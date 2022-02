La semaine imaginaire de Valérie Pécresse

Temps de lecture: 3 min

Chaque samedi, Louison se met dans la peau d'une personnalité qui a fait l'actu et imagine son journal de bord.

Lundi 14 février

VOUS M'AVEEEEEZ MANQUAAAAAAAAAAAAAAAAYYYY. AH SI SI, JE PEUX VOUS LE DIREUH, LES YEUX DANS LE CŒUR ET LEUH CŒUR DANS LES ZYYYYEUX. VOUUUUUUUUS M'AAAAAAVEEEEEEEEEEEZ MAAAAAAAAAAAAAAAAANQUAAAAAAAAAAY. DE CHEZ MANQUAAAAAAAAY. OUI ON S'EST VU Y A TROIS JOURS ET DEUX HEURES MAIS VOUS M'AVEZ MANQUÉ, C'EST ÉCRIT SUR MON PROMPTEUR. VOUS M'AVEZ MANQUÉ COMME LA PLUIE MANQUE AU DÉSERT. VOUS M'AVEZ MANQUÉ COMME LA PLUIE NE MANQUE PAS AU FINISTÈRE. VOUS M'AVEZ SURTOUT MANQUÉ COMME LA PARITÉ MANQUE À LA STRUCTURE DE CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DU FUTUR CANDIDAT MACRON. C'EST VOUS DIRE COMBIEN VOUS M'AVEZ MANQUÉ. FRANCHEMENT, DEMANDEZ-MOI CE QUE VOUS VOULEZ ET JE VOUS DIRAI «OUI». HEIN? QUOI ÉDOUARD? VOUS ME DEMANDEZ DE M'ARRÊTER? MAIS EUH.

Mardi 15 février

OUI VOUS M'AVEZ MANQUÉ ET ÇA TOMBE BIEN CAR DÈS AUJOURD'HUI VOUS SEREZ LES QR CODES DU PASS VACCINAL DE MON ÂME, DE MON CŒUR, DE MON BRUSHING ET MÊME DE MA CARTE NAVIGO. ALORS J'EN VOIS DES QUI DISENT QUE JE N'AURAIS PAS ÉTÉ BONNE AU ZÉNITH DIMANCHE. JE LES VOIS, CEUX-LÀ MÊME QUI AURAIENT REPROCHÉ À JEANNE D'ARC DE NE PAS GRILLER ASSEZ VITE. JE LES VOIS CES ESPRITS MISOGYNES QUI FONT RIEN QUE NOUS TIRER DANS LES ESCARPINS NOUS LES FÉMINISTES. NOUS QUI SAVONS TRÈS BIEN QU'IL N'Y A RIEN DE MIEUX QU'UNE FEMME POUR FAIRE LE MÉNAGE. JE LES VOIS SE MOQUER DE MA FORMATION ACCÉLÉRÉE EN ART DRAMATIQUEUH, LES MÊMES QUI EXHIBENT LEUR TRONCHES MÊME PAS FILTRÉES SUR TIQUETOQUE OU PIRE, DANS LE MÉTAVERSE, CET ENDROIT IMAGINAIRE OÙ MARK ZUCKERBERG FAIT TOMBER LA PLUIE ET COULER SES ACTIONS.

