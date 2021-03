2050, les vins français menacés?

Dans le monde entier, la France, ce sont les vins, qu'ils viennent de Loire, de Bourgogne, de Bordeaux. Mais les changements climatiques en cours pourraient mettre en danger les spécificités de nos terroirs, en particulier ceux situés dans le sud de la France. Notre patrimoine viticole est-il en danger? Les grands crus qui font la réputation des vignobles français peuvent-ils disparaître? Et comment les préserver?

Pour le savoir, nous avons envoyé notre journaliste Léonard Ravel dans le futur, où il a assisté au salon du vin de Paris, de 2050. Et il a eu bien du mal à retrouver ses appellations préférées dans cette nouvelle carte des vins, très différente de celle de la France de 2021.

De retour en 2021, Pascal Chatonnet, œnologue et viticulteur à l'origine de la cuvée Bordeaux 2050, qui imagine le futur de l'appellation, nous fera visiter son domaine et nous expliquera à quoi pourraient ressembler les vins de demain. Puis Frédéric Van Heems, directeur général Eau France de Veolia, nous dira comment aider les vignobles à affronter les périodes de sécheresse à venir de la manière la plus vertueuse possible, avec un concept-clé: la réutilisation des eaux usées.

Ce podcast vous est proposé par Slate.fr et Veolia dans le cadre de Green Mirror, un événement éditorial écrit et audio pour voyager dans le temps, prendre conscience et réfléchir sur les enjeux qui nous attendent collectivement face au changement climatique. Comment agir dès maintenant face à l'urgence? Découvrez les solutions déjà existantes ou prometteuses à travers notre série d'articles et de podcasts publiés sur notre site-événement.

