Changement de plan

Temps de lecture: 12 min

Résumé des épisodes précédents:

La chanteuse Aglaé est démise de ses fonctions de Totem en plein concert d'intronisation: circule une vidéo d'elle achetant de la drogue à des mineurs, énième scandale qui pourrait finir par entacher la réputation de l'Algorithme. Najwa, l'inventeuse du Totem, perdra elle aussi son job s'il disparaît. Elle espère que Pivi va lui laisser une seconde chance et désigner un autre représentant.

«Le benchmarking est une action continue de comparaison d'un processus, produit ou service avec une activité similaire réputée la meilleure, afin de fixer des objectifs et des actions d'amélioration ambitieux mais réalistes, pour devenir et rester le meilleur des meilleurs en un temps raisonnable.»

— Gerald J. Balm, Évaluer et améliorer ses performances (1994)

Les journalistes, massés en essaim sur les marches du Grand Palais, encombrent en bourdonnant la sortie principale. Pour éviter leurs piques, Najwa a décidé d'exfiltrer Aglaé par une porte latérale. Au cas où un photographe plus malin que les autres ne les surprenne quand même, Najwa tente de cacher, avec sa veste, le visage du Totem déchu. La chanteuse la repousse et rejoint son taxi sans un mot. Najwa, ne trouvant rien à dire d'intelligent elle non plus, claque la portière derrière Aglaé et regarde le véhicule s'éloigner sans bruit. Elle s'octroie trois secondes de solitude dans ce recoin inaccessible du Grand Palais, derrière un bosquet, côté Seine. Fuir avec Aglaé? Quitter le navire? Inconcevable. Pas en plein naufrage, selon le terme exact utilisé par Van Buiten. Voilà Najwa promue capitaine du Titanic. Elle souffle un grand coup, se frotte la nuque, puis fait craquer quelques-unes de ses phalanges. Derrière les feuillages, elle peut voir le public quitter le Grand Palais par grappes amères.

Najwa s'était promis de ne pas le faire: vérifier en ligne qui est maintenant la personnalité préférée des Français. Personne ne la verra dans ce coin sombre. Elle craque et lance son appli… Simon Bahri, le footballeur. Mignon. Sympa. Problème, il joue à Madrid. Najwa se demande à quoi servirait un Totem vivant à l'étranger. Plus tard. Le naufrage d'abord. Elle doit retourner écoper à l'intérieur. Elle toque à la porte, des techniciens sortent des barrières métalliques sous le bras. Najwa se fraye un passage, remonte le couloir, croise des rouleaux de câbles lancés à vive allure vers les camions. Plus loin, au sol, de gros projecteurs descendus de leur zénith. Au moins n'aura-t-elle pas à crier pour le rangement, tous les prestataires sont à bloc pour plier au plus tôt.

Najwa se colle au mur pour laisser passer les porteurs du fronton de la buvette démantelée. Que va-t-elle raconter aux journalistes? Sans plan précis, elle ferait mieux de rester en coulisse. Elle s'assoit sur une caisse. Elle qui leur vantait un système indolore, «un nouveau monde se pliant comme par magie à nos besoins, avant même d'avoir eu l'impression de les exprimer. Un monde où ne survient que ce que nous désirons…» Pivi est peut-être plus brutal que prévu. Efficace mais brusque, Najwa doit le reconnaître. Comment pourrait-elle tourner cela pour la presse? «Radicalement efficace»? Son téléphone vibre à nouveau: Jean-Jacques Van Buiten. Elle décroche.

Van Buiten Le nouveau Totem est en route pour le Grand Palais. Najwa Simon Bahri? Mais la soirée est finie, qu'est-ce qu'il va… Van Buiten Ce n'est pas Simon Bahri, c'est Ghislain de Neuville.

Najwa déglutit pour ne pas crier. Tout autour d'elle semble s'écrouler. Elle voit le matériel déjà démonté se démonter en plus petits bouts encore, et encore, jusqu'à devenir sable. Elle s'enlise dans cette vision au point de ne plus pouvoir parler.

Van Buiten Vous êtes encore là? Najwa Il n'est même pas dans les dix Français les plus populaires… Van Buiten Ce n'est plus ce qui importe. Pivi avait deux soucis, le fiasco d'Aglaé et le succès grandissant de Ghislain. En changeant les critères de choix du Totem, je résous tout d'un coup.

Najwa tape du pied dans un gros rouleau d'adhésif qui part rebondir contre le mur avant de revenir.

Najwa Pivi ne peut pas désigner un Anti-Pivi, ça n'aurait aucun sens… Van Buiten Votre idée de désigner la première starlette venue étant le fiasco que l'on sait, soit vous m'écoutez sans me couper, soit, plus simple, je supprime le poste de Totem et on n'en parle plus.

