Que faire si on tombe amoureux de son psy?

Temps de lecture: 3 min

Dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, revient chaque semaine sur une question ou problématique psychologique.

Sa manie de croiser les jambes quand vous faites un bon mot, son sourire, sa couleur de vernis qui change chaque semaine, sa poigne, cette façon si spécifique d'être à vous... ça pétille, vous fait rire, vous vous sentez à la fois léger et le cœur gros, vous êtes amoureux. De votre psy.

Transfert

Bonne nouvelle: vous n'êtes pas persuadé que votre psy nourrit des sentiments à votre égard. Ce serait un peu plus sérieux, voire délirant (ou alors il vous l'a confié et, dans ce cas, fuyez!) L'érotomanie est une forme de paranoïa qui peut être superficielle ou profondément structurelle et qui consiste à attribuer à l'autre nos propres intentions amoureuses. Cette interprétation des signes, nous en souffrons tous plus ou moins. Cela devient ennuyeux quand la conviction prend le pas sur le doute. Certitude qui va forcément vous amener vers un premier émoi positif, puis une dégringolade passant par le dépit, la tristesse, la colère, le harcèlement et vous mener parfois à l'agression physique: «C'est de sa faute aussi, elle m'aime (non) et me fait croire que c'est dans ma tête (oui).»

Pas de panique, n'allons pas aussi loin, ici, c'est bien vous qui êtes tombé amoureux et vous vous demandez quoi faire. Comme pour tout début de béguin, j'aurais tendance à vous conseiller: lancez-vous! Invitez-la à dîner, proposez-lui un ciné, déclarez-vous, bon sang! Première possibilité, la moins probable: il ou elle accepte, fuyez. Seconde réponse: un rappel du cadre et un renvoi vers vos sentiments comme l'expression manifeste d'une demande d'amour. À qui, à quoi, comment, pourquoi: vous seul avez la capacité de répondre. Et c'est précisément là que ça devient intéressant... ou pas.

L'affection et l'agressivité propres à l'amour de transfert sont les témoins de notre inconscient et d'une histoire qui nous échappe encore un peu trop.

Ce sentiment amoureux, la psychanalyse le range dans ce qu'elle nomme «l'amour de transfert». C'est-à-dire toutes les expressions d'affection, mais aussi d'agressivité que le patient éprouve à l'égard de son psy. Ces manifestations peuvent devenir un véritable levier pour avancer, si l'on s'autorise à les entendre comme les témoins de notre inconscient et d'une histoire qui nous échappe encore un peu trop. On prend alors la peine de s'extraire de ce qui se joue entre soi et l'analyste pour explorer plus largement notre rapport à l'autre, dans notre vie actuelle, mais aussi dans le passé. On ne parle plus de soi et du psy, mais de soi et des autres à son psy.

En revanche, si la psychothérapie n'est faite que de ces moments d'amour et d'agressions envers le psy et qu'ils explosent au lieu de jouer une petite musique à bas bruit, cela indique deux choses. Ce thérapeute n'est peut-être pas fait pour vous, ça arrive. Il ne se fait pas suffisamment oublier et il émet des remarques qui vous bloquent. Quand vous les relevez, il insiste et vous focalisez sur ce qu'il attend de vous. Mais peut-être est-ce vous qui tenez à cette partition du désir? Elle vous protège. Elle vous berce. Vous la connaissez par cœur. Elle vous soutient. Elle vous permet d'obtenir ce qui vous anime: l'insatisfaction ou l'impossible.

Se satisfaire de l'insatisfaction ou du désir comme impossible

Dans le premier cas, vous nourrissez le rejet répété. Pourtant, vous déployez des stratégies extraordinaires, une séduction exemplaire. Le bon côté, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec vous: qui pourrait vous résister? Malgré tout, c'est un échec. Et cet échec est salvateur. Je n'ose imaginer la rencontre de votre fantasme et d'une réelle relation avec votre psy. C'est bien l'insatisfaction qui vous pousse à revenir travailler sur vous. Il se pourrait qu'un jour vous en preniez conscience: ce sera un grand moment.

Le second cas est un brin plus complexe. Ce qui vous fait vous lever le matin, c'est le désir comme impossible. Tout est bon pour tenir à distance vos pensées, vos fantasmes, vos envies. Au fond, tomber amoureux de votre psy est le meilleur moyen que vous avez trouvé pour arrêter de le voir ou pour ne rien lui lâcher. En un sens, vous vous dites que c'est foutu d'avance. Le temps que vous preniez la décision d'arrêter ce petit jeu, il se sera sans doute passé dix ans. Autant l'insatisfait se déclare, est rejeté et, qu'à cela ne tienne, y retourne; autant l'impossible s'est déjà infligé la sentence du couloir de la mort avant même s'être déclaré coupable de désirer.

Tomber amoureux de son psy, oui. La question n'est pas de quoi faire, mais: qu'en faire?