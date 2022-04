La semaine imaginaire d'Elon Musk

Temps de lecture: 3 min

Chaque samedi, Louison se met dans la peau d'une personnalité qui a fait l'actu et imagine son journal de bord.

Lundi 25 avril

Comme tous les matins je regarde les infos sur un des douze téléphones que je garde toujours près de moi, au cas ou j'en perdrais un, ou onze, ou au cas où il faudrait caler une table un peu bancale au restaurant, ou racheter une chaîne de restaurants un peu bancale, au cas où quoi. Et j'ai donc vu entre deux vidéos de pandas qui reniflent leurs propres pets, que le président Macron avait été réélu hier soir. Au début j'ai cru que c'était un macaron qui avait gagné alors j'ai bêtement racheté Ladurée. Et les amandes. Ouais, toutes les amandes. Ensuite j'ai racheté la ville de Mâcon. Et ensuite j'ai retrouvé mes lunettes. Suis trop content pour lui, et je vais lui envoyer un DM de ce pas pour savoir si à tout hasard je peux racheter le Palais de l'Élysée. J'ai besoin d'un endroit pour ranger mes affaires de ski. Et stocker des macarons.

Mardi 26 avril

ALORS DÉSOLÉ JE VAIS PARLER UN PEU FORT AUJOURD'HUI, MAIS J'AI FAIT DÉCOLLER UNE FUSÉE DANS MON JARDIN CE MATIN ET J'AI COMPLÈTEMENT OUBLIÉ DE BOUCHER MES OREILLES AU MOMENT DU DÉCOLLAGE. COMME QUOI L'ARGENT ÇA N'ACHÈTE PAS TOUT HEIN? NON JE RIGOLE J'AI ACHETÉ UN ORL, IL DEVRAIT ÊTRE LIVRÉ D'ICI CE SOIR, PARCE QUE J'AI L'ABONNEMENT AMAZON PRIME, À DÉFAUT D'AVOIR AMAZON PARCE QUE JEFF IL REFUSE DE ME LE VENDRE PARCE QU'IL EST JALOUX PARCE QUE C'EST MOI QUI AI LA PLUS GROSSE FUSÉE D'ABORD. ENFIN BREF COMME C'EST LES VACANCES SCOLAIRES, SI JAMAIS VOUS VOULEZ OCCUPER VOS ENFANTS, JE VOUS CONSEILLE LES DÉCOLLAGES AU FOND DU JARDIN. BON BIEN SÛR IL FAUT UN JARDIN. ET DES ENFANTS. MOI J'EN AI PLEIN. ET ILS ONT TOUS DES NOMS POURRIS. JE PENSE QU'ILS AURAIENT PRÉFÉRÉ ÊTRE DES JARDINS.

Mercredi 27 avril

Finalement l'ORL était livré sans piles, du coup flemme de commander des piles, du coup on m'a greffé de tympans autonomes de ma marque de voitures intelligentes, Tesla, dans les oreilles et c'est assez sympa, super pratique, sauf qu'il y a un bug et parfois j'entends du Céline Dion. Mais bon. Ça pourrait être pire et je pourrais entendre la liste des arguments de tous ces hommes et ces femmes politiques qui depuis deux jours sont persuadés d'être les meilleurs pour remplacer Jean Castex. Alors que c'est pas dur de faire mieux, il suffit juste de savoir où on a mis ses lunettes. Même Manuel Valls, quand il aura fini de s'incruster sur les photos les jours de victoire pourra aller CHERCHER TON CŒUR SI TU L'EMPORTES AILLEURS, MÊME SI DANS TES DANSES D'AUTRES DANSENT DES HEURES.

Jeudi 28 avril

Haaaaaan le nul!!! Haaaaaaan le petit zizi!!! Pfffff trop les boules, trop les glandes et trop les crottes de nez qui pendent. Joe Biden il vient de demander au Congrès américain d'envoyer une aide en Ukraine de 33 milliards de dollars. Pfffff, quel naze. Mais mon pauvre Jojo, avec 33 milliards tu vas pas aider les Ukrainiens à faire grand chose, vu qu'ils pourront même pas se racheter Twitter. Pfffff comme si c'était un peuple qui n'avait pas assez souffert comme ça? Franchement avec 33 milliards, ils vont faire quoi? Se racheter le site Copains d'avant et tous les droits YouTube des vidéos de Larusso? Tu crois que l'exil, la menace nucléaire et la barbarie de la guerre, c'était pas assez comme ça? Fallait rajouter Larusso? Vas-y garde ta petite monnaie dans ta tirelire ou vas t'acheter des Carambars avec et laisse les grandes personnes jouer avec leur fusée et leur pioupiou bleu. Pffff 33 milliards…

Vendredi 29 avril

Je suis dégoûté, je viens de voir que j'avais raté la journée mondiale du souvenir des victimes de la déportation du 27. C'était quoi le hashtag? Pourquoi c'était pas dans les trending topics entre deux vidéos de pandas? C'est l'algorithme qui déconne? Va falloir que je change ça aussi en arrivant, en plus du bouton «édit»? Ça va être super fun cette première réunion à la tête de l'entreprise où je vais annoncer «eh les gars, pour Twitter vous me mettez moins de pandas et plus de Shoah». Nan je rigole, j'aime trop les pandas et je voudrais pas fâcher les fachos. Free speech is free speech hein. Business is business surtout. En parlant de business, faut que je vous laisse, je dois faire une offre d'achat à douze chiffre sur l'huile, sur le tournesol, sur les bouteilles en plastiques jaunes, et sur les frites. Ouais, toutes les frites.

Ciao les pauvres!