue.

Les rares personnes douées de cette aptitude sont capables d'identifier chaque hauteur de son sans le moindre repère, sans référence auditive préalable. Autrement dit, elles associent automatiquement n'importe quel son à une note, aussi naturellement et distinctement que vous lisez ces quelques phrases. Ainsi, quand une sirène de pompier bat la chamade à côté d'une personne ayant l'oreille absolue, cette dernière entendra une série de si et de la ininterrompue. Pour les autres, c'est un simple brouhaha infernal.

Mozart, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Mariah Carey, Bing Crosby... Plusieurs grandes figures de la musique avaient ou ont l'oreille absolue. Mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue, et très peu de gens peuvent se vanter de posséder pareil pouvoir. En Occident, seul un individu sur 10.000 serait concerné –soit environ 6.700 en France. Pourquoi seules certaines personnes ont-elles l'oreille absolue?

Oreille absolue LV2

À la différence des personnes dotées de l'oreille relative, capables de reconnaître les écarts entre les notes à partir d'une note de référence, celles dotées de l'oreille absolue n'ont besoin d'aucun repère. Partout, à n'importe quel moment du quotidien, elles sont capables de déterminer la hauteur de tout son. Un véritable réflexe cognitif, semblable à notre perception des couleurs.

Les informations captées par nos oreilles sont en effet traitées par notre cerveau, exactement comme quand nos yeux perçoivent une couleur et que notre cerveau l'interprète comme étant jaune, bleue ou rouge, par exemple. Pas besoin de réfléchir ou de se concentrer particulièrement pour voir l'herbe verte: le traitement de cette information est automatique. La même chose se produit pour les hauteurs de son chez celui ou celle qui détient l'oreille absolue. Chaque son est aussitôt associé à une hauteur mémorisée, explique France Musique. La musique apparaît alors comme un second langage.

Ceci s'observe même au scanner: lorsqu'une personne ayant l'oreille absolue entend un son, les zones de son cerveau correspondant à l'apprentissage du langage (notamment le lobe temporal) s'activent. C'est justement ce lien avec la langue qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir l'oreille absolue que d'autres.

Mandarin LV3

L'oreille absolue est-elle innée? S'acquiert-elle? Si le débat n'est pas totalement clos, la tendance pencherait tout de même en faveur de la seconde hypothèse. Là encore, tout serait lié au langage et à l'apprentissage.

Pour beaucoup, l'oreille absolue commence à s'acquérir tôt. Très, très tôt: au moment même où le jeune enfant associe pour la première fois les mots aux sons, donc aux alentours de 3 ans. Avant 6 ans, si l'apprentissage de la musique se fait en parallèle de celui de la langue, l'enfant aura également plus de chances de développer cette faculté. Une sorte d'oreille absolue LV2.

Nous ne partons pour autant pas tous sur un pied d'égalité. En Asie, en Chine notamment, les personnes ayant l'oreille absolue sont plus nombreuses qu'en Occident. La raison? Beaucoup de langues qui y sont pratiquées sont des langues tonales –comme le mandarin, le thaï ou le vietnamien. Le même mot prononcé dans des tons différents a des significations différentes en mandarin, contrairement au français où le ton indique l'émotion et non le sens. Depuis leur plus jeune âge, les enfants apprenant le mandarin ont donc aussi appris à associer des tons –des hauteurs de son– à une signification. Le terreau parfait pour développer l'oreille absolue.

Selon une enquête américaine menée sur des étudiants en musique, 60% de ceux parlant le mandarin qui avaient étudié la musique depuis l'âge de 4 ou 5 ans avaient développé l'oreille absolue, contre seulement 14% des étudiants anglophones.

Pour certains scientifiques, cela voudrait dire que l'oreille absolue pourrait être enseignée ou, du moins, que des bases pourraient être mises en place pour favoriser son acquisition (mais il va falloir bosser son mandarin). Cet avis ne fait pas l'unanimité: d'autres estiment que l'origine de l'oreille absolue serait génétique. La question n'est pas encore tranchée, une part de mystère persiste donc.

Mozart est là

C'est justement en raison de sa part de mystère que l'oreille absolue fascine et fait l'objet de tant de fantasmes. Chante-t-on mieux quand on détient cette faculté? Pas nécessairement, répond France Musique: une bonne oreille ne veut pas dire une belle voix. Est-on en revanche meilleur musicien? Là encore, la réponse est négative: la grande majorité des compositeurs et instrumentistes n'ont pas l'oreille absolue. L'oreille relative, qui s'acquiert, fait amplement l'affaire.

Cependant, l'oreille absolue peut bel et bien ressembler à un super-pouvoir à certaines occasions. Mozart en est l'exemple parfait. En 1770, alors âgé de 14 ans, il assiste à l'œuvre polyphonique Miserere d'Allegri dans la chapelle Sixtine. À l'époque, cette œuvre est jalousement gardée par le Vatican, qui interdit toute reproduction et diffusion hors de ses murs.

Pas de quoi impressionner le jeune Mozart qui, après une simple écoute, retranscrit sans une seule faute l'intégralité de l'œuvre sur le papier, à la note près. Son oreille absolue, son talent et sa mémoire hors du commun avaient frappé juste. Le tout, sans apprendre le mandarin.