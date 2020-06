La semaine imaginaire d'AFIDA TURNER

Temps de lecture: 4 min

Lundi 8 juin

ALLEZ C'EST MONDAY, JE ME SENS FRESH COMME L'OCÉAN DANS LEQUEL I LIKE TO MAKE DES CABRIOLES, MERCI MOTHER NATURE. COMME MES PRÉDICTIONS L'AVAIENT SUPPUTÉ, CE CORONAVIRUS ON LUI DIT BYE-BYE, ADIOS, HASTA LA VISTA ET SEE YOU NEVER.

EMMANUEL MACRON M'A TRANSMIS BY FAX LES CHIFFRES PARCE QU'IL SAIT QUE JE SAIS LES PRÉDICTIONS ET IL Y A MAINTENANT MOINS DE MILLE PERSONNES EN I.C.U, LESS THAN A THOUSAND PEOPLE EN SOINS INTENSIFS. GOD BLESS LES VRAIS HÉROS EN BLOUSES BLANCHES.

JE ME SENS VERY ÉMUE DE SAVOIR QUE LES FRANÇAIS VONT POUVOIR PORTER DES STRINGS FLUOS AGAIN SUR LES PLAGES CET SUMMER.

EN REVANCHE GROS COUP DE GUEULE, VERY ANGRY TODAY, J'AI VU QU'UN HOMME AVAIT KILLÉ UN OURS DANS LES PYRÉNÉES ET ÇA, ÇA ME REND OUF. ON EST TOUS FRÈRES ET SISTERS. STOP LES VIOLENCES.

ET SINON N'HÉSITEZ PAS À VOUS ABONNER SUR MON NOUVEAU PROFIL SUR STOPCOVID, JE VAIS ÊTRE VOTRE QUEEN MÊME IF J'AI PAS LE COVID CAR LES ASTRES ME PROTÈGENT ET JE PROTÈGE LES ASTRES.

Mardi 9 juin

COUCOU MES BABYS DE L'INTERNET, HELLO MY DEAR FANS. BIG UP À TOUS CELLES AND TOUS CEUX QUI BREAK LES STATUES DE CES MOTHER FUCKERS D'ESCLAVAGISTES. COMME JE L'AVAIS LU DANS LA MOUSSE DE MON SMOOTHIE, LE MONDE EST EN TRAIN DE CHANGING ET C'EST SUPER.

C'EST AUSSI POUR ÇA QUE JE ME PRÉSENTE À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2022, POUR ENLEVER TOUTES LES STATUES SUR LA VIOLENCE ET RÉGLER UNE BONNE FOIS POUR TOUTE EVER LE PROBLEME OF WAR. PARCE QUE LA WAR, C'EST COMME LES COLS ROULÉS, ÇA SERT À RIEN.

EN TOUT CAS AUJOURD'HUI, VERY BEAUTIFUL AND ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE DES OBSÈQUES DE GEORGE FLOYD, REST IN PAIX SWEET ANGEL ET FUCK LA VIOLENCE COMME POUR LES VIOLENCES CONTRE LES YELLOW JACKETS.

IL PARAIT QUE JACK ALL-GOOD QUITTE SON POSTE DE DÉFENSEUR DES DROITS, ET BAH MOI JE VEUX BIEN PRENDRE LE RELAI, ET POUR MORE EQUALITY JE DÉFENDRAI AUSSI LES GAUCHES. BIG UP LE MONDE DE L'AFTER.

JE VAIS ÊTRE VOTRE BOSS OF LOVE OF TOUT LE MONDE EN ATTENDANT 2022. ET SI MACRON REFUSE, ÇA VOUDRA BIEN DIRE QUE JE LUI FAIS DE L'OMBRE ET FAUDRA ME SOUTENIR COMME UN PARASOL MES FANS D'AMOUR DE LA LOVE.

Mercredi 10 juin

TODAY J'AI PAS ENVIE DE RIGOLER MES DEAR AFIDAFANS. DONALD TRUMP, LE PLUS GRAND HOMME DES STATES DEPUIS DONALD DUCK, EST EN TRAIN DE BAISSER DANS LES SONDAGES POUR NOVEMBER.

LES GENS SONT JALOUX DE LUI PARCE QU'IL PORTE TROP BIEN LA CASQUETTE ET QU'IL REND TOUT GREAT AGAIN, SAUF LE SOURIRE DE MELANIA. ENCORE UN COMPLOT DE LA CHINE POUR LUI FAIRE DU TORT. DONALD C'EST UN VRAI POLITIC, PAS UN JEAN-PIERRE RAFFAR1 OU JE SAIS PAS QUOI. LUI ET MOI ET ON EST ALIGNÉ LIKE DES STARS, ON A FAIT DE LA TÉLÉ, ON SAIT QUE LA VIE C'EST DU SHOW ET TANT PIS SI ÇA FAIT DES JALOUX.

