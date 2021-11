Pourquoi les pieds sentent-ils parfois le fromage?

Temps de lecture: 4 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Notre corps peut parfois dégager des odeurs tout à fait étranges. Des effluves qui surprennent par leur faculté à évoquer d'autres senteurs qui n'ont pourtant rien à voir. Vraiment rien à voir. Prenez par exemple ce drôle de parfum que peut avoir la transpiration: celui du cannabis fraîchement effrité, qui surprend à tous les coups.

Ces prochaines lignes ne seront pas dédiées à vos aisselles qui sentent peut-être la marijuana –on a déjà élucidé ce mystère dans un précédent article–, mais à un autre mash-up olfactif, tout aussi singulier: les pieds qui sentent le fromage.

Roquefort, parmesan, comté, maroilles... on ne débattra pas ici d'à quelle variété de produits laitiers l'odeur de certains pieds vous fait penser. L'objectif est plutôt de percer, pince au nez, le mystère qui se cache derrière ce phénomène. Vous allez voir que ces dix petits doigts de pieds ont bien plus en commun avec un plateau de fromages que vous ne l'imaginez.

Les pieds, la sueur et le munster

Sans que vous ne vous en rendiez compte, à chaque instant –à chaque seconde, même–, il se passe tout un tas de phénomènes à l'intérieur de vos chaussettes. Comme dans une forêt tropicale, il y fait chaud et humide. Lorsqu'ils sont enfermés, vos petons se mettent à transpirer. À eux seuls, ils sont les parties du corps qui contiennent la majorité des glandes sudoripares –celles qui sont à l'origine de la sueur. Ces extrémités sont susceptibles de sécréter jusqu'à une demi-tasse de transpiration par jour.

Ce n'est pourtant pas à cause de ce phénomène qu'ils sentent parfois mauvais. Du moins, pas directement. L'humidité qui réside entre vos orteils crée en fait un environnement parfait pour que se développent les bactéries. Le paradis des micro-organismes. Ils peuvent s'en donner à cœur joie, à grands coups de festins. Au menu: des cellules mortes, de la sueur et du sébum. Miam.

Pourquoi dégagent-ils une odeur de fromage entre toutes les autres? Parce que les bactéries utilisées dans la fabrication de ces produits laitiers et celles qui prolifèrent dans vos chaussettes sont issues d'une même grande famille, celle des Brevibacterium. Elles sont cousines, en quelque sorte. Attention, ce sont uniquement les bactéries qui appartiennent à cette lignée, et non celles de seconde zone, qui se développent à l'intérieur de vos souliers. Et ça, ça en jette. Enfin, ça en rejette: une fois rassasiées, les Brevibacterium produisent et expulsent des composés volatils sulfurés. Ce sont eux qu'il faut blâmer pour ces drôles d'exhalaisons.

Alors, plutôt parmesan ou roquefort? Tranchons cette question qui, si vous faites un petit tour sur la toile, semble d'intérêt général. Dans le cas où des pieds sentent le fromage (ce qui, soit dit en passant, n'est pas le cas de tout le monde), ils ont tendance à dégager des effluves comparables à celles du bon vieux munster, voire d'un maroilles. C'est-à-dire qu'on associe principalement leur fumet à celui des fromages à croûte lavée, explique Maxiscience. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le fromage, c'est le pied!

Comment éviter ça

Tous les pieds ne sentent pas forcément la fermentation à des kilomètres. Certaines personnes ne détecteront pas non plus cette odeur si particulière. Plus original encore, d'autres auraient plutôt tendance à l'apprécier, ou, du moins, ne seraient pas tant offusquées que ça en la humant. Il en faut pour tous les goûts.

L'une des raisons expliquant cette différence de perception olfactive réside dans le fait que nous ne possédons pas tous la même combinaison de récepteurs dans notre cavité nasale, ajoute le média scientifique. Ces récepteurs sont chargés de reconnaître les molécules odorantes et de transmettre les informations jusqu'au cerveau, qui les analyse et les mémorise. Chaque être humain engrange tout un tas de souvenirs olfactifs, qui sont le plus souvent attachés à une réponse émotionnelle particulière (poke la madeleine de Proust). C'est pourquoi cette odeur ne dégoûtera peut-être pas autant un habitué de ce produit laitier, contrairement à une personne qui n'en a jamais senti.

Maintenant que vous connaissez tout sur ce doux parfum plantaire, peut-être que, au fil de la lecture, vous vous êtes reconnus dans ce phénomène. Peut-être vous êtes-vous tordu dans tous les sens pour pouvoir inhaler vos panards, découvrant avec stupeur que, oui, il peut arriver que vous aussi vous sentiez le fromage? Sachez une chose: ce n'est pas une fatalité.

Premièrement, oubliez les chaussettes en matière synthétique. Pourquoi? Parce qu'elles font transpirer autant qu'un robinet ouvert. Un vrai buffet offert aux Brevibacterium. Privez-les de ce banquet: vos pieds vous remercieront.

Lavez-les régulièrement, avec du savon de Marseille de préférence, et sans oublier de bien les sécher entre les orteils. Pas de répit pour les bactéries. Un petit bain de pieds au bicarbonate de soude ou aux plantes médicinales peut aussi faire tout à fait l'affaire. Quelques poudres, comme le talc ou l'amidon de maïs, font également des merveilles, explique la RTBF.

Si l'odeur semble inlassablement revenir, n'hésitez pas non plus à consulter un dermatologue, ajoute le média belge. Il se peut que vos petons soient en proie à une infection appelée kératolyse ponctuée, causée par une tout autre bactérie et qui sent encore plus fort. Là, on est plutôt sur du Vieux Boulogne. Vous ignorez tout de ce fromage? Cet article vous apprendra à le découvrir.