Pourquoi pue-t-on du bec le matin?

C'est un coup à gâcher une matinée tranquille. En traînassant au fond des draps un dimanche matin, une seule chose peut vous forcer à sortir de votre lit: votre mauvaise haleine. Ou, pire encore, celle de votre partenaire, qui lâche un léger souffle chaud sur votre museau.

Entre le soir et le matin, c'est le jour et la nuit niveau odeur. La journée, le parfum de vos expirations passe inaperçu, pas de quoi attirer les mouches. Au réveil, les masques tombent: votre haleine peut réveiller des morts. Et seuls un petit déjeuner et un bon brossage de dents semblent pouvoir en venir à bout. Normalement.

Comment expliquer ce changement radical de fumet? Que diable se passe-t-il pendant la nuit pour qu'une telle abomination survienne au réveil? L'Explication #26 explore, pince sur le nez, les secrets de notre bouche au petit matin.

Corps cétoniques et salive

Une fois les détails malodorants passés, attaquons le vif du sujet: l'halitose, autrement dit, la mauvaise haleine en termes scientifiques. Si durant la journée cette dernière peut être symptomatique d'un problème sous-jacent, au réveil, elle est tout à fait normale. Rassurons-nous donc sur ce point: puer du bec après une bonne nuit est un fardeau que nous partageons toutes et tous.

L'une des explications est d'ordre physiologique. Le soir, nous fabriquons une hormone, la leptine, qui provoque chez les êtres humains une sensation de satiété. Étant donné que l'on ne mange pas la nuit (hormis quelques fringales occasionnelles à 4h du matin), on se réveille évidemment à jeun. Le ventre vide, l'organisme fabrique alors ce que l'on appelle les corps cétoniques, des composants métaboliques qui se forment quand on a besoin d'énergie et que l'on puise dans nos réserves. À l'instar d'aliments que l'on cuit à la poêle, ces composants métaboliques dégagent une odeur particulière quand ils sont «brûlés» dans notre corps. Sauf que niveau odeur, on est loin de la senteur d'une bonne poêlée de légumes.

Ce n'est pas la seule explication: le manque de salive est aussi à pointer du doigt. Réveillée, cette dernière joue un rôle de nettoyant, un véritable balayeur buccal qui empêche les bactéries et les mauvaises odeurs de trop proliférer. La nuit, quand notre bouche s'assèche et que la production salivaire diminue, c'est une tout autre histoire.

Notre bouche se transforme en un véritable champ de bataille, où les bactéries présentes se nourrissent des débris alimentaires et des cellules mortes de la muqueuse buccale, sans oublier de relâcher quelques composés soufrés volatils. À peine la bouche s'ouvre-t-elle au petit matin que ces derniers en profitent pour s'extirper en vitesse et, pourquoi pas, passer sous le nez encore endormi de votre partenaire. Bref, quand la salive n'est pas là, les bactéries dansent.

Peut-on lutter contre ce désagrément? La tâche est ardue, mais certaines manœuvres peuvent au moins atténuer l'intensité de votre effluve matinale.

Il va sans dire que se laver les dents matin et soir permet de garder une bonne hygiène buccale en limitant les résidus alimentaires dans votre bouche, ce qui, par conséquent, permet d'atténuer les mauvaises odeurs. De plus, il est préférable de maintenir une alimentation légère le soir pour ne pas alourdir le foie et faciliter la digestion. Enfin, boire (de l'eau) régulièrement, notamment avant de dormir pour garder la bouche hydratée, est conseillé. Surtout si vous ne vous réveillez pas seul.

Mauvaise haleine? Le test fatal

En dehors du petit matin, l'halitose est un mal qui touche de nombreuses personnes. Près de la moitié de la population dans le monde occidental serait même concernée. Là encore, on peut plus ou moins facilement arranger les choses.

Dans bien des cas, un petit tour chez le dentiste règle bien des problèmes. La plaque dentaire s'accumule, les aliments restent coincés entre les dents: un petit détartrage associé à une meilleure régularité dans le brossage de dents et une grosse partie du problème est derrière vous.

D'autres facteurs peuvent mettre à mal les narines affûtées de vos voisins. Les mangeurs de viande, les fumeurs, les buveurs de boissons astringentes comme le café ou l'alcool ne se facilitent pas la tâche. Certaines de ces habitudes réduisent par exemple la présence de salive, ce qui, comme vu un peu plus haut, ne présage rien de bon en matière de qualité d'haleine. Parfois, le problème vient d'ailleurs –notamment du foie ou des sinus.

C'est bien beau tout ça, mais à force de déblatérer sur ce qui entraîne une haleine nauséabonde, on en oublie peut-être l'essentiel. Comment savoir si moi, vous, nous puons du bec? Vous l'aurez remarqué, il est bien difficile de sentir sa propre senteur buccale pour en évaluer son intensité –sauf bien sûr quand l'odeur est telle qu'elle en vient à vous incommoder fortement.

Dans les autres cas de figure, une petite astuce est de mise. Avec le dos de la langue, déposez un peu de salive sur l'intérieur de votre poignet. Laissez sécher quelques minutes, puis sentez. Le résultat est sans appel: si l'odeur vous déplaît, il y a fort à parier qu'elle déplaira aux autres également.