Pourquoi Démocrates et Républicains s'affrontent sur le vote des minorités

Cette semaine dans New Deal, nous abordons un sujet crucial pour le fonctionnement de la démocratie américaine. Ce sujet qui préoccupe le camp démocrate actuellement, c'est celui de la protection du droit de vote.

Les Démocrates proposent en effet un projet de loi dite «HR1», qui supprimerait les nombreuses entraves au vote dont sont notamment victimes les minorités. Elle lutterait par ailleurs contre le découpage abusif des circonscriptions (le gerrymandering), et toucherait également aux questions du financement de la vie politique.

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