Najwa bloque le rouleau sous son escarpin, qu'il cesse de vagabonder.

Najwa Pardon. C'est que… Neuville, j'avoue… Je m'y attendais pas. Van Buiten Vous avez vu sa vidéo sur la fin de vie? Il est à deux doigts d'accuser Pivi d'euthanasier des enfants malades. Et le public mord! On doit neutraliser Neuville avant qu'il ne grandisse encore. Avant qu'il ne devienne trop dangereux. Je n'invente rien: offrir un poste fantoche à l'opposition pour qu'elle s'adoucisse, ce n'est pas nouveau. Najwa Le retour de la vieille politique, quoi. Van Buiten Mieux vaut l'avoir à nos côtés, tu verras.

Najwa shoote si fort dans le rouleau d'adhésif que, cette fois, il ne revient pas. Elle est persuadée qu'inclure Ghislain est une grave erreur. Elle serre le poing pour ne pas critiquer une décision qui, elle l'a compris, émane directement de Van Buiten. Mais son silence, trop long, la trahit.

Van Buiten Si ça te déplaît, ma petite Najwa, aucun souci, Pivi missionnera quelqu'un d'autre auprès du nouveau Totem.

Il raccroche sans prévenir, comme à son habitude. Deux gros bras font signe à Najwa de se pousser, qu'ils puissent emmener la caisse sur laquelle repose son sac à main. Elle le récupère, alors qu'elle s'éloigne, un électricien la hèle: «Vous n'auriez pas vu mon rouleau de scotch, un gros?»

Ghislain va débouler d'un instant à l'autre, par l'accès discret qui a servi à évincer Aglaé. Najwa l'attend à l'intérieur, de crainte que la presse ne les voit ensemble. La jeune femme pensait que Neuville refuserait une arrivée feutrée, voudrait emprunter les marches du Grand Palais comme les Rostres de César. Pas du tout. Lors de leur échange téléphonique, il a été étrangement conciliant. Il a même dit trouver «normal» qu'elle souhaite s'entretenir avec lui avant toute déclaration officielle.

Ghislain Bonsoir, Najwa. Toujours aussi charmante.

Elle sursaute. Dans la cohue des prestataires qui galopent en tous sens, elle ne l'a pas vu entrer.

Najwa Et vous, toujours en train de poignarder les gens dans le dos?

Ghislain semble apprécier qu'elle exhume le souvenir de leur première rencontre à l'Élysée, comme s'il se remémorait une bonne blague. Souriant, content de son petit effet, il l'observe de bas en haut: tailleur gris, boucles d'oreilles banales, sac à main siglé. Manie de pauvre, note Ghislain, que de tout miser sur un seul accessoire de luxe, dont l'usure trahit qu'en tant qu'unique atout de la garde-robe, il a déjà traîné partout.

Ghislain L'incident ne vous a pas empêché de grimper, en tous cas. Appliquer les ordres d'un ordinateur, quelle ascension!

Najwa trouve à Ghislain des airs de lévrier arrogant, avec ses longs cheveux comme des oreilles de clebs.

Ghislain Alors? Par quoi commence-t-on? J'espère que vous ne m'avez pas fait venir pour que j'aille saluer le public d'Aglaé. Ou ce qu'il en reste... Me faire huer par une salle aux trois quarts vide, non merci. C'est quoi votre plan? Najwa Mon plan, perso, c'est d'en terminer avec cette soirée. C'est le ministère qui vous a collé dans un taxi, vous n'avez rien à faire là. Désolée pour le dérangement, rentrez chez vous, on en reparle demain au calme. Ça vous va?

Ghislain extirpe deux cigares de la poche intérieure de sa veste.

Ghislain On n'allumerait pas ces deux barreaux de chaise, avant, pour célébrer?

Najwa fait comprendre avec des tourbillons de la main qu'elle est débordée de travail. Quand elle bouge ainsi, s'agitent à ses oreilles de grosses créoles que Ghislain trouve vulgaires, tout en leur reconnaissant l'avantage d'attirer l'œil ailleurs que dans le décolleté de Najwa. Rester classe.

Ghislain Allez… Cinq minutes. Najwa Non. Un cigare, je vais être malade. Ghislain Je vais m'ennuyer, dehors, tout seul. Il ne faudrait pas que me prenne l'envie de diffuser une vidéo en direct depuis le Grand Palais pour annoncer ma nomination… Najwa Vous n'allez pas commencer en me faisant du chantage!

Ghislain, un grand sourire aux lèvres, exécute une petite danse narquoise en s'éloignant vers la sortie, peut-être est-ce un chacha, agitant ses cigares comme deux maracas. Sale gosse. Najwa soupire, lève les yeux au plafond, entend la porte claquer derrière Ghislain. Un ouvrier crie au loin que le compte est bon, ils ont ramassé tous les câbles. Najwa tient encore dix secondes avant de sortir surveiller l'Anti-Pivi devenu Totem.

