La semaine imaginaire de la guerre

Temps de lecture: 4 min

Chaque samedi, Louison se met dans la peau d'une personnalité (ou presque) qui a fait l'actu et imagine son journal de bord.

Lundi 21 février

Coucou les petits loups, alors bien dormi? Morning routine au top? Oh bah quoi, faites pas cette tête, vous saviez qu'un jour où l'autre j'allais me pointer, non? Franchement ça fait vingt ans que vous avez Vladimir dans les pattes, le mec est littéralement la personnalisation du concept de roulette russe mais sans gâchette et avec un gros bouton atomique, et vous avez l'air tout étonné.

Enfin, je veux dire SPOILER ALERT le mec a quand même imprimé sur la face façon mauvais contouring l'envie de vous les briser menues, non? On peut pas dire qu'il essaye de communiquer sur autre chose depuis que vous le connaissez je crois? Il a pas tellement l'air d'être sur le point d'ouvrir une boutique de fleurs séchées sur Etsy. Alors allez-y, faites encore mumuse avec vos solutions diplomatiques, c'est hyper chou, mais ça revient quand même à essayer d'éteindre un feu de forêt en faisant pipi sur les flammes. Et non seulement ça marche pas mais en plus ça transforme vite le zizi en koulibiak trop cuit, je vous le dis. Allez faites pas la tête et debout, c'est l'heure de se réveiller pour une semaine de folie.

Ouais, meurtrière la folie.

Mardi 22 février

Oh la tronche que vous avez ce matin, c'est rigolo, on peut vous lire dans les deux sens. On dirait un candidat à la présidentielle à qui il manque 212 parrainages la veille du dépôt des candidatures. Un peu d'acide hyaluronique sur le contour des yeux en tapotant bien sur les poches ça vous ferait pas de mal je peux vous dire, car si vous avez déjà mal dormi cette nuit, attendez un peu de voir ce que Vlad a prévu pour plus tard dans la semaine et n'hésitez pas à faire dès à présent des stocks de camomille. Ouais et de gaz et de blé dur aussi si j'étais vous. Non le PQ, c'est bon, il vous en reste encore d'il y a deux ans j'imagine.

Bon allez on perd pas le rythme, on sort le tapis en mousse et c'est parti pour une petite série de salutations au soleil parce que là vous avez les chakras aussi fermés qu'un abri anti-nucléaire, ça va pas du tout, c'est good vibes only 2022 je vous rappelle hein. Allez on lève les bras, bien tendus comme un diplomate, et on prend une grande inspiration. On laisse son esprit voyager, mais pas trop loin hein. Enfin à vos risques et périls quoi.

Mercredi 23 février

Hello la commu. Ouais ok, bonjour les membres de la communauté internationale si vous voulez, mais moi je préfère dire la commu, je trouve que ça crée un lien plus fort entre nous, même si bien sûr on évolue pas tout à fait dans les mêmes sphères, vu que moi je suis un concept mortifère et vous de la chair à canon mais bon on est en 2022, faut essayer d'abolir les frontière entre les gens, non? Surtout avec la Russie, oh ça va je déconne HU-MOUR. Reprenez un peu de granola, je vous jure ça aide au transit et à se détendre des pieds à la tête et en plus avec le code ANSCHLUSS vous avez 15% sur votre première commande. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir mes petits loulous.

Vous savez, c'est normal; après tout, sans vous je ne suis rien moi. Allez je vous laisse, je dois me coucher super tôt ce soir, car demain Vladimir m'emmène aux aurores faire une surprise aux Ukrainiens. Pour les plus matinaux, vous pourrez nous suivre sur mon Instagram en live, pour les autres vous inquiétez pas, les images devraient pas mal tourner dans la journée. Bisous les chatons!

Jeudi 24 février

Good morning mes amours! Oui je parle en anglais ce matin parce que j'ai pas appris le russe à l'école et qu'aucune des Kardashian ne connaît l'alphabet cyrillique, déso. Mais en vrai ça aurait été plus cohérent avec mon profil d'influenceuse guerre de vous parler russe dans les oreilles ce matin. Et de vous hurler dessus aussi d'ailleurs. Et de vous bombarder un peu tant qu'on y est. Non pas avec les bombes pour le bain moussant avec des paillettes dedans et des extraits de lotus en microplastique.

Mais je m'égare, j'imagine que de toute façon, ce matin vous n'avez pas la tête à prendre des bains moussants couleur licorne hein. Vous verrez, au bout d'un moment ça reviendra. Mais d'ici là, je ne vous cache que vous n'aurez sans doute plus d'eau chaude. Ou de baignoire. Bref, pour ceux qui auraient bu un peu trop de cocktails hier soir et qui se réveillent avec la migraine, j'espère au moins que c'était des Moscow Mule comme ça vous serez dans le thème de la journée. Laule, j'adore mon humour, il est rapide comme un char en pente.



Vendredi 25 février

Dieu merci c'est vendredi! Bientôt le week-end, vous avez prévu quoi, vous? N'hésitez pas à me laisser vos réponses en commentaires et je ferai semblant de les lire. En vrai, j'ai évidemment pas le temps de les regarder hein, attends j'ai des assistants pour ça, mon planning est pas souple comme un legging, hein, j'ai mille choses à faire surtout en ce moment. Je suis quand même la guerre, c'est pas n'importe quoi.

Attends ça va, j'ai attendu mon tour, j'ai rien dit quand ma copine Pandémie a trainé ses talons de douze de chez Louboutin pour pas partir et qu'elle nous a fait et une et deux et trois variants, et pareil pour les vagues. J'ai rien dit, j'ai pris mon mal en patience, je me suis resservie un smoothie aux graines de chia (15% avec le code Tchernobyl d'ailleurs les loulous), j'en ai même profité pour refaire mon vernis semi-permanent sur les mains et les pieds quatre fois de suite et j'étais pas loin de faire rentrer le nail art au musée, je peux vous le dire. Alors hein ça va, c'est bon, je suis saoulée maintenant.

Bref, c'est mon jour de gloire et je peux vous dire que connaissant Vladimir, l'étendard sanglant est pas près de se baisser. Kissou!