Temps de lecture: 4 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

Saurez-vous deviner ce qu'ont en commun Sigmund Freud, Steve Jobs et Albert Einstein? Ou encore, Paul McCartney, Beethoven et Mozart avec Aristote et Bill Gates? Plus difficile: ce qui relie Marie Curie et Lionel Messi?

Vous l'avez? La réponse est dans le titre. Ce sont tous des génies dans leur discipline, et ce sont également des gauchers.

Alors qu'ils ne représentent qu'environ 10% de la population mondiale, les gauchers sont très bien représentés dans la liste des esprits vifs et des talents reconnus de l'humanité. Cet inventaire de noms aurait pu en effet être bien plus long, et ne représente que le sommet de l'iceberg.

L'idée que les gauchers auraient plus de facilité dans certains domaines, voire seraient dotés d'une intelligence supérieure, a la peau dure. Et cette liste non exhaustive ne vient pas la contredire. Qu'en est-il vraiment? Les gauchers sont-ils plus enclins à être des génies?

À LIRE AUSSI Pourquoi y a-t-il si peu de gauchers?

De meilleures connexions

Ce qui est sûr, c'est que le cerveau d'un droitier et d'un gaucher n'est pas tout à fait pareil. Une petite différence influencerait l'appétence particulière de ces derniers pour certaines disciplines.

Le cerveau de tout être humain est en fait divisé en deux parties: l'hémisphère droit et gauche. On est gaucher ou droitier selon que l'un ou l'autre des hémisphères a pris le dessus. L'hémisphère droit est dominant chez le gaucher et inversement. Vous suivez?

Ce qu'ont remarqué les scientifiques, c'est que chez les gauchers, l'hémisphère cérébral droit était en moyenne plus développé que celui des droitiers. Cette partie du cerveau n'est pas anodine: c'est notamment là que résident nos fonctions d'analyse spatiale et artistique.

Le faisceau de cellules nerveuses reliant les deux hémisphères cérébraux est plus important chez les gauchers.

Ce n'est pas tout. Plusieurs études ont également montré que le faisceau de cellules nerveuses reliant les deux hémisphères cérébraux était plus important chez les gauchers. Autrement dit, les deux parties de leurs cerveaux communiquent mieux entre elles.

Que peut-on conclure de toutes ces informations scientifiques? Pour le média The Conversation, si cela ne veut pas dire que les droitiers sont moins intelligents que les gauchers, ces différences cérébrales offrent bel et bien des prédispositions non négligeables pour ces derniers, notamment dans les domaines artistiques et créatifs. Il n'est donc pas étonnant de voir que les gauchers sont surreprésentés parmi les architectes, les musiciens, les créateurs et également les joueurs d'échecs.

Mathématiques, sport...

Bon, d'accord. Les gauchers ont peut-être un esprit un peu plus créatif. Mais on ne peut pas être le meilleur partout! Qu'en est-il alors des autres domaines? Là encore, être gaucher pourrait être un sacré avantage dans certaines disciplines, à commencer par les mathématiques.

Dans une étude datant de 2017, des scientifiques ont soumis plus de 2.300 élèves d'école primaire et de lycée à divers exercices de mathématiques. En prenant en compte leur main de préférence, celle qu'ils utilisaient pour écrire, mais aussi pour dessiner, lancer et brosser, l'équipe a pu comparer la faculté des droitiers et gauchers de l'échantillon à résoudre des problèmes.

Le résultat est sans appel: les gauchers ont surclassé le reste de l'échantillon. Ils ont été plus performants que les autres dans la résolution des problèmes les plus difficiles –un schéma particulièrement vrai chez les adolescents de sexe masculin, rapporte le média Quartz.

C'est particulièrement vrai pour des sports tels que la boxe, l'escrime ou encore le tennis –où les gauchers représentent près de 20% des joueurs, pour seulement 10% de la population. Heureusement, il n'y a pas que les mathématiques dans la vie (l'inverse serait un cauchemar pour beaucoup). Mieux vaut pourtant ne pas se tourner vers le sport non plus: là aussi, les gauchers excellent.

«Dans les sports où la perspicacité tactique et la surprise sont plus importantes que la force physique, ils ont une longueur d'avance», explique Matthieu Lenoir, professeur au département des sciences du mouvement et du sport à l'UGent. Une autre explication viendrait du fait qu'ils ont un temps de réaction inférieur à celui des droitiers, selon une étude australienne publiée dans la revue Neuropsychology en 2006. Bref, ça commence à faire beaucoup (vous l'aurez compris, je ne suis pas gaucher).

À contre-courant

Ne soyez pas dépités amis droitiers: si votre camarade gaucher a des hémisphères mieux connectées que vous et est plus à même de se surpasser dans de nombreux domaines, c'est sûrement parce qu'il a cravaché toute sa vie pour vivre... comme vous.

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le monde qui nous entoure n'a pas vraiment été pensé pour les gauchers. De la galère de couper avec des ciseaux à l'impossibilité de manger à côté d'un droitier, certaines actions banales du quotidien peuvent vite se transformer en cauchemar pour tout gauchers. C'est justement cette vie à contre-courant qui augmenterait la connectivité de leurs deux hémisphères.

Personnellement j'étais gaucher et à l'école Primaire où j'étais, on avait des bonnes sœurs dans l'école et elles étaient toutes choquées que je sois gaucher car c'était la main du "Diable" et elles m'ont forcé d'écrire de la main droite jusqu'en CM2 jsuis droitier maintenant — Mr. Serge (@monsieur_serge) March 25, 2021

Alors, les gauchers sont-ils plus enclins à être des génies? Les études scientifiques ne permettent pas de dire avec précision si une telle distinction peut être faite. En revanche, leurs différences cérébrales leur permettent d'être plus à même de briller dans certaines disciplines, notamment dans quelques sports, dans le domaine de l'art et, il semblerait également, dans les mathématiques. Un petit coup de pouce donc, que certains ont utilisé, et utilisent toujours, pour entrer au panthéon des génies de l'humanité.

Et si c'était un beau pied de nez fait à l'histoire? «Dans de nombreuses cultures, être gaucher est considéré comme malchanceux ou malveillant et cela se reflète dans le langage», explique à The Independent le professeur Dominic Furniss, chirurgien de la main à Oxford. Prenez la langue française, «être gauche» signifie être maladroit, tandis qu'en anglais «left» (gauche) vient de «lift», qui signifie «faible» ou «cassé». Sans parler de l'usage réservé à cette fameuse main gauche dans de nombreux pays asiatiques: l'une de ses fonctions est le nettoyage rectal.