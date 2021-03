Que faire quand on commence à perdre ses cheveux à 25 ans?

Gaspard, 25 ans, s'inquiète de voir ses cheveux tomber et aimerait savoir comment agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'aider à y voir plus clair, nous avons rencontré le Dr Danny Bakhos, dermatologue au centre Sabouraud de l'hôpital Saint Louis, spécialisé dans la peau et le cuir chevelu.

Dans Questions gênantes, un podcast proposé par Livi, des médecins répondent à vos interrogations les plus intimes. Parce qu'il y a beaucoup de petits ou gros maux sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots par peur du regard de l'autre, professionnel ou pas.

Musique: «Thank You», Joakim Karud

Photo: Nathan Cowley via Pexels