Mercredi 16 février

ALORS, OUI, MILLE FOIS OUI, JE N'AI PAS HONTE DE LE DIRE, JE SUIS DEBOUT FACE À VOUS. DEBOUT FACE AU GRAND REMPLACEMENT DU GRAND REMPLACEMENT, DEBOUT FACE AU DÉBAT ET AUX IDÉES, DEBOUT, TOUJOURS DEBOUT, SURTOUT QUE DEPUIS CE MATIN JE PEUX ÊTRE DEBOUT AU COMPTOIR ET C'EST QUAND MÊME BEAUCOUP PLUS PRATIQUE POUR NOTER LES IDÉES PRÉDOMINANTES DE LA SUITE DE MA CAMPAGNE. PAR EXEMPLE, VOUS SAVIEZ QU'IL Y AVAIT TROP D'ARABES VOUS? EH BIEN GRÂCE À MON POTE ÉRIC, QUI QUAND IL N'A PAS LE NEZ DANS SON CAPPUCCINOLINI N'A PAS LA LANGUE DANS SA POCHE, EH BAH JE LE SAIS MAINTENANT. IL M'A APPRIS PLEIN DE TRUCS ÉRIC. QU'IL Y AVAIT DES FRANÇAIS EN PAPIER ET QU'ILS ALLAIENT NOUS REMPLACER UN PAR UN, CE QUI EST QUAND MÊME UN COMBLE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE. MOI JE L'AVAIS DIT À LA RÉGION, NE SUPPRIMEZ PAS LE TICKET DE MÉTRO EN CARTON, ÇA VA ÊTRE LA PORTE OUVERTE À TOUTES LES FENÊTRES. ET MOI LES FENÊTRES JE CONNAIS BIEN, JE LES FAIS TOUJOURS AVEC DU VINAIGRE BLANC ET DES VIEUX ARTICLES DE JOURNAUX DU TEMPS OÙ J'AVAIS CLAQUÉ LA PORTE DU PARTI QUE JE REPRÉSENTE DEPUIS. C'EST DU PROPRE.

Jeudi 17 février

MES CHERS CONCITOYENS, MES CHÈRES CONCITOYENNES, IL N'Y A PAS DE FATALITÉ AU GRAND REMPLACEMENT DU MERCREDI PAR LE JEUDI. LA PREUVE, DEMAIN, SI MES CALCULS SONT BONS ET Y A QU'À VOIR LE BUDGET DE MA RÉGION, ET SURTOUT LE NOMBRE DE TABLEAUX VELLEDA QUE J'AI FAIT CHANGER DANS LES COLLÈGES FRANCILIENS DEPUIS LE PREMIER JOUR DE MON ÉLECTION EN 2015 POUR LE CONSTATER, EH BIEN NOUS SERONS VENDREDI! OUI! J'OSE LE DIRE! MÊME SI ÇA DÉRANGE! MÊME SI JE SUIS UNE FEMME! MÊME SI CES MESSIEURS DE LA MACRONIE VOUDRAIENT QUE JE ME TAISE COMME SI J'ÉTAIS MINISTRE DE LA CULTURE, OU MINISTRE DE LA DÉFENSE, OU MINISTRE DU TRAVAIL, OU MINISTRE QUOI. EH BIEN NON, AVEC VOUS, PEUPLE DE FRANCE, J'AVANCE, PAS À PAS, EN MOON WALK MÊME, SURTOUT DANS LES SONDAGES, ET JE ME DONNE À VOUS, JE VOUS PROPOSE MON DESTIN SUR AIRBNB, JE MONTE DANS LE RER DE MA PASSION ET PUIS… Ah je vous laisse je dois aller chercher des parrainages.

Vendredi 18 février

MES CHERS AMIS, JE VOUS L'AVAIS BIEN DIT, JE VOUS L'AVAIS MÊME PROMIS ET JE N'AI PAS FAILLI. LE WEEK-END ARRIVE BIENTÔT ET AVEC LUI LE SOUFFLE NOUVEAU DU RENOUVELLEMENT DE L'ESPOIR DE NOTRE… Euh attendez...

J'ai l'impression que mon prompteur a été grand-remplacé par l'intégrale des paroles des chansons de Francis Lalanne. Ça doit être un coup de la tempête Eunice qui vient foutre le boxon avec le WiFi. Ou peut-être la tempête Dudley. Ou pire: l'ouragan Ségolène. Ah non, attendez, j'ai l'impression que cette catastrophe naturelle-là se dirige vers quelqu'un d'autre. Un type avec des nouvelles lunettes mais des idées anciennes. Je peux vous dire qu'on a eu chaud aux fesses ou je ne m'appelle pas Valérie Pécresse. Ah, le prompteur remarche c'est bon. ET COMME JE VOUS DISAIS MES CHERS AMIS, SOYONS LES ACTEURS DU FILM DE NOTRE DESTIN. À propos de cinéma, faut pas que j'oublie d'aller faire refaire ma carte UGC illimité, dans deux mois elle périme.