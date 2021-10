Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil.

Ils peuvent être foncés, clairs ou roux. Plutôt longs, débroussaillés voire même déplumés comme un crâne chauve, quand l'envie vous prend. Si les poils pubiens sont vraiment tous différents, ils ont malgré tout une petite chose en commun: leur forme légèrement frisée.

Certes, ces frisottis varient en fonction des individus et les poils se rebiffent avec plus ou moins d'intensité selon les corps. Reste qu'ils bouclent, mystérieusement.

Pourquoi une telle anarchie pilaire? Comment expliquer que, contrairement aux cheveux par exemple, les poils de notre entrejambe ne soient pas lisses? Bref, pourquoi les poils pubiens sont-ils bouclés?

Sexe à poils, sex-appeal

Et si le secret de votre irrésistible séduction se trouvait dans vos poils pubiens? Rassurez-vous, pas besoin de vous balader buisson à l'air pour draguer efficacement. Vos poils d'entrejambe font un travail de l'ombre incroyable pour faire succomber vos congénères à votre charme. Tout ça, en partie grâce à leurs petits frisottis.

Physiquement, ces poils poussent ainsi à cause de leur bulbe légèrement recourbé, définissant leurs formes plus ou moins arrondies. Mais une théorie scientifique affirme que ces bouclettes ne sont pas dues au hasard: elles auraient pour but de retenir l'odeur de nos parties intimes, et plus particulièrement de garder les précieuses phéromones qui s'en échappent.

Les phéromones? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce mélange de substances chimiques. Grâce à elles, un papillon peut par exemple détecter un partenaire sexuel à plusieurs kilomètres. A priori, vous n'êtes pas là pour étudier la sexualité d'un papillon (dans le cas contraire, on a un article sur le sujet qui peut vous intéresser), donc revenons à nos moutons. Chez l'être humain, les phéromones agissent de façon plus ou moins similaire: non odorantes à proprement parler, ces substances chimiques comparables aux hormones sont perceptibles et provoquent, entre autres, l'attraction sexuelle.

La forme courbée des poils pubiens permet ainsi de conserver plus longtemps ces phéromones, émises notamment par les glandes sudoripares apocrines situées au niveau de l'aine. Un véritable aphrodisiaque.

À l'époque où nos ancêtres se baladaient dans leur plus simple appareil, l'odeur génitale participait à attirer un ou une partenaire sexuelle. Aujourd'hui, l'influence des phéromones est remise en question: son rôle serait minime chez nous autres, êtres humains, par rapport aux animaux, en raison de la taille et de la complexité de notre cerveau. Nous n'adoptons plus instinctivement un comportement en réponse à une odeur, explique Futura Sciences, et de multiples facteurs influencent désormais nos comportements sociaux.

Pour autant, notre nez contiendrait bel et bien un organe spécifique consacré à capter les phéromones que l'on dégage. Mais ce dernier ne serait qu'un vestige de l'évolution, qui ne fonctionne peut-être plus. Ne comptez donc pas sur vos poils pubiens pour faire tout le travail niveau drague.

Frisottis vs friction

À regarder de plus près, les frisottis de nos poils ne servent pas seulement de filet à phéromones. Nos poils pubiens agissent également comme une protection toute douce, qui nous évite bien des soucis.

En plus d'être timidement bouclés, ces poils ont une texture particulière, plus épaisse et grossière que sur le reste de notre corps. Toutes ces caractéristiques sont loin d'être anodines: elles empêchent en fait les frictions douloureuses lors des rapports sexuels.

La courbe voluptueuse des pois pubiens facilite les frottements charnels, permet aux peaux de glisser l'une contre l'autre sans que des irritations, des brûlures ou des lésions cutanées ne viennent gâcher vos ébats passionnels. Pratique.

Cette couverture finement poilue est d'autant plus efficace qu'elle permet par ailleurs de réduire les risques d'infections sexuellement transmissibles (IST), qui peuvent se transmettre par des micro-déchirures sur la peau de la région génitale. La guerre aux poils pubiens dans laquelle se sont lancés femmes et hommes depuis plusieurs années n'est donc pas sans conséquences.

Pourtant, l'injonction à l'épilation intégrale n'a pas toujours été de mise. Les poils pubiens étaient autrefois perçus comme un signe de fertilité et de santé. Vous en doutez? Dites-vous qu'à l'époque victorienne, les femmes, qui étaient souvent contraintes de se raser le pubis pour éviter les infestations de poux, portaient des postiches, des sortes de perruques vulvaires qu'elles arboraient fièrement.