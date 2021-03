Celui où «Friends» fait pleurer Anaïs

Dans ce quatorzième épisode d'AMIES, Anaïs et Marie regardent la fin de la saison 6 de Friends, une succession d'épisodes plutôt décevante. Les deux amies reviennent notamment sur l'épisode «The One That Could Have Been» («Ce qui aurait pu se passer»), un épisode uchronique où les blagues grossophobes et lesbianophobes fusent. Mais cette saison se conclut de la meilleure des façons: les fiançailles de Monica et Chandler.

Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode d'AMIES, le podcast qui redécouvre Friends avec nos deux journalistes séries: Anaïs Bordages n'a jamais regardé, Marie Telling a vu, revu et re-revu les dix saisons des dizaines de fois. Ensemble, elles vont revoir l'intégralité des épisodes. Pour notre plus grand plaisir, mais peut-être pas pour celui d'Anaïs.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues. La musique est signée Guillaume Assal.

Photo: Friends / Warner Bros | Capture d'écran