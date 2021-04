La semaine imaginaire d'Emmanuel Macron, le retour

Temps de lecture: 4 min

Lundi 29 mars

Je ne dirais pas que nous sommes lundi. Je dirais plutôt que le concept du double dimanche n'a pas marché. Et, croyez-moi, une grande partie de mon mandat de président de la République repose sur cette nuance de taille. C'est comme pour le scandale du Mediator, on ne peut pas dire que les gens en sont morts, on peut toutefois affirmer sans ciller que le concept de survie, chez eux, n'a pas marché. Tout est question de sémantique dans la vie, et ça ne me dérange pas de viser un second mandat pour continuer à l'expliquer aux Français et aux Françaises.

Et si jamais je ne suis pas réélu, ce ne sera pas un échec, évidemment, juste une victoire qui n'aura pas fonctionné. La nuance, je vous dis, la nuance. Parfois, j'ai l'impression que la nuance a un peu le même destin qu'un porte-conteneurs dans le canal de Suez. Personne n'y fait gaffe, sauf le jour où ça se coince en travers et que ça coûte 7 milliards par jour à l'économie mondiale et une pelleteuse. Et ça, c'est une comparaison toute en nuance.

Mardi 30 mars

Je ne dirais pas que c'est en train de devenir bien le bordel dans les crèches, écoles, collèges et autres lycées, mais disons plutôt qu'on est en train de devenir leader européen, et peut-être même sans me vanter, mondial, en termes de fermetures de classes depuis quelques jours.

J'ai beau n'être qu'un beau-père et avoir des beaux-enfants quadragénaires, je ne peux que compatir au sort de tous ces parents qui, du jour au lendemain doivent remettre la tête dans les couches sales et les théorèmes de Thalès et Pythagore. C'est vrai que, vu d'ici, ça a l'air aussi festif qu'un dîner en semaine avec François Bayrou. En plus de ça, j'ai vu que la Playstation 5 était en rupture de stock. Les quatre premières m'avaient échappé, mais faudrait que je jette un coup d'œil dessus, quand Brigitte m'aura autorisé à enfin finir Tetris. En parlant de casse-tête, je cherche une expression un peu start-up nation pour qualifier l'opération au Mali qui a fait dix-neuf morts parmi des civils en janvier dernier. L'ONU parle de «bavure», je trouve que ça serait plus disruptif de dire «boulette en distanciel».

Mercredi 31 mars

Je ne dirais pas que j'ai les boules, les glandes ou les crottes de nez qui pendent, mais j'affirmerai quand même que je suis bien dégoûté. En un an, j'ai fait six allocutions officielles sur la situation sanitaire. Tour à tour grave, solennel ou plein d'espoir, j'ai TOUT donné. Et qu'apprends-je? Qu'ouïs-je? La cérémonie 2021 des Molières est annulée.

De l'interprétation d'un jeune premier, au prix de la mise en scène, je pouvais tout rafler. Mais ô cruelle destinée, mon cœur entre tes doigts, tu as broyé. Heureusement, je n'ai pas besoin des théâtres ouverts ou bloqués pour briller, et je viens d'annoncer sur Twitter que je m'adresserai à la nation ce soir, pour la septième fois donc en un an. Bien sûr, mon auditoire ne sera sûrement plus captivé comme au premier jour, mes prises de paroles étant devenues presque aussi prévisibles que des décisions en matières des droits des femmes de la part des sénateurs, mais faute de grives on mange des merles, et faute de remise à flot du monde culturel, on fait de moi un roi du divertissement. Je savais que tous ces cours de théâtre finiraient par servir à quelque chose.

Jeudi 1er avril

On dit que la nuit porte conseil et c'est vrai. En me réveillant ce matin, je me suis dit que ça suffisait toutes ces carabistouilles et qu'il fallait remettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. J'ai d'abord commandé soixante millions de doses de vaccins Mentos qui immunisent contre le Covid-19 pendant plusieurs années et donnent une haleine fraîche et mentholée pendant plusieurs heures.

J'ai ensuite signé un décret applicable immédiatement et donnant le droit de mettre en prison et sans sommation, toute personne de plus de 11 ans se déplaçant à trottinette. J'ai également, en étroite collaboration avec la maire de Paris, décidé que l'ensemble des fontaines publiques ainsi que les engins chargés du nettoyage des rues, seront désormais approvisionnées en Ruinart.

J'ai également fait un facetime avec Christiane Taubira, qui, avec un filtre licorne, a accepté de récupérer dès cet après-midi les ministères du Travail, de la Culture, de l'Écologie, des droits des femmes et de l'Intérieur. Marlène Schiappa a quant à elle été appréhendée ce matin par la garde républicaine alors qu'elle se rendait à l'Assemblée nationale sur une trottinette électrique en libre-service. Son destin est désormais entre les mains de la justice. Et le dessinateur Plantu a quitté Le Monde après cinquante ans de dessins qu'on n'a pas tous compris. Ah non, ça c'est pas un poisson d'avril.

Vendredi 2 avril

Que le temps passe vite, c'est fou. Hier encore, on fermait les écoles pour la première fois et ce soir, bah on refera pareil. Sauf qu'entre-temps, les CE2 sont devenus des CM1 (pour ceux dont les parents ont trouvé le temps de faire l'école à la maison tout en remplissant des attestations de déplacement ou de Pôle Emploi).

Oui, le temps passe vite, si vite. Le week-end dernier, des jeunes gens faisaient une grosse bamboche sur les quais du Rhône à Lyon et, depuis hier, on ne peut même plus tremper son croissant du matin dans l'irish coffee de la veille, dans les quelques mètres de boulevard qu'on arpente, avant de monter dans un métro plus chargé que la barrière de péage en direction de La Baule, en ce début de week-end pascal.

Avec un savoir-faire français que le monde entier nous envie, j'ai en effet interdit de se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez soi, sauf pour aller manger des œufs en chocolat à la messe. Alors, forcément, avec des écoles fermées et de la neige prévue à Paris la semaine prochaine, on risque fort de siffloter «où sont les femmes», et même les autres, dans les rues et avenues abandonnées, un peu comme le secteur de la bande dessinée par sa ministre fraîchement sortie de l'hôpital, mais se foutant de la charité. Allez, c'est le week-end, je vous laisse, j'ai le droit de jouer vingt minutes à Tetris avant de faire mes devoirs. Bécots.