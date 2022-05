La semaine imaginaire d'Élisabeth Borne

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison se met dans la peau d'une personnalité qui a fait l'actu et imagine son journal de bord.

Lundi 16 mai

Ma petite Babeth, cette semaine, c'est ta semaine. Regarde bien dans les yeux la femme que tu vois dans le miroir. Les masques vont enfin tomber et pas que dans le métro. Cette semaine les plafonds de verre vont enfin exploser en confettis et même les champions de puzzle ne pourront pas les recoller. Cette semaine ma petite Babeth, prépare-toi à être sur toutes les bouches et dans tous les journaux. Cette semaine ma Babeth, c'est la semaine du Bornekini, cette semaine, c'est toi qui fais l'actu. Profites-en parce que la semaine prochaine ce sera sûrement déjà plus le cas. Sauf si tu fais de l'aquagym à Grenoble.

Mardi 17 mai

Et voilà ma Zaza, t'es Première ministre. Ouais Première ministre, ça dépote, ça envoie du pâté, ça écrit l'histoire, n'en déplaise à ce candidat aux législatives dans le PACA dont le prénom rime avec colique. On s'en fout des mecs qui ont fait à peine plus que le score de Pécresse et Lassalle à l'élection présidentielle alors que ça voulait sauver la France et rebaptiser tout le monde en direct dans TPMP. On s'en fout des rageux qui vont te comparer dès ce soir à l'ancienne maire de Châtellerault sous prétexte que vous avez eu le même boulot à trente-et-un ans d'écart. Alors que toi ma Zaza t'as même pas un nom de crudité. Vazy kiffe ma Zaza, t'es Première ministre. N'en déplaise à Jean-Luc aussi.

Mercredi 18 mai

Je te regarde dans le miroir ma Babs et je me dis qu'en fait, ta place c'était peut-être pas à Matignon en tant que cheffe du gouvernement mais plutôt à Cannes, sur le tapis rouge, au bras d'un mec comme Brad Pitt, même si c'est un peu la lose de traîner avec un type qui est plus vieux que Jean Castex. Ouais non pas Brad, toi ma Babs t'as quand même le parfum de la révolution qui souffle dans tes cheveux. Il te faut du déconstruit, du mec honnête, du type qui ne ferait pas de mal à une femme. Demande à Stanislas Guérini s'il n'a pas ça sous la main (courante).

Jeudi 19 mai

Ma Zabou, on est que jeudi, t'as même pas encore de gouvernement, mais je peux te dire que déjà tu rayonnes, c'est un truc de ouf. Un glow comme ça franchement, je vois pas qui peut rivaliser avec toi, à part Rihanna qui vient d'accoucher ou les gens qui habitent New Delhi et qui n'ont pas la clim. Le champ des possibles fait pétiller ton regard comme un liner taupe ou bronze. T'as même pas besoin de mascara, on voit ton regard s'agrandir rien que d'imaginer un gouvernement sans aucun ministre accusé de harcèlement sexuel. Fais gaffe quand même, avec l'orage qui arrive, vérifie que tout ça est waterproof.

Vendredi 20 mai

Ah, ma chère Elisabeth! Je te regarde dans le miroir encore et je me dis qu'elles vont être contentes toutes ces petites filles. Le secrétaire général de l'Élysée a annoncé à l'heure du goûter ce nouveau gouvernement dont la composition ferait exploser l'application Yuka. Nan franchement... Laisser en place monsieur forfait textos illimité soirs et week-end au poste de ministre de l'Intérieur, ça va détendre toutes les petites filles et les grandes aussi et d'un coup, mais pour autant je suis pas sûre que ça va bien passer et se passer.

Que veux-tu ma petite Élisabeth, on peut être une femme à la tête du gouvernement, on peut disperser façon puzzle les plafonds de verre et les filières du BTP qu'on a au-dessus de la tête, à la fin faudra toujours gérer la charge mentale et ramasser les chaussettes dégueulasses de ces messieurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on est vendredi et tu peux aller boire un spritz avec Édith.