Dehors, la scène en kit et des entrelacs de barrières sont engloutis par des camions qui bipent quand ils manoeuvrent. Près des dernières caisses de matériel qui attendent dans la pénombre, Najwa retrouve Ghislain allumant son cigare. Il lui tend l'autre quand elle approche.

Najwa C'est interdit de fumer ici: aucun carré peint au sol.

Ghislain lui colle tout de même le cigare neuf dans la main et goûte les premières volutes du sien en souriant. Najwa regarde le gros tube brun, sans l'allumer. Ghislain sourit à s'en déchirer la bouche, elle pourrait le gifler.

Najwa Que les choses soient claires, vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique. Vous ne me donnez aucun ordre. Ghislain Ah. Vous n'êtes pas au service du Totem? Najwa Si. Mais je ne lui obéis pas.

La Seine coule non loin, calmement, noire, huileuse. Sa fraîcheur remonte jusqu'au Grand Palais en un vent léger. Najwa frissonne. Ghislain ôte sa veste et, d'autorité, la dépose sur les épaules de Najwa. Ce geste paternaliste la hérisse mais elle se retient de lui dire, il la traiterait d'hystérique. Elle aimerait tellement effacer cet air suffisant du visage de Ghislain.

Najwa Puisqu'on en est aux mises au point. Le Totem n'est pas un tremplin politique. Je ne l'ai pas créé pour ça, encore moins pour servir de porte-voix à un raciste comme vous. Je ne laisserai rien passer, je vous préviens. Pivi est intraitable sur les discriminations. Intraitable.

Ghislain ricane, libère quelques ronds de fumée, la prend par le bras.

Ghislain Venez admirer l'avenue avec moi, détendez-vous. Vous allez comprendre pourquoi Pivi a besoin de moi. Vous avez réservé l'endroit, je suis sûr que vous n'avez même pas regardé autour! Avenue Winston Churchill, selon moi, la plus belle de Paris. D'un côté, le Petit Palais, de l'autre, le Grand, double dose de splendeur. Harmonie du génie humain. Votre Pivi doit commencer à comprendre qu'il en est incapable… Qu'il lui manque la poésie dont se nourrissent les nations. Prenez la peine de vous tourner vers le pont Alexandre III, pareil! Aucun algorithme n'aurait pondu ces immenses chevaux ailés. Leurs ruades dramatiques, leurs dorures exubérantes, leurs airs effrayés, rien de rationnel. Mais la France était ainsi, en 1900. Elle avait encore la prétention d'impressionner les tsars. Najwa Des délires de tyrans, quoi. Si ça vous émeut, décidément… On n'est pas dans le même camp. Ghislain Je vous parle de fantasque, de démesure. Je vous annonce qu'en tant que Totem, je compte réaliser de grandes choses. Je ne sais pas encore quoi exactement, je n'ai pas eu le temps, mais… de grandes choses. C'est de rêves dont le peuple a besoin. Najwa Le peuple a besoin de lits d'hôpitaux, d'écoles et de pain sur la table, pas de chevaux ailés. Rien qu'avec leurs dorures, on construit combien d'orphelinats, selon vous?

Ghislain la regarde, amusé. Fière de sa réplique, persuadée d'avoir marqué un point, Najwa fait signe à Ghislain d'allumer son cigare. Pour lui donner un ordre. Pour reprendre la main. Le nouveau Totem s'exécute. La première taffe arrache à Najwa une toux épaisse: elle opère un repli vers le bosquet pour cracher. Ghislain la suit sans se presser.

Ghislain Je vous aime bien, vous savez. Votre rage intérieure… Nous devrions trouver un terrain d'entente, tous les deux. Je ne vais quand même pas, dès le premier jour, réclamer à Pivi une nouvelle assistante. Najwa Je ne suis pas votre assistante. Je définis la stratégie du Totem. Dans l'organigramme, je suis plutôt votre employeur que votre soubrette, que ce soit clair.

Elle tient son tabac du bout des doigts, manque de le faire tomber à plusieurs reprises, ne tire quasiment pas dessus, ou avec une grimace. Malgré le vent frais, elle transpire de la moustache. Le vieux briscard, lui, en bras de chemise, semble à son aise. S'il n'abandonne pas tout de suite ce sourire goguenard, Najwa va lui refaire les contours au cigare. Lui cautériser les commissures. Le faisceau d'une lampe torche qu'elle se prend soudain en pleine figure interrompt ses projets de torture. Elle se protège les yeux de la main, une voix retentit derrière la source lumineuse.