EN PLUS, DONALD C'EST UN SPECTACLE ALIVE, ET EN CE MOMENT COMME ON PEUT PAS ALLER DANS LES THÉÂTRES, ÇA FAIT DU BIEN UN SHOW MAN. MÊME L'OPÉRA DE PARIS VA PAS BIEN, ASKIP ILS SONT «À GENOUX», MAIS SANS PERSONNE EN DESSOUS. ET VISIBLEMENT, IT'S DISGUSTING CAR L'ENDROIT EST PLEIN DE RATS.

EN MÊME TEMPS ÇA M'ÉTONNE PAS, RIEN NE VA EN FRANCE ET C'EST POUR ÇA QUE JE VEUX ÊTRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE ET FAIRE DES FACETIME AVEC MON KING DONALD TRUMP. MUCH LOVE. D'AILLEURS, EN PARLANT DE KING, CELUI DE L'ANCIENNE MOTHER IN LAW DE LADY DI MA QUEEN DE CŒUR, A PRESQUE UN SIÈCLE. BIG UP.

Jeudi 11 juin

GOOD MORNING MÊME SI CE MATIN JE NE SUIS PAS VERY HAPPY. JE NE TROUVE PLUS MON STRING PRÉFÉRÉ, CELUI QUE CYRIL HANOUNA M'AVAIT DÉDICACÉ. J'AI CHERCHÉ EVERYWHERE, JE COMPRENDS PAS.

HEUREUSEMENT, THANK GOD, L'ARMÉE FRANÇAISE EST MIEUX ÉQUIPÉE QUE MOI ET A RÉUSSI À TROUVER ET KILLER LE CHEF D'AQMI CETTE NUIT AU NORD MALI. UN BAD MAN DE MOINS SUR NOTRE DEAR MOTHER PLANETE.

MERCI LES SOLDATS, YOU ARE THE REAL HEROES, BIEN MIEUX QUE LES POLICIERS QUI FONT TRAÎNER LEURS MENOTTES ON THE FLOOR PRÈS DE MON FUTUR PALAIS DE BUCKINGAFIDA PALACE, ALORS QUE NOW C'EST 135 EUROS D'AMENDE QUAND TU JETTES SOMETHING PAR TERRE.

GROS COUP DE GUEULE ALSO, J'AI APPRIS QUE NOTRE FREEDOM ÉTAIT IN DANGER, BECAUSE EN FRANCE, LES SITES X VONT ÊTRE BLOQUÉS. ON EST TOUS DES CORPS MADE FOR LOVE ET FUCK LES ESPRITS QUI VEULENT NOUS ENFERMER DANS DES PRISONS OF OUR MIND.

BOOBS LIVES MATTER AUSSI, ET ÇA SERA DANS MON PROGRAMME DE CANDIDATE MES CHÉRIS OF LOVE. ET TANT PIS SI ÇA FAIT GRINCER DES DENTS. AH YES J'AI RETROUVÉ MON STRING.

Vendredi 12 juin

POUR ÊTRE PLUS ALIGNÉE WITH MY DESTIN, MAINTENANT MA SONNERIE OF CELL PHONE C'EST LA MARSEILLAISE. JE VEUX ÊTRE DIGNE ET READY POUR VOUS DÉFENDRE ET FAIRE AVANCER LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS INÉGALES.

IL PARAÎT QUE TWITTER A SUPPRIMÉ 170.000 COMPTES DE SON RÉSEAU QUI FAISAIT LA PROMOTION DE LA CHINE. C'EST UN PEU TARD TWITTER, FALLAIT LE FAIRE BEFORE, QUAND JE DISAIS QU'ILS ENVOYAIENT A NEW APOCALYPSE. MAIS BIEN SÛR, QUEEN AFIDA CLEOPATRA A ENCORE ÉTÉ CENSURÉE, COMME TOUJOURS QUAND ON TELL THE TRUTH.

MAIS JE NE ME TAIRAI NEVER ET C'EST POUR ÇA QUE POUR ÊTRE SÛRE D'AVOIR ALWAYS MY PAROLE DE WOMAN LIBRE, JE ME SUIS AUSSI INSCRITE SUR LE BON COIN. N'HÉSITEZ PAS À VOUS ABONNER AUSSI DE CE CÔTÉ-LÀ, J'AI MIS SOME PRODUITS DÉRIVÉS #AFIDA2022, DES CASQUETTES COMME MON KING DONALD ET DES MAILLOTS DE BAIN UNE PIÈCE, MES PUBIS-KINI EXCLUSIFS, MERCI DE NE PAS PARTAGER SANS MON COPYRIGHT, A LITTLE RESPECT THANKS.

JE DOIS FILER, J'AI VU ON MY COMPUTER QUE LE PRÉSIDENT MACRON PARLAIT DIMANCHE ET JE VOUDRAIS PRENDRE DES NOTES POUR NOTRE DÉBAT IN TWO YEARS. SI JE SUIS PAS VICE-PRÉSIDENTE OF TRUMP D'ICI LÀ. GOD BLESS.