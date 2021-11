Pourquoi la peau des mains se fripe-t-elle dans l'eau?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Impossible que vous n'ayez pas déjà remarqué cette drôle d'apparence que revêtent vos mains après avoir été plongées un certain temps dans l'eau: leur allure flétrie, leur peau qui plisse, la sensation étrange qu'elles vous font au toucher.

Ce phénomène vous est sûrement apparu pour la première fois enfant, dans votre bain, sans que jamais une explication convaincante ne vous soit apportée pour élucider ce grand mystère de la vie. Ce vide existentiel se creuse un peu plus à chaque fois que vous faites de la natation ou la vaisselle. Pourquoi diable la peau des mains se fripe-t-elle après un séjour prolongé dans l'eau?

Système nerveux

Nombreuses sont les légendes qui courent sur ce sujet. Serait-ce une sorte de signal physique que votre corps vous enverrait pour vous suggérer que vous avez passé assez de temps à faire trempette? L'explication est tentante, surtout lorsqu'on a envie d'abréger au plus vite le bain qu'on fait prendre à son enfant.

Longtemps, les scientifiques ont pensé que ce phénomène était dû à la pénétration d'eau dans l'épiderme à l'extrémité des doigts, ce qui les ferait gonfler. Étirée, la peau se riderait dans tous les sens pendant quelques minutes. Cette hypothèse a fini par tomber à l'eau à la suite de nouvelles découvertes.

Les biologistes se sont rendu compte que tout se jouait au niveau du système nerveux. Quand les doigts restent mouillés sur une longue période, une commande nerveuse rend les vaisseaux sanguins plus fins à leur extrémité. Le volume des doigts se réduit alors significativement, tandis que la peau, elle, conserve sa taille. À l'instar d'un matelas qui se dégonfle et qui plisse, la peau se fripe. Inévitablement.

On connaît désormais le processus à l'origine de ces drôles de doigts tout raplapla. Mais il reste une question à élucider: quel est donc le but d'une telle modification corporelle? Si le système nerveux s'en mêle, c'est sûrement pour une raison bien précise. Quelques doutes persistent au sujet de la réponse qui a été avancée pour affirmer quelle fonction remplit cette réaction.



Trace de pneu

Quel est l'intérêt pour l'être humain de se retrouver avec les doigts fripés? Comparons vos doigts à des pneus de voiture roulant par temps pluvieux sur une route glissante.

Des scientifiques britanniques ont émis l'hypothèse que les sillons qui apparaissent sur les mains mouillées, à l'instar des rainures creusées sur les roues en caoutchouc, servent à renforcer leur adhérence sur les surfaces humides, rapporte une étude publiée dans la revue Biology Letters. Ces chercheurs ont mis au point une petite expérience afin de vérifier si leurs suppositions tenaient la route.

Vingt volontaires avaient pour consigne de récupérer 39 billes de verre et 6 plombs de pêche au fond d'un aquarium ou sur une table avec la main droite, puis de les faire passer dans leur autre main à travers un trou. L'exercice était répété deux fois. La première, avec les mains sèches, la seconde, avec les doigts fripés après avoir été immergés dans de l'eau à 40°C pendant vingt minutes.

Les résultats de l'étude tendent à valider l'hypothèse de départ: alors qu'aucune différence notable n'a été enregistrée lorsqu'ils ont eu à saisir des objets entre leurs mains sèches, les cobayes gagnaient en moyenne 12% de temps dans le cas où ils avaient les doigts fripés. L'équipe de recherche en a conclu que la peau adhère davantage grâce aux ridules qu'y sculpte l'eau. Les billes ne glissent plus des doigts. Pensez-y la prochaine fois que vous galérerez en essayant d'attraper le savon qui est tombé dans votre cabine de douche.

Selon Tom Smulders, l'un des membres de l'équipe à l'origine de cette étude, «ce plissement de nos doigts aurait pu aider nos ancêtres à récolter de la nourriture dans des cours d'eau ou des végétaux humides», rapporte le Huffpost. Il se pourrait aussi que cette réaction ait facilité les déplacements de nos lointains aïeux sur des terrains trempés, ou encore que la peau dans cet état ait augmenté la capacité de nos ascendants à attraper des poissons dans les rivières. À mains fripées, festin de qualité, pourrait-on dire.

Êtes-vous satisfait par cet éclairage? Pas si vite. Ce serait trop facile. Le média scientifique Futura Sciences oppose quelques réserves à cette théorie, qu'il juge un peu trop simpliste. Intérêt pour la survie de l'espèce à l'appui, la publication remet en cause l'utilité de cette fonction biologique. L'article soutient que les outils dont l'homme s'est doté sont bien plus efficaces pour faire fructifier la pêche que la capacité à agripper la peau visqueuse des poissons; d'autre part, la revue compare les êtres humains aux primates. Il se trouve que les cousins de l'homme n'aiment pas l'eau. Ils n'ont donc pas eu besoin de cette particularité physique. Et la revue scientifique de conclure à une bizarrerie attribuée au hasard.

Les scientifiques ont encore de l'eau à apporter à leur moulin pour que l'on connaisse enfin sur le bout de nos doigts fripés la raison pour laquelle la peau de nos mains se met dans cet état.