Policier Police! Personne ne bouge. Interdit de fumer hors carré, éteignez vos cigarettes. Najwa OK, du calme. Je suis Najwa Birani, organisatrice de la soirée. Tout va bien, je travaille au minist… Policier Madame, éteignez ça. Najwa C'est la nuit, vous ne me reconnaissez pas, mais… Policier Dernière fois. Pareil pour monsieur. Le gars d'internet! C'est vous, c'est sûr! Gérald de Neuville! Gilbert? Non, dites rien. Ghislain! On vous adore dans la police, Ghislain. Je peux vous appeler Ghislain? Ghislain Je vous en prie. Et pardon pour le cigare: j'oublie, je suis d'une autre époque. Policier Vous rigolez, c'est moi, pardon, j'vous avais pas reconnu! Les autres vont être trop jaloux que je tombe sur vous. Je vais juste vérifier vos papiers.

Ghislain, calme et souriant, récupère sa veste sur les épaules de Najwa, puis son portefeuille dans la poche intérieure, en extrait sa carte et la tend au policier. Pendant que l'agent vérifie l'authenticité du document, Ghislain repositionne sa veste sur le dos de Najwa.

Policier Le vrai Neuville. Bah mon vieux. Les collègues admirent votre franc-parler, sachez-le. Heureusement qu'il en reste pour l'ouvrir. C'est qu'on n'aimerait pas être remplacés par des robots à notre tour, vrai ou pas vrai? Je suis embêté, du coup. J'aimerais pas vous mettre des bâtons dans les roues. Najwa Pardon, monsieur l'agent, mais moi je suis l'organisatrice officielle, je dois vraiment y retourner. Au pire, appelez le ministère, ils vous confirmeront… Policier Les passe-droits, c'est fini, ma petite dame. La loi, rien que la loi. Najwa Vous vous foutez de moi? Vous parlez de laisser filer Neuville! Policier Oh! Restez polie. L'outrage peut vite tomber. Elle est avec vous cette piailleuse, monsieur Neuville?

Ghislain dit oui, Najwa dit non. Le policier s'impatiente.

Policier Mettez-vous d'accord. Elle est avec vous ou pas?

Ghislain interroge Najwa du regard, elle détourne le sien, revêche. «On n'est pas du même camp, qu'elle disait? Eh bien, qu'elle assume, rumine Ghislain. Qu'elle se débrouille avec son sac à main.»

Ghislain Madame semble dire que non. Policier J'vous cache pas que ça m'arrange. L'appel a été enregistré, je suis géolocalisé, il me faut du concret. Si je la ramène, c'est mieux, vous comprenez? Pour mes statistiques.

Najwa sursaute.

Najwa Vous plaisantez? C'est lui qui fumait, moi je tenais juste… Policier Vous, n'envenimez pas les choses. Ghislain, pas d'objection à ce que je l'embarque? Ghislain Faites, mon ami. Si le devoir vous le dicte.

Najwa aimerait que ses yeux exorbités sortent de quelques centimètres encore pour pouvoir frapper Ghislain avec. Si elle pouvait, elle lui renfoncerait son sourire dans la gorge à coup de talons. Mais elle a les poignets dans le dos, attachés par un filin en plastique. Avant de l'emmener, le policier se racle la gorge et demande un selfie à Ghislain. En souvenir. Najwa bouillonne tandis que Ghislain se prête au jeu. Le policier s'en amuse.

Policier Elle nous mordrait, la tigresse! Ça doit pas être sa première visite au poste… Bon. Ghislain, ravi, à la prochaine. Continuez le combat!

Ghislain réalise au moment où la portière claque que sa veste est sur les épaules de Najwa. Il se retient de la réclamer pour ne pas passer pour un goujat. Il hésite tout de même: une belle pièce, en velours ras... Trop tard, la voiture démarre en clignotant bleu-blanc-rouge. Ghislain ramasse son cigare au sol, le rallume par taffes saccadées, le fait pivoter pour que le foyer s'embrase uniformément. «Elle aurait pu échapper au policier avec moi, qu'est-ce qui lui a pris?», se demande Ghislain entre deux volutes, visité par un semblant de mauvaise conscience. «Je ne vais quand même pas la plaindre. La faute à son fichu caractère si elle enchaîne les déconvenues.» Et de citer Sénèque pour se dédouaner. «Il n'est pas de vent favorable pour qui ne sait où il va.»

Il se décale sur le trottoir, cigare au bec, pour observer la voiture de police s'engager sur le pont Alexandre III. Les éclats tricolores des gyrophares s'ajoutent à ceux de la Lune sur les majestueux Pégases brillants. «Indéboulonnables, murmure Ghislain. Pas comme toi, Najwa. Pas comme tes ordis.»