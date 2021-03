Le pape François en Irak, une visite historique dans un pays en crise

Vendredi 5 mars, l'avion du pape François s'est posé à Bagdad pour une visite de trois jours. C'est le premier déplacement à l'étranger de François depuis le début de la crise sanitaire. Un voyage historique: il est le premier pape à se rendre dans le pays d'Abraham, où il a rencontré l'ayatollah Ali al-Sistani.

Le souverain pontife a parcouru le pays comme aucun chef d'État étranger ne l'a fait depuis des années. Un pays particulièrement instable, secoué par les affrontements entre milices chiite et sunnite et en proie, comme le reste du monde, à la crise sanitaire. Dans quel état se trouve l'Irak dix-huit ans après l'invasion américaine de 2003? Quel peut être l'impact de la rencontre entre le chef de l'Église catholique et l'ayatollah al-Sistani? Quelle est la situation des chrétiens aujourd'hui en Irak?

Réponses dans Le Monde devant soi, le podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Photo: Ayatollah Sistani's Media Office / AFP